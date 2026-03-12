Indian Wells: Obrovská šance! Nosková je poslední českou nadějí a nesmí zaváhat
Přehled toho nejzajímavějšího, čtvrtek 12. 3.
Češi v akci
Nosková (14-ČR) – Gibsonová (Austr.) | Stadium 2 (21:00 SEČ)
Další čtvrtfinále žen
Sabalenková (1-) – Mboková (10-Kan.) | Stadium 1 (19:00 SEČ)
Svitolinová (9-Ukr.) – Šwiateková (2-Pol.) | Stadium 2 (22:30 SEČ)
Pegulaová (5-USA) – Rybakinová (3-Kaz.) | Stadium 1 (pátek 01:00 SEČ)
Čtvrtfinále mužů
Fils (30-Fr.) – Zverev (4-Něm.) | Stadium 2 (19:00 SEČ)
Tien (25-USA) – Sinner (2-It.) | Stadium 1 (21:00 SEČ)
Draper (14-Brit.) – Medveděv (11-) | Stadium 2 (pátek 01:00 SEČ)
Alcaraz (1-Šp.) – Norrie (27-Brit.) | Stadium 1 (pátek 03:00 SEČ)
Nosková – Gibsonová | 21:00 SEČ
Linda Nosková hraje v Indian Wells ve výborné formě a očekává se, že ukončí pohádkovou jízdu kvalifikantky Talie Gibsonové.
Zápasové informace a forma
Nosková v Indian Wells konečně dosáhla na své první čtvrtfinále v sezoně 2026 a spravuje si v kalifornské poušti chuť po nepovedených úvodních dvou měsících tohoto roku, kdy napříč čtyřmi turnaji vyhrála dohromady jen pět zápasů. Jednadvacetiletá Češka si v Indian Wells poradila ve dvou setech s Jessicou Bouzasovou a Alexandrou Ealaovou a mezitím zvládla parádní třísetovou bitvu s rozjetou Soranou Cirsteaovou.
V Indian Wells nikdy předtím nepřekročila třetí kolo, ovšem letos na "pátém grandslamu" navazuje na průlomovou a zatím životní sezonu 2025. Ta zahrnuje pět semifinálových účastí včetně postupů do finále v Praze, Tokiu a na tisícovce v Pekingu. Ani v jednom případě titul nezískala, nicméně i tak se vyšplhala na své žebříčkové maximum, 12. pozici.
Gibsonová je první kvalifikantkou po 11 letech, která dokázala projít do čtvrtfinále v Indian Wells. Australanka to dokonce zvládla při svém debutu na tomto podniku. Navíc po cestě mezi nejlepší osmičku posbírala několik cenných skalpů a naposledy skolila poměrem 7:5, 2:6, 6:1 světovou sedmičku Jasmine Paoliniovou.
Do Indian Wells dorazila v solidní formě a na posledních třech turnajích zapsala dohromady 10 vítězství, což zahrnuje triumf na akci W75 v Brisbane. Nyní v Kalifornii si zajistila nejen debut v TOP 100, ale také pravděpodobný posun až do nejlepší sedmdesátky. Včetně kvalifikace vyhrála šest zápasů a kromě Paoliniové vyřadila i hráčky TOP 20 Jekatěrinu Alexandrovovou a Claru Tausonovou.
Vzájemná bilance
Bude se jednat o první vzájemný zápas.
Zajímavosti a fakta
Nosková zaznamenala v loňské sezoně celkem pět semifinálových účastí, přičemž v předchozích letech jich posbírala dohromady šest.
Česká tenistka zároveň loni zapsala své vůbec první semifinále na úrovni WTA 1000. A to v Pekingu, kde padla až ve finále s Amandou Anisimovovou.
Gibsonová vstupovala do turnaje v Indian Wells jen se třemi výhrami v hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu v kariéře. Dvě z nich slavila na Australian Open.
Australanka má na kontě tři skalpy TOP 20 a na všechny dosáhla na probíhajícím turnaji v Indian Wells, kde odehraje své první kariérní čtvrtfinále na hlavní tour.
Sázkařská analýza
Když Gibsonová dorazila do Indian Wells, tak měla bilanci 0:9 s hráčkami TOP 50. V kalifornské poušti však pokořila hned několik milníků, hraje ve výborné formě a srší sebevědomím. Nosková by i tak měla pohádkovou jízdu australské kvalifikantky ukončit ve dvou setech. Češka je přece jen mnohem zkušenější hráčkou než její australská vrstevnice a rovněž ona se v posledních dnech prezentuje skvělou výkonností.
Nosková – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Indian Wells (čtvrtfinále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Indian Wells (čtvrtfinále)
Bilance: 8:4
Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3
Bilance na venkovních betonech: 8:4
Bilance proti hráčkám mimo TOP 100: 1:0 (kariérní 106:36)
Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 0:0 (kariérní 1:1)
Grandslamy: Australian Open (3. kolo)
Nosková – BNP Paribas Open
Kariérní bilance: 6:3
Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2026)
Loňský výsledek: 2. kolo
Bilance ve čtvrtfinále: 0:0
Generálka: Dauhá (2. kolo), Dubaj (2. kolo)
Cesta turnajem: volný los, Bouzasová (6:3, 6:3), Cirsteaová (6:7, 6:4, 6:4), (31) Ealaová (6:2, 6:0)
Gibsonová – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Indian Wells (čtvrtfinále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Indian Wells (čtvrtfinále)
Bilance: 17:5
Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2
Bilance na venkovních betonech: 17:5
Bilance proti hráčkám TOP 20: 3:0 (kariérní 3:1)
Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 0:0 (kariérní 0:0)
Grandslamy: Australian Open (2. kolo)
Gibsonová – BNP Paribas Open
Kariérní bilance: 4:0
Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2026)
Loňský výsledek: nehrála
Bilance ve čtvrtfinále: 0:0
Generálka: W75 Brisbane (triumf), W75 Brisbane (semifinále), W100 Bengalúru (čtvrtfinále)
Cesta turnajem: Liová (6:3, 7:5), (11) Alexandrovová (6:3, 7:5), (17) Tausonová (7:6, 4:6, 6:4), (7) Paoliniová (7:5, 2:6, 6:1)
Sabalenková – Mboková | 19:00 SEČ
Aryna Sabalenková je letos v Indian Wells takřka bezchybná a měla by pokračovat v suverénní jízdě i proti skvěle hrající teenagerce Victorii Mbokové.
Zápasové informace a forma
Sabalenková pokračuje v Indian Wells ve výborné letošní formě a do svého třetího čtvrtfinále na tomto turnaji postoupila po třech dvousetových výhrách. Po hladkých vítězstvích nad Himeno Sakacumeovou a Jaqueline Cristianovou nastřílela ve šlágru s Naomi Ósakaovou 31 vítězných úderů oproti 16 nevynuceným chybám a bývalou šampionku a někdejší světovou jedničku přehrála 6:2, 6:4.
Aktuální světová jednička tak drží úctyhodnou sérii. Počínaje loňským vystoupením tady v Indian Wells postoupila na každém turnaji minimálně do čtvrtfinále. Pozici v čele žebříčku si tak bezpochyby zaslouží. Ještě k tomu od začátku loňské sezony posbírala už 14 semifinálových účastí a v té letošní vyhrála 14 z 15 odehraných zápasů.
Mboková v Indian Wells debutuje a nadále si drží vynikající formu. Kanadská kometa měla každým zápasem těžší soupeřku, a přesto stále neztratila set. Po nečekané bitvě s Kimberly Birrellovou (6:4, 7:6) si poradila také s nasazenou třiadvacítkou Annou Kalinskou a poté přejela 6:4, 6:1 domácí hvězdu a turnajovou šestku Amandu Anisimovovou.
Na hlavní okruh prorazila teprve před rokem, a to i s pomocí postupu do třetího kola na French Open. Její progres je neuvěřitelný a raketový a zahrnuje mimo jiné triumfy v Hongkongu a na tisícovce v Montrealu ve druhé polovině loňského roku. V letošní sezoně už stihla hrát finále v Adelaide a na tisícovce v Dauhá a debutovat v TOP 10 žebříčku.
Vzájemná bilance
Sabalenková vede 1:0. Jediný předchozí souboj se odehrál v osmifinále nedávného Australian Open, kde Běloruska zvítězila 6:1 a 7:6, ale byla dva míčky od ztráty druhého setu.
Zajímavosti a fakta
Sabalenková se v minulosti do čtvrtfinále v Indian Wells dostala dvakrát (2023 a 2025) a pokaždé prošla až do finále.
Běloruska má proti kolegyním z TOP 10 žebříčku skvělou bilanci 16:6 od začátku loňského roku.
Mboková se může pochlubit bilancí 4:1 ve čtvrtfinále na hlavním okruhu, na prestižních tisícovkách je dokonce v této fázi neporažena (2:0).
Kanaďanka se může stát druhou teenagerkou, která při debutu v Indian Wells postoupí do semifinále (krajanka Bianca Andreescuová 2019).
Sázkařská analýza
Mboková na hlavním okruhu v posledních osmi měsících exceluje a v tomto období posbírala pět skalpů TOP 10. Rozhodně si tak místo v elitní desítce žebříčku zaslouží a vypadá to, že její kariéra má stále vzestupnou trajektorii. Sabalenková je ovšem letos ve výborné formě a většina tenistek na ni vůbec nestačí. Dá se tedy očekávat, že světová jednička vyhraje tento duel ve dvou těsných setech a bude pokračovat ve své parádní letošní jízdě v Indian Wells.
Sabalenková – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Brisbane (triumf); Australian Open (finále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Brisbane (triumf); Australian Open (finále)
Bilance: 14:1
Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1
Bilance na venkovních betonech: 14:1
Bilance proti hráčkám TOP 10: 1:1 (kariérní 56:43)
Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 0:0 (kariérní 19:11)
Grandslamy: Australian Open (finále)
Sabalenková – BNP Paribas Open
Kariérní bilance: 18:6
Nejlepší výsledek: finále (2023, 2025)
Loňský výsledek: finále
Bilance ve čtvrtfinále: 2:0
Generálka: žádná
Cesta turnajem: volný los, Sakacumeová (6:4, 6:2), Cristianová (6:4, 6:1), (16) Ósakaová (6:2, 6:4)
Mboková – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Dauhá, Adelaide (finále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Dauhá, Adelaide (finále)
Bilance: 16:4
Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2
Bilance na venkovních betonech: 16:4
Bilance proti hráčkám TOP 10: 4:2 (kariérní 5:5)
Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 1:0 (kariérní 2:0)
Grandslamy: Australian Open (osmifinále)
Mboková – BNP Paribas Open
Kariérní bilance: 3:0
Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2026)
Loňský výsledek: nehrála
Bilance ve čtvrtfinále: 0:0
Generálka: Dauhá (finále)
Cesta turnajem: volný los, Birrellová (6:4, 7:6), (23) Kalinská (6:4, 6:1), (6) Anisimovová (6:4, 6:1)
Svitolinová – Šwiateková | 22:30 SEČ
Iga Šwiateková zatím hraje v Indian Wells ve velmi solidní formě a měla by v souboji s Elinou Svitolinovou ukončit sérii porážek s hráčkami TOP 10.
