Indian Wells vynechá i Plíšková. Česká hvězda nakonec divokou kartu nepřijala

VČERA, 20:30
Aktuality 3
Karolína Plíšková (33) nakonec bude na pátém grandslamu v Indian Wells chybět. Bývalá světová jednička měla slíbenou divokou kartu do hlavní soutěže, ale volnou vstupenku od pořadatelů musela odmítnout a v kalifornské poušti se nepředstaví.
Profily hráčů
Plíšková Karolína
Karolína Plíšková nakonec v Indian Wells hrát nebude (© NOUSHAD THEKKAYIL / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP)

Plíšková v nedávném podcastu Rakety, kterého se účastní po boku manžela Michala Hrdličky, prohlásila, že má slíbenou divokou kartu. "Do Ameriky snad budu ready. V Indian Wells bych měla dostat volnou kartu a ušetřila bych si chráněný žebříček," komentovala situaci Plíšková.

Tu by ale přijala pouze v případě, že se dá zdravotně dohromady, což se bývalé světové jedničce zřejmě nepovedlo. Dvojnásobná grandslamová finalistka musela skrečovat kvůli bolestem kolene utkání s pozdější šampionkou Karolínou Muchovou v Dauhá a pak se odhlásila z Dubaje.

Startovat nakonec nebude ani v Indian Wells. Pořadatelé už totiž oznámili všechny držitele divokých karet a jméno Plíškové v seznamu nefiguruje. Na kurty se tak vrátí nejdříve o dva týdny později v Miami, kde využije pro start v hlavní soutěži chráněný žebříček.

Divokou kartu organizátoři nakonec udělili Venus Williamsové, Sloane Stephensové, Biance Andreescuové, Donně Vekičové, Jennifer Bradyové, Lilli Taggerové, Alycii Parksové a Katie Volynetsové. Hlavní fázi mužské dvouhry si zahrají Gaël Monfils, Rafael Jódar, Michael Zheng, Martin Damm a Zachary Svajda.

Hlavní soutěž bude rozlosována v pondělí a vypukne ve středu. Z Čechů mají jistou účast Linda Nosková, Karolína Muchová, Markéta Vondroušová, Marie Bouzková, Kateřina Siniaková, Tereza Valentová, Jakub Menšík a Jiří Lehečka. Do kvalifikace zasáhnou Nikola Bartůňková, Linda Fruhvirtová, Vít Kopřiva a Dalibor Svrčina.

Kromě Plíškové zrušili účast v Indian Wells také Tomáš Macháč a údajně i Barbora Krejčíková.

Plíšková odhalila vážnost zranění | Krejčíková zřejmě zrušila Indian Wells

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

3
Přidat komentář
com
27.02.2026 22:07
Reagovat
tommr
27.02.2026 20:46
Odhláška Karolíny se dala čekat ...
Myslím si že se odhlásí ještě nějaké další české hráčky - hlavní kandidátkou je Markéta Vondroušová ...
Reagovat
Otmar
27.02.2026 20:40
Ty odhlášky mě rozhodně netěší, ale rozhodně lepší, než skrečovat v 1. kole.
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist