Indian Wells: Vzácná možnost Siniakové, Kopřiva zkusí využít druhou šanci. Viďmanové hrozí konec
Přehled toho nejzajímavějšího, čtvrtek 5. 3.
Češi v akci
Bouzková (ČR) – Townsendová (USA) | Stadium 3 (20:00 SEČ)
T. Valentová (ČR) – Vekičová (Chorv.) | Stadium 3 (21:30 SEČ)
Viďmanová (ČR) – Bucsaová (Šp.) | Stadium 7 (23:00 SEČ)
Siniaková (ČR) – Keninová (USA) | Stadium 1 (23:30 SEČ)
Kopřiva (ČR) – Zheng (USA) | Stadium 2 (pátek 04:30 SEČ)
Valentová je zpět po divné skreči, šance Siniakové
Tereza Valentová odehraje svůj první oficiální zápas po velmi kontroverzní situaci, která nastala v Dubaji. Česká kometa totiž v prvním kole kvalifikace začala výborně a Kimberly Birrellovou v úvodním setu přejela. Pak ale na australskou outsiderku přestala stačit a za stavu 6:0, 3:6 a 0:5 skrečovala. To, že vzdala utkání potenciálně jeden game od porážky, vyvolalo velkou kontroverzi zejména v českém tenisovém světě. Jako oficiální důvod uvedla Valentová nemoc. Nyní, téměř po měsíci, je zpátky na kurtech a poprvé v kariéře si vyzkouší slavný Sunshine Swing. Svou premiéru v Indian Wells začne proti velmi zkušené Donně Vekičové a bude plnit roli favoritky. Bývalá světová sedmnáctka se hodně trápí a letos prohrála všechny čtyři zápasy na nejvyšším okruhu. Není tak překvapením, že momentálně Chorvatka figuruje až na 100. místě žebříčku.
Postup do dalšího kola by si měla připsat i Kateřina Siniaková, která má vzácnou šanci zaznamenat skalp grandslamové šampionky. Rodačka z Hradce Králové narazí v prvním kole na domácí hvězdu Sofii Keninovou. S Američankou se zatím utkala jen v Praze v roce 2018 v rámci finále Poháru Billie Jean Kingové, zvítězila po neskutečné třísetové bitvě a pomohla Češkám k triumfu. Siniaková nemá v letošní sezoně ideální formu a disponuje negativní bilancí 4:5. Ještě mnohem hůř je na tom ovšem její žebříčková sousedka Keninová. Bývalá vítězka Australian Open a někdejší světová čtyřka prohrála posledních šest zápasů, v nichž dohromady získala jeden set, a v tomto roce má úspěšnost 1:6. Ani jedné z aktérek se v Indian Wells nikdy moc nedařilo. Maximem Siniakové je třetí kolo z let 2017 a 2025, Keninová tady ještě nikdy nepřekročila druhé kolo.
Bouzkové i Viďmanové hrozí konec, štěstí Kopřivy
Marie Bouzková figuruje o téměř 100 míst výše než její soupeřka Taylor Townsendová. Přesto jsou šance na postup naprosto vyrovnané. Bouzková totiž není v letošní sezoně v ideální formě, na žádném ze šesti turnajů nevyhrála dva zápasy po sobě a má bilanci 5:7. Townsendová je teď naopak rozjetá a po svém prvním finále na hlavním okruhu, které zapsala na začátku března v Austinu, prošla dvoukolovou kvalifikací teď v Indian Wells. Bouzkové navíc podmínky v kalifornské poušti evidentně moc nesedí a čtyři z předchozích šesti startů v tomto dějišti uzavřela po prvním zápase. Česká tenistka sice vyhrála oba předchozí vzájemné duely, nicméně pokaždé se jednalo o velmi vyrovnanou bitvu. Na postup se pořádně nadřela na ITF v Albuquerque 2016 (6:2, 3:6, 7:5) i předloni ve Washingtonu (7:5, 7:6). Žádnou psychickou výhodu tak zřejmě proti Američance mít nebude.