Zápasové informace a forma
Šwiateková se v Indian Wells každým zápasem zlepšuje a v osmifinále deklasovala 6:2, 6:0 osm zápasů neporaženou Karolínu Muchovou, které nenabídla ani jednu brejkbolovou příležitost. Polská hvězda vyhrála všechny tři zápasy na turnaji bez ztráty setu. Před českou tenistkou si poradila i s Kaylou Dayovou a Marií Sakkariovou, které oplatila nedávnou porážku z Dauhá.
Vstup do sezony rozhodně neměla ideální, když vypadla ve čtvrtfinále na Australian Open i v Dauhá. Nepočítaje týmový United Cup, kde rovněž nebyla v nejlepší formě, neprošla na posledních pěti turnajích ani do semifinále. Přitom ve druhé polovině loňské sezony prožila znovuzrození a získala titul ve Wimbledonu, Cincinnati a Soulu.
Svitolinová měla osmifinále hodně usnadněné, když jí na začátku druhého setu vzdala rozjetá, ale vyčerpaná Kateřina Siniaková. Ukrajinka zahájila své letošní vystoupení v Indian Wells neskutečnou třísetovou bitvou s veteránkou Laurou Siegemundovou a ve třetím kole přehrála naopak hladce 6:4, 6:2 Ashlyn Kruegerovou.
V letošní sezoně má na kontě nejvíce výher na ženském okruhu a může se pochlubit výbornou bilancí 18:3. Navíc na třech z posledních čtyř turnajů postoupila do semifinále. To zahrnuje triumf v Aucklandu a finále na tisícovce v Dubaji. Dala tak definitivně zapomenout na nepovedený závěr loňského roku, kdy po srpnovém Montrealu nevyhrála ani jeden zápas na individuálních akcích.
Vzájemná bilance
Šwiateková vede 4:1. Polka ovládla poslední tři vzájemné souboje bez ztráty setu, včetně těch loňských v Miami a na French Open.
Zajímavosti a fakta
Šwiateková dotáhla poslední čtyři starty v Indian Wells minimálně do semifinále, a dokonce tady už dvakrát triumfovala (2022 a 2024).
Polka překvapivě prohrála poslední čtyři zápasy s kolegyněmi z TOP 10 žebříčku a nezvládla šest z posledních sedmi takových utkání.
Svitolinová nastoupí ke čtvrtfinále v Indian Wells potřetí v kariéře (bilance 1:1) a bude útočit na vyrovnání svého zdejšího maxima (semifinále 2019).
Ukrajinka dosud posbírala deset skalpů TOP 2. Po koronavirové pauze v roce 2020 ale slavila jen jeden, který zapsala ve Wimbledonu 2023 právě proti Šwiatekové.
Sázkařská analýza
Šwiateková má v poslední době potíže porážet vysoko postavené hráčky, což vede k tomu, že už nějaký čas není schopná triumfovat na turnajích tak často jako v minulosti. V Indian Wells má ovšem Polka výbornou historii a k postupu do semifinále by jí měla pomoct i dominance ve vzájemné bilanci se Svitolinovou. Tady se očekává vítězství Šwiatekové bez ztráty setu.
Svitolinová – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Auckland (triumf); Dubaj (finále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Auckland (triumf); Dubaj (finále)
Bilance: 18:3
Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2
Bilance na venkovních betonech: 18:3
Bilance proti hráčkám TOP 10: 3:2 (kariérní 46:59)
Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 1:0 (kariérní 13:12)
Grandslamy: Australian Open (semifinále)
Svitolinová – BNP Paribas Open
Kariérní bilance: 20:11
Nejlepší výsledek: semifinále (2019)
Loňský výsledek: čtvrtfinále
Bilance ve čtvrtfinále: 1:1
Generálka: Dauhá (osmifinále), Dubaj (finále)
Cesta turnajem: volný los, Siegemundová (7:6, 4:6, 6:3), Kruegerová (6:4, 6:2), Siniaková (6:1, 1:1 skreč)
Šwiateková – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Dauhá, Australian Open (čtvrtfinále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Dauhá, Australian Open (čtvrtfinále)
Bilance: 12:4
Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2
Bilance na venkovních betonech: 12:4
Bilance proti hráčkám TOP 10: 0:2 (kariérní 53:29)
Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 0:1 (kariérní 20:5)
Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále)
Šwiateková – BNP Paribas Open
Kariérní bilance: 25:3
Nejlepší výsledek: triumf (2022, 2024)
Loňský výsledek: semifinále
Bilance ve čtvrtfinále: 4:0
Generálka: Dauhá (čtvrtfinále)
Cesta turnajem: volný los, Dayová (6:0, 7:6), (32) Sakkariová (6:3, 6:2), (13) Muchová (6:2, 6:0)
Pegulaová – Rybakinová | pátek 01:00 SEČ
Jelena Rybakinová si dělá zálusk na další triumf v Indian Wells, ale ve čtvrtfinále musí ukončit osmizápasovou neporazitelnost domácí Jessicy Pegulaové.
Zápasové informace a forma
Pegulaová se letos v Indian Wells dočkala prvního dvousetového vítězství až v osmifinále s Belindou Bencicovou, které se ovšem neobešlo bez komplikací. Rozjetá Američanka musela v obou setech likvidovat manko brejku a nebezpečnou Švýcarku nakonec zdolala 6:3, 7:6. V předchozích kolech doháněla manko setu proti Donně Vekičové i Jeleně Ostapenkové.
Na posledních sedmi turnajích postoupila minimálně do semifinále a je určitě odhodlaná tuto vynikající sérii protáhnout i na domácí půdě v Indian Wells. Letošní sezonu zahájila semifinálovými účastmi v Brisbane a na Australian Open a pak na tisícovce v Dubaji získala svůj největší titul od Toronta 2024.
Rybakinová měla nakonec osmifinálové utkání celkem snadné, když jí za stavu 4:6, 3:4 ze svého pohledu kvůli zranění zad vzdala outsiderka Sonay Kartalová. Ani její cesta do čtvrtfinálové fáze však nebyla úplně bez problémů, protože se musela vypořádat také s Hailey Baptisteovou (7:6, 2:6, 6:2) a nasazenou Martou Kosťukovou (6:4, 6:4).
I když se Kazachstánce nepovedla únorová tour na Blízkém východě, už teď bude považovat letošní sezonu za jednu z nejlepších ve své kariéře. Po triumfech v závěru loňského roku v Ningbu a na Turnaji mistryň totiž získala na lednovém Australian Open svůj druhý grandslamový titul, přičemž v Melbourne Parku skolila tři členky TOP 6 žebříčku v řadě.
Vzájemná bilance
Rybakinová vede 4:3. V posledních měsících se střetla s Pegulaovou třikrát a pokaždé měla navrch, včetně semifinálových střetnutí na Turnaji mistryň a Australian Open.
Zajímavosti a fakta
Rybakinová startuje v Indian Wells popáté a čtvrtfinále tady absolvuje potřetí (bilance 1:1). Jejím zdejším maximem je triumf z roku 2023.
Kazachstánka vyhrála posledních deset soubojů s hráčkami TOP 10, tato fantastická série trvá od říjnového Ningba.
Pegulaová je ve čtvrtfinále v Indian Wells teprve podruhé, v roce 2021 v něm padla ve dvou setech s Viktorií Azarenkovou.
Od začátku roku 2024 má Pegulaová ve čtvrtfinálových zápasech famózní bilanci 18:3 a všechny tři porážky utrpěla proti Jekatěrině Alexandrovové.
Sázkařská analýza
Bude se jednat o souboj mezi světovou trojkou a pětkou, který vlastně může dopadnout jakkoli, protože obě aktérky jsou ve výborné formě. Rybakinová si nicméně roli mírné kurzové favoritky zaslouží, jelikož táhne dlouhou vítěznou sérii proti hráčkám TOP 10 zahrnující i skalpy Pegulaové a má lepší historii v Indian Wells. Dá se ale očekávat rozhodující set, přičemž Rybakinová by nakonec měla mít mírně navrch.
Pegulaová – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Dubaj (triumf)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Dubaj (triumf)
Bilance: 16:2
Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1
Bilance na venkovních betonech: 16:2
Bilance proti hráčkám TOP 10: 4:1 (kariérní 30:38)
Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 1:0 (kariérní 13:8)
Grandslamy: Australian Open (semifinále)
Pegulaová – BNP Paribas Open
Kariérní bilance: 11:7
Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2021, 2026)
Loňský výsledek: osmifinále
Bilance ve čtvrtfinále: 0:1
Generálka: Dubaj (triumf)
Cesta turnajem: volný los, Vekičová (4:6, 6:2, 6:3), (26) Ostapenková (4:6, 6:3, 6:2), (12) Bencicová (6:3, 7:6)
Rybakinová – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Australian Open (triumf)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (triumf)
Bilance: 15:3
Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2
Bilance na venkovních betonech: 15:3
Bilance proti hráčkám TOP 10: 3:0 (kariérní 34:27)
Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 0:1 (kariérní 11:6)
Grandslamy: Australian Open (triumf)
Rybakinová – BNP Paribas Open
Kariérní bilance: 14:3
Nejlepší výsledek: triumf (2023)
Loňský výsledek: osmifinále
Bilance ve čtvrtfinále: 1:1
Generálka: Dauhá (čtvrtfinále), Dubaj (osmifinále)
Cesta turnajem: volný los, Baptisteová (7:6, 2:6, 6:2), (28) Kosťuková (6:4, 6:4), Kartalová (6:4, 4:3 skreč)
Fils – Zverev | 19:00 SEČ
Alexander Zverev bude čelit nebezpečnému Arthurovi Filsovi a oba aktéři zabojují o své první semifinále v Indian Wells.
Zápasové informace a forma
Fils se vrátil po velmi dlouhé zdravotní pauze ve výborné formě, ale stále není ve stoprocentní kondici a musel vynechat nedávný turnaj v Dubaji. Pokud mu ale zdraví dovolí vstoupit na kurt, tak předvádí skvělé výkony, což potvrzuje letošní bilance 9:3. Probíhající sezonu odstartoval až v únoru postupem do čtvrtfinále v Montpellieru, pak se probojoval do finále v Dauhá a nyní v Indian Wells i díky skalpu člena TOP 10 Félixe Augera-Aliassimeho prošel do čtvrtfinále.
Po vynechání lednového australského léta a dlouhé zdravotní přestávce to vypadalo, že se Fils kvůli obhajobě velké porce bodů v březnu a dubnu výrazně propadne v žebříčku. Francouz ale perfektně reaguje, a dokonce sbírá lepší výsledky než loni touto dobou. Zlepšení zaznamenal v Montpellieru (čtvrtfinále) i Dauhá (finále) a nyní zopakoval čtvrtfinále v Indian Wells, kde se před rokem poprvé dostal do čtvrtfinálové fáze na úrovni Masters.
Zverev si poradil s docela náročným losem na probíhajícím Masters v Indian Wells na výbornou a po cestě do čtvrtfinále našel recept na Mattea Berrettiniho, Brandona Nakashimu i rozjetého Francese Tiafoea. V těchto třech zápasech ztratil dohromady jen jeden set a v kalifornské poušti se zatím prezentuje velmi stabilní výkonností. Letos má solidní bilanci 10:3, nicméně pořád čeká na nějaký první opravdu výraznější úspěch v tomto roce.
