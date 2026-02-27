Indian Wells vynechá i Plíšková. Česká hvězda nakonec divokou kartu nepřijala
Plíšková v nedávném podcastu Rakety, kterého se účastní po boku manžela Michala Hrdličky, prohlásila, že má slíbenou divokou kartu. "Do Ameriky snad budu ready. V Indian Wells bych měla dostat volnou kartu a ušetřila bych si chráněný žebříček," komentovala situaci Plíšková.
Tu by ale přijala pouze v případě, že se dá zdravotně dohromady, což se bývalé světové jedničce zřejmě nepovedlo. Dvojnásobná grandslamová finalistka musela skrečovat kvůli bolestem kolene utkání s pozdější šampionkou Karolínou Muchovou v Dauhá a pak se odhlásila z Dubaje.
Startovat nakonec nebude ani v Indian Wells. Pořadatelé už totiž oznámili všechny držitele divokých karet a jméno Plíškové v seznamu nefiguruje. Na kurty se tak vrátí nejdříve o dva týdny později v Miami, kde využije pro start v hlavní soutěži chráněný žebříček.
Divokou kartu organizátoři nakonec udělili Venus Williamsové, Sloane Stephensové, Biance Andreescuové, Donně Vekičové, Jennifer Bradyové, Lilli Taggerové, Alycii Parksové a Katie Volynetsové. Hlavní fázi mužské dvouhry si zahrají Gaël Monfils, Rafael Jódar, Michael Zheng, Martin Damm a Zachary Svajda.
Hlavní soutěž bude rozlosována v pondělí a vypukne ve středu. Z Čechů mají jistou účast Linda Nosková, Karolína Muchová, Markéta Vondroušová, Marie Bouzková, Kateřina Siniaková, Tereza Valentová, Jakub Menšík a Jiří Lehečka. Do kvalifikace zasáhnou Nikola Bartůňková, Linda Fruhvirtová, Vít Kopřiva a Dalibor Svrčina.
Kromě Plíškové zrušili účast v Indian Wells také Tomáš Macháč a údajně i Barbora Krejčíková.
Plíšková odhalila vážnost zranění | Krejčíková zřejmě zrušila Indian Wells