Darja Viďmanová se po studiu na univerzitě v USA začala naplno věnovat profesionálnímu tenisu, neustále šplhá žebříčkem a svůj progres ukazuje i při premiéře na Sunshine Swingu. Česká tenistka ruského původu zvládla v Indian Wells dvoukolovou kvalifikaci, když našla recept na Martinu Trevisanovou i Priscillu Honovou. Papírově mnohem těžší soupeřkou by měla být Cristina Bucsaová. Španělka měla ještě před pár dny na kontě sérii pěti proher, ovšem na pětistovce v mexické Méridě ožila, vyhrála pět zápasů po sobě a došla si pro svůj první titul na hlavní tour. Ten získala před třemi dny a je otázkou, zda už je fyzicky i psychicky připravená na další turnaj, což bývá takhle brzy po triumfu pro všechny tenisty výzvou. Bucsaová si každopádně roli favoritky zaslouží a i díky větším zkušenostem by mohla Viďmanovou, která má solidní bilanci 2:3 s hráčkami TOP 100, porazit.
Vlastně nejlepší možný scénář měla kvalifikace mužské dvouhry. Ve finále na sebe narazili Dalibor Svrčina a Vít Kopřiva. V derby měl navrch Svrčina, který už na zvládnutou kvalifikaci navázal a je ve druhém kole. Do hlavní soutěže se ovšem nakonec dostal i Kopřiva jako lucky loser a v pátek brzy ráno našeho času by mohl krajana napodobit. Také on má totiž solidní šanci postoupit do druhého kola prvního letošního podniku Masters a připsat si cenné body. Jeho protivníkem bude domácí Michael Zheng, který toho zatím na profesionální úrovni moc neodehrál, ale už má skalp Sebastiana Kordy. Ačkoli je Kopřiva mnohem zkušenější, bude v roli mírného kurzového favorita Američan figurující na 145. místě. Český zástupce však rozhodně šanci má a může vylepšit svou letošní bilanci 6:2 proti soupeřům mimo TOP 100 a podruhé v kariéře projít do druhého kola na Masters.
Čtvrteční program
STADIUM 1 (od 20:00 SEČ)
1. Atmane (Fr.) – Dimitrov (Bulh.)
2. Parryová (Fr.) – V. Williamsová (USA) / nejdříve ve 22:00 SEČ
3. Siniaková (ČR) – Keninová (USA)
4. Korda (USA) – Comesaňa (Arg.) / nejdříve v pátek v 03:00 SEČ
5. Stearnsová (USA) – Sierraová (Arg.)
STADIUM 2 (od 20:00 SEČ)
1. Linetteová (Pol.) – Kruegerová (USA)
2. Hurkacz (Pol.) – Kovacevic (USA) / nejdříve ve 22:00 SEČ
3. Mérida (Šp.) – Michelsen (USA)
4. Ružičová (Chorv.) – Bradyová (USA) / nejdříve v pátek v 03:00 SEČ
5. Kopřiva (ČR) – Zheng (USA)
STADIUM 3 (od 20:00 SEČ)
1. Bouzková (ČR) – Townsendová (USA)
2. T. Valentová (ČR) – Vekičová (Chorv.)
3. Gračovová (Fr.) – Taggerová (Rak.)
4. Borges (Portug.) – Nava (USA)
5. Arnaldi (It.) – McDonald (USA)
STADIUM 6 (od 20:00 SEČ)
1. Nosková/Šnajderová (ČR/-) – H. Guo/Mladenovicová (Čína/Fr.)
STADIUM 7 (od 20:00 SEČ)
1. Tararudeeová (Thaj.) – Kartalová (Brit.)
2. Jonesová (Brit.) – Dayová (USA)
3. Viďmanová (ČR) – Bucsaová (Šp.)
Kompletní program | Přehled ženského turnaje | Přehled mužského turnaje
S tou hvězdnou budoucnosti Terezy to asi nebude tak žhavý jak se zdálo. Momentálně na to nemá ani hru ani hlavu ...
Tak už začal
Škoda, že to nedopozerám
nasla na tu Terku paku.
Treba neco Terko rychle zmenit,
jinak se nam to pekne zacne hnojit... ;-)
Chapu ze Terka je mlada hracka...
...a zatim, co jsme ji videl az tak jeste nedokaze reagovat na zmeny v zapase... na jeho prubeh...
Nakonec to jeji hlasite prohlaseni pred TB, "To nevidim ty vole" tak nejak potvrzuje, ze se to bude muset jeste ucit...a nejen prohlasit....;-) stav situace... to ze se snazi, to nemohu rict... ale ten TB zase, nereaguje ...a pak uz jen frustrace s vyslednym DFkem.... kterym ten tb "uspesne zavrela"
Koukam, ze Ondra ohodnotil neprilis vysoko stav formy Kenin...;-) Tak doufejme, ze se nam toho Katerina nelekne... ale stejne mne prijde, ze ta Sofie je nepredvidatelna... no uvidime...
jeste