Ten má teď na dosah, protože vítězství nad Filsem by pro něj znamenalo premiérové semifinále v Indian Wells. Ačkoli na turnajích Masters posbíral už několik vynikajících výsledků, konkrétně v Indian Wells se v minulosti představil 10krát a nikdy nepřekročil čtvrtfinále. Do této fáze se podíval dvakrát a neuspěl proti Taylorovi Fritzovi v roce 2021 ani Carlosovi Alcarazovi před dvěma lety.
Vzájemná bilance
Zverev vede 4:2. Většina z jejich předchozích šesti soubojů měla těsný průběh a čtyři z nich došly do rozhodujícího setu. Poslední střetnutí se uskutečnilo loni na antukovém Masters v Římě, kde Zverev naopak docela dominoval (7:6, 6:1).
Zajímavosti a fakta
Fils ještě nikdy nevyhrál čtvrtfinále na Masters. Za sebou má tři takové zápasy (všechny odehrál loni) a pokaždé prohrál.
Fils vyhrál jen tři z 11 duelů se zástupci TOP 5 žebříčku, dvě ze tří vítězství zaregistroval právě proti Zverevovi.
Zverev má ve čtvrtfinále Masters silnou bilanci 23:12, ovšem v Indian Wells oba takové duely prohrál.
Ve čtvrtfinále na Masters proti někomu mimo TOP 20 žebříčku naposledy Zverev neuspěl právě v Indian Wells, a to v roce 2021 proti Fritzovi.
Sázkařská analýza
Fils je přesně tím typem hráče, který může Zverevovi dělat potíže, což už v předchozích vzájemných duelech několikrát ukázal. Němce porazil ve finále v Hamburku 2024 a také před rokem na Masters v Miami, kde doháněl manko setu. Pro Zvereva by se tak mělo jednat o zatím nejtěžší zápas na probíhajícím turnaji.
Francouz nicméně stále není v nejlepší možné kondici ani formě, což zvyšuje šance Zvereva na vítězství. Dá se očekávat velmi těsný souboj, který by mohl nabídnout třetí set a minimálně přes 22,5 gamu. V klíčových momentech by mohl mít mírně navrch favorizovaný Zverev.
Fils – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Dauhá (finále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Dauhá (finále)
Bilance: 9:3
Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3
Bilance na venkovních betonech: 7:1
Bilance proti hráčům TOP 10: 1:3 (kariérní 8:14)
Bilance ve čtvrtfinále ATP Masters 1000: 0:0 (kariérní 0:3)
Grandslamy: Australian Open (nehrál)
Fils – BNP Paribas Open
Kariérní bilance: 8:2
Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2025-26)
Loňský výsledek: čtvrtfinále
Bilance ve čtvrtfinále: 0:1
Generálka: Dauhá (finále)
Cesta turnajem: volný los, Prižmič (6:2, 3:2 skreč), Fucsovics (6:3, 7:5), (9) Auger-Aliassime (6:3, 7:6)
Zverev – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Australian Open (semifinále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (semifinále)
Bilance: 10:3
Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2
Bilance na venkovních betonech: 10:3
Bilance proti hráčům TOP 50: 7:1 (kariérní 290:170)
Bilance ve čtvrtfinále ATP Masters 1000: 0:0 (kariérní 23:12)
Grandslamy: Australian Open (semifinále)
Zverev – BNP Paribas Open
Kariérní bilance: 16:9
Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2021, 2024)
Loňský výsledek: 2. kolo
Bilance ve čtvrtfinále: 0:2
Generálka: Acapulco (osmifinále)
Cesta turnajem: volný los, M. Berrettini (6:3, 6:4), (28) Nakashima (7:6, 5:7, 6:4), (21) Tiafoe (6:3, 6:4)
Tien – Sinner | 21:00 SEČ
Jannik Sinner by měl ukončit parádní jízdu domácího Learnera Tiena v Indian Wells.
Zápasové informace a forma
Tien se na probíhajícím Masters v Indian Wells prezentuje přesně takovou výkonností, která mu umožnila sbírat úspěchy už na challengerech a následně prorazit na hlavní tour. Mladý Američan prostě hraje těsné zápasy a v koncovce je lepší než soupeř, kterého často předčí fyzicky. Ve všech třech zápasech na tomto turnaji došlo na těsný průběh a proti Benovi Sheltonovi a Alejandrovi Davidovichovi potřeboval všechny tři sety, přičemž proti Španělovi likvidoval mečboly.
Otázkou je, zda precizní obrana, pestrá hra a neskutečná fyzická kondice bude stačit i v soubojích s těmi úplně nejlepšími hráči na tour jako třeba jeho následujícím protivníkem Sinnerem. Toto posouzení ale může ještě počkat, protože Indian Wells je už teď pro Tiena obrovským úspěchem a znamená pro něj první čtvrtfinále na úrovni Masters. Odměnou je i posun na 21. místo v live žebříčku. Má tedy na dosah debut v TOP 20 pořadí.
Sinner rozhodně neměl ideální vstup do sezony a začalo se pochybovat o tom, zda ještě dokáže na mužské tour dominovat, nebo ho jeho největší rival Carlos Alcaraz v letošním roce kompletně předčí. Ital skončil nečekaně brzy na Australian Open (v semifinále s Novakem Djokovičem) i v Dauhá (ve čtvrtfinále s Jakubem Menšíkem). Další otazník přišel po osmifinále v Indian Wells, v němž měl obrovské potíže s talentem Joaem Fonsecou, ale nakonec i toto utkání zvládl ve dvou setech.
Za celou loňskou sezonu prohrál na oblíbených betonech pouze jeden dohraný zápas, ovšem letos má už dvě takové porážky, což rovněž naznačuje pokles formy oproti předchozímu roku. Sinner by tedy ideálně potřeboval silně zareagovat už teď v Indian Wells, samozřejmě jak jinak než triumfem. Prvenství v kalifornské poušti by pro něj jistě bylo obrovskou vzpruhou, protože na Masters v Indian Wells startoval v minulosti čtyřikrát a nikdy nepostoupil dál než do semifinále.
