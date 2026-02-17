Plíšková odhalila vážnost zranění i termín návratu. Prestižní podnik jí slíbil divokou kartu
Plíšková v podcastu Rakety začala hodnocením svého posledního turnaje v Dauhá. "V Kataru jsem vždycky hrála dobře a doufala jsem, že by to tam mohlo být dobré. Celkem se mi to podařilo. První kolo jsem zvládla rychle," komentovala svou výhru nad 64. hráčkou světa Argentinkou Solanou Sierraovou, se kterou ztratila jen tři hry.
Následně se postarala o velké překvapení, když vyřadila obhájkyni titulu Amandu Anisimovovou. "Byl to pro mě dobrý test. Ukázalo se, že jsem na tom herně i fyzicky lépe než před měsícem v Austrálii," potvrdila Češka své zlepšení od porážky s Madison Keysovou v Melbourne. "Oba sety byly velmi kvalitní. Se svojí hrou jsem byla spokojená. Byl to zatím můj nejlepší zápas letos," dodala k fyzicky náročnému utkání, které Američanka v průběhu třetího dějství skrečovala.
Osmifinálové české derby s pozdější vítězkou Karolínovou Muchovou ale musela bývalá světová jednička po sedmi gamech vzdát. Po pár gamech ucítila bolest v koleni a rozhodla se raději nepokračovat. Následně se i odhlásila z probíhajícího turnaje v Dubaji a podstoupila vyšetření. Podle fyzioterapeuta Plíškové se jedná o trhlinu v úponu lýtkového svalu.
Nyní si tedy Češka musí na nějakou dobu odpočinou a zranění vyléčit. Ve hře je stále její účast na tisícovce v Indian Wells, která začíná 4. března. Pokud by do Kalifornie nejela, mohla by nastoupit na druhé prestižní akci amerického Sunshi Double v Miami. "Do Ameriky snad budu ready. V Indian Wells bych měla dostat volnou kartu a ušetřila bych si chráněný žebříček," komentovala situaci Plíšková.