Vzájemná bilance
Sinner vede 1:0. Jediný dosavadní duel s Tienem absolvoval loni ve finále v Pekingu a dominoval 6:2, 6:2.
Zajímavosti a fakta
Tien má kariérní bilanci 2:3 v soubojích s hráči TOP 5 žebříčku.
Američan disponuje negativní úspěšností 3:5 ve čtvrtfinálových zápasech na hlavním okruhu.
Sinner vyhrál 13 ze svých 17 čtvrtfinálových utkání na turnajích Masters.
Italovi se už dlouho daří proti levákům, poslední porážku utrpěl na Masters v Šanghaji 2023.
Sázkařská analýza
Tien teprve loni absolvoval svou první kompletní sezonu na hlavní tour a jeho progres je raketový a obdivuhodný. Stále se však pochybuje o tom, zda má dostatek zbraní proti užší špičce, třeba Sinnerovi a Alcarazovi. Američan navíc vyzve Sinnera po dvou vyčerpávajících bitvách a může postrádat síly.
Sinnerovi tak hraje vše do karet a očekává se, že bude dominovat podobně jako loni v Pekingu. Tady by se měla vyplatit sázka na dvousetovou výhru Sinnera, který by navíc měl zvládnout pokrýt i handicap -4,5 gamu.
Tien – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Delray Beach (semifinále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Delray Beach (semifinále)
Bilance: 10:4
Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3
Bilance na venkovních betonech: 10:3
Bilance proti hráčům TOP 10: 1:1 (kariérní 6:5)
Bilance ve čtvrtfinále ATP Masters 1000: 0:0 (kariérní 0:0)
Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále)
Tien – BNP Paribas Open
Kariérní bilance: 3:1
Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2026)
Loňský výsledek: 1. kolo
Bilance ve čtvrtfinále: 0:0
Generálka: Delray Beach (semifinále)
Cesta turnajem: volný los, Walton (7:6, 7:6), (8) Shelton (7:6, 4:6, 6:3), (18) Davidovich (4:6, 6:1, 7:6)
Sinner – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Australian Open (semifinále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (semifinále)
Bilance: 10:2
Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2
Bilance na venkovních betonech: 10:2
Bilance proti hráčům TOP 30: 2:2 (kariérní 129:53)
Bilance ve čtvrtfinále ATP Masters 1000: 0:0 (kariérní 13:4)
Grandslamy: Australian Open (semifinále)
Sinner – BNP Paribas Open
Kariérní bilance: 14:3
Nejlepší výsledek: semifinále (2023-24)
Loňský výsledek: nehrál
Bilance ve čtvrtfinále: 2:0
Generálka: Dauhá (čtvrtfinále)
Cesta turnajem: volný los, Svrčina (6:1, 6:1), Shapovalov (6:3, 6:2), Fonseca (7:6, 7:6)
Draper – Medveděv | pátek 01:00 SEČ
Daniil Medveděv je v Indian Wells k nezastavení a vyzve Jacka Drapera, který se pokusí pokračovat v obhajobě loňského triumfu.
Zápasové informace a forma
Draper před sezonou 2025 výrazně zapracoval na své fyzické kondici, což se projevilo ve výkonech i výsledcích a pomohlo mu k vzestupu na čtvrté místo žebříčku a také k zatím největšímu triumfu právě v Indian Wells. Jenže hvězdný Brit začal v průběhu loňského roku bojovat se zdravotními problémy znovu a musel sezonu uzavřít už po US Open. Podle jeho letošního vystoupení v Indian Wells to ale vypadá, že se blíží zpátky ke své nejlepší možné formě. Navíc v Kalifornii zvládl už dvě třísetové bitvy, včetně parádní řežby s Novakem Djokovičem v osmifinále.
Vzhledem k tomu, že v Indian Wells hraje svůj teprve druhý individuální turnaj po dlouhé zdravotní pauze, je postup do čtvrtfinále na úvodním Masters sezony skvělým výsledkem. Ale pořád to nemusí stačit na obhajobu titulu a obrovské porce bodů za loňské vystoupení. V live žebříčku se momentálně nachází až na 26. pozici a ještě by ideálně potřeboval pár výher, aby se po skončení turnaje udržel v TOP 20 pořadí.
Medveděv se sice momentálně nachází mimo TOP 10 hodnocení, nicméně v tuto chvíli je jedním z nejlepších hráčů na tour. Na kontě má už sedm vítězství v řadě a nyní dominuje v Indian Wells, kde v ani jednom setu neprohrál více než čtyři gamy. Tato parádní vítězná série zahrnuje nedávný triumf v Dubaji, kde ukořistil svůj první titul na úrovni ATP 500 od roku 2023. Ve vynikající formě je i v Indian Wells a v kalifornské poušti si opět zahraje čtvrtfinále.
Bývalý lídr žebříčku si postupem času vybudoval pozici specialisty na tvrdé povrchy a ve své kariéře posbíral už hromadu úspěchů na severoamerických betonech. I když v posledních letech nebyl v těchto podmínkách tak úspěšný, v Indian Wells se mu přesto dařilo. V každém z posledních tří ročníků kalifornského Masters se podíval minimálně do semifinále a v edicích 2023 a 2024 padl až ve finále s Carlosem Alcarazem.
Vzájemná bilance
Medveděv vede 1:0. Jediný předchozí souboj se uskutečnil na úrovni Masters na antuce v Římě 2024, kde naopak obhajoval titul ruský tenista a zvítězil bez ztráty setu.
Zajímavosti a fakta
Draper vyhrál osm z posledních deseti zápasů se zástupci TOP 20 žebříčku.
Konkrétně v Indian Wells zvládl Draper už šest soubojů s hráči TOP 20 v řadě.
Medveděv je ve čtvrtfinále Masters v Indian Wells neporažen, uspěl ve všech třech případech.
Rovněž ruskému tenistovi se proti hráčům TOP 20 daří, vyhrál s nimi šest z posledních sedmi duelů.
Sázkařská analýza
Draper byl v posledním roce úspěšnější, nicméně letošní forma Medveděva zahrnující triumfy v Brisbane a Dubaji budí respekt a naznačuje, že je Rus zpátky v nejlepší možné fazóně. Draper se naopak vrací po zranění, stále hledá rytmus a může mít potíže, jelikož nastoupí po náročné bitvě s Djokovičem a tentokrát neměl den volna.
Mírně favorizovaný Medveděv by tak mohl protáhnout svou aktuální neporazitelnost. Je dost možné, že Drapera porazí bez ztráty setu a bude schopen pokrýt handicap -3,5 gamu.
Draper – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Indian Wells (čtvrtfinále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Indian Wells (čtvrtfinále)
Bilance: 5:1
Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3
Bilance na venkovních betonech: 4:1
Bilance proti hráčům TOP 20: 2:0 (kariérní 24:28)
Bilance ve čtvrtfinále ATP Masters 1000: 0:0 (kariérní 2:3)
Grandslamy: Australian Open (nehrál)
Draper – BNP Paribas Open
Kariérní bilance: 12:2
Nejlepší výsledek: triumf (2025)
Loňský výsledek: triumf
Bilance ve čtvrtfinále: 1:0
Generálka: Dubaj (osmifinále)
Cesta turnajem: volný los, Bautista (3:6, 6:3, 6:2), (19) F. Cerúndolo (6:1, 7:5), (3) Djokovič (4:6, 6:4, 7:6)
Medveděv – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Dubaj, Brisbane (triumf)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Dubaj, Brisbane (triumf)
Bilance: 16:3
Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2
Bilance na venkovních betonech: 16:2
Bilance proti hráčům TOP 20: 1:0 (kariérní 107:80)
Bilance ve čtvrtfinále ATP Masters 1000: 0:0 (kariérní 16:9)
Grandslamy: Australian Open (osmifinále)
Medveděv – BNP Paribas Open
Kariérní bilance: 23:8
Nejlepší výsledek: finále (2023-24)
Loňský výsledek: semifinále
Bilance ve čtvrtfinále: 3:0
Generálka: Dauhá (osmifinále), Dubaj (triumf)
Cesta turnajem: volný los, Tabilo (6:4, 6:2), Báez (6:4, 6:0), Michelsen (6:2, 6:4)
Alcaraz – Norrie | pátek 03:00 SEČ
Carlos Alcaraz je letos stále neporažen a ve čtvrtfinále v Indian Wells vyzve Camerona Norrieho, který je jedním z jeho nejméně oblíbených soupeřů.
Zápasové informace a forma
Alcaraz prožívá nejlepší vstup do sezony ve své kariéře a po překvapivé ztrátě setu ve třetím kole v Indian Wells proti Arthurovi Rinderknechovi se vrátil ke své letošní dominanci. V osmifinále s Casperem Ruudem měl od začátku do konce převahu na kurtu a nejlepšího norského tenistu v historii přehrál 6:1, 7:6. Svou letošní bilanci tak upravil na 15:0, přičemž pojedenácté zvítězil bez ztráty setu.
Španělský supertalent předvedl ve své zatím docela krátké kariéře už několik parádních sezon, nicméně začátek té letošní naznačuje, že by se mohlo jednat o jeho nejlepší rok. Loni získal tři tituly na venkovních betonech a stanovil si nové osobní maximum na jednu sezonu. A teď v Indian Wells je kousek od toho, aby tento počet vyrovnal, jelikož letos kraloval na Australian Open i v Dauhá. V Indian Wells je zaslouženě největším favoritem a ovládl tady dva z posledních tří ročníků.
Norrie naopak neměl povedený vstup do sezony a vedl si podprůměrně výsledkově i výkonnostně. O to větším překvapením je jeho tažení do čtvrtfinále na aktuálním Masters v Indian Wells, které dokonce proběhlo bez ztráty jediného setu. K tomu mu však pomohl i příznivý los, jelikož si poradil s outsidery Mackenziem McDonaldem a Rinkym Hijikatou a mezitím skolil světovou šestku Alexe de Minaura, který nepředvedl dobrý výkon.
Většinu ze svých úspěchů na úrovni Masters posbíral právě v Indian Wells, které se tak automaticky stalo jedním z jeho nejoblíbenějších turnajů. Právě v tomto dějišti získal v roce 2021 svůj největší titul a zapsal tři ze svých čtyř kariérních čtvrtfinále na Masters. Do čtvrtfinálové fáze na Masters se naposledy podíval právě v kalifornské poušti v roce 2023 a tehdy podlehl v souboji o semifinále Francesovi Tiafoeovi.
Vzájemná bilance
Alcaraz vede 5:3. Norrie je překvapivě jedním z jeho nejméně oblíbených soupeřů, a dokonce už favorizovaného Španěla třikrát porazil, o čemž může většina tour jen snít. Navíc vyhrál s Alcarazem poslední duel loni na halovém Masters v Paříži, kde předvedl obrat z manka setu.
Zajímavosti a fakta
Alcaraz má ve čtvrtfinále turnajů Masters solidní bilanci 12:6.
Aktuální lídr žebříčku vyhrál devět z posledních 11 soubojů s leváky. Obě porážky mu uštědřili britští tenisté, konkrétně Jack Draper loni tady v Indian Wells a právě Norrie na pařížském Masters.
Norrie má bilanci 1:4 proti světovým jedničkám, uspěl jen proti Alcarazovi loni na Masters v Paříži.
Brit odehrál všechna čtyři čtvrtfinále na úrovni Masters na severoamerických betonech a má bilanci 2:2 (v Indian Wells 1:2).
Sázkařská analýza
Norrie v minulosti Alcarazovi hodně vzdoroval, vynutil si fyzicky náročnou bitvu a Španěl se mnohdy pořádně nadřel, přičemž třikrát dokonce prohrál. Sázka na vítězství Alcaraze se v tomto zápase úplně nevyplatí, a proto je možná lepší se zaměřit na to, že Norrie bude opět konkurenceschopný.
Britský tenista má teď v Indian Wells velmi solidní formu a vzájemná bilance s Alcarazem není jednostranná. Proto stojí za zvážení vsadit na to, že Norrie vyhraje více než 6,5 gamu a pokryje handicap +5,5 gamu. Odvážnější sázkaři mohou zkusit, že Norrie získá set.
Alcaraz – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Dauhá, Australian Open (triumf)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Dauhá, Australian Open (triumf)
Bilance: 15:0
Bilance z posledních 10 zápasů: 10:0
Bilance na venkovních betonech: 15:0
Bilance proti hráčům TOP 30: 9:0 (kariérní 133:40)
Bilance ve čtvrtfinále ATP Masters 1000: 0:0 (kariérní 12:6)
Grandslamy: Australian Open (triumf)
Alcaraz – BNP Paribas Open
Kariérní bilance: 23:3
Nejlepší výsledek: triumf (2023-24)
Loňský výsledek: semifinále
Bilance ve čtvrtfinále: 4:0
Generálka: Dauhá (triumf)
Cesta turnajem: volný los, Dimitrov (6:2, 6:3), (26) Rinderknech (6:7, 6:3, 6:2), (13) Ruud (6:1, 7:6)
Norrie – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Indian Wells (čtvrtfinále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Indian Wells (čtvrtfinále)
Bilance: 9:5
Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3
Bilance na venkovních betonech: 7:4
Bilance proti hráčům TOP 10: 1:1 (kariérní 13:43)
Bilance ve čtvrtfinále ATP Masters 1000: 0:0 (kariérní 2:2)
Grandslamy: Australian Open (3. kolo)
Norrie – BNP Paribas Open
Kariérní bilance: 18:6
Nejlepší výsledek: triumf (2021)
Loňský výsledek: 3. kolo
Bilance ve čtvrtfinále: 1:2
Generálka: Acapulco (1. kolo)
Cesta turnajem: volný los, McDonald (6:2, 6:3), (6) De Minaur (6:4, 6:4), Hijikata (6:4, 6:2)
Čtvrteční program
STADIUM 1 (od 19:00 SEČ)
1. Sabalenková (1-) – Mboková (10-Kan.)
2. Tien (25-USA) – Sinner (2-It.) / nejdříve ve 21:00 SEČ
3. Pegulaová (5-USA) – Rybakinová (3-Kaz.) / nejdříve v pátek v 01:00 SEČ
4. Alcaraz (1-Šp.) – Norrie (27-Brit.) / nejdříve v pátek v 03:00 SEČ
STADIUM 2 (od 19:00 SEČ)
1. Fils (30-Fr.) – Zverev (4-Něm.)
2. Nosková (14-ČR) – Gibsonová (Austr.) / nejdříve ve 21:00 SEČ
3. Svitolinová (9-Ukr.) – Šwiateková (2-Pol.) / nejdříve ve 22:30 SEČ
4. Draper (14-Brit.) – Medveděv (11-) / nejdříve v pátek v 01:00 SEČ
STADIUM 3 (od 19:00 SEČ)
1. Harrison/Skupski (4-USA/Brit.) – Andreozzi/Guinard (Arg./Fr.)
2. Granollers/Zeballos (1-Šp./Arg.) – Frantzen/Haase (Něm./Niz.)
3. Danilinová/Kruničová (5-Kaz./Srb.) – Bucsaová/Melicharová-Martinezová (7-Šp./USA)
4. Siniaková/Townsendová (3-ČR/USA) – Erraniová/Paoliniová (1-It.)
Kompletní program | Přehled ženského turnaje | Přehled mužského turnaje
Pokud vyhraje Linda, bude to teprve 2. CZ hracka vubec, ktera se tu dostane do SF. V historii se to podarilo pouze Karoline Pliskove, dokonce 2x, ale ani jednou svou sanci nevyuzila na to, aby se dostat do finale.
Pokud vyhraje Talia, tak to bude vubec prvni kvalifikantka tohoto turnaje, ktera postoupi do SF.
Myslim, ze obe citi pred zapasem, ze maji obrovskou sanci;-) Neni to davno, co Sara jako kvalifikantka celila ne jedne favoritce...staci pripomenout jen Ostapenko, Tauson, Alexandrova...
Talia tady, co jsem videl, fakt hraje dobre, a Linda si bude muset hodne dat bach na BH... no nejen na to... je to jeji takova zivotka... trochu to tu Saru pripomina... takze uvidime. Mel by to byt urcite zajimavy zapas... pokud Linda bude trefovat... jak ne... spis cekam nestravny duel a vyhru te Talie.
Jinak krom tohoto duelu, ve QF jsou vsechny hracky top10, takze se dovime urcite v jake forme je Aryna, kterou proveri Viktorie, v jake forme je Rybka, kterou proveri Pegula, a v jake forme je Iga uz tak trochu vime... a Elina ji az tak asi neproveri, ikdyz... mamka se ted konecne vyspala, nebot mala odcestovala s Gaelem... ovsem h2h...
Obecne to vypada jakoby jasne:
Aryna
Linda
Rybka
Iga
Jedno prekvapeni bude urcite... ;-)
Misto hrozi konec, obrovska sance... jajaj... :-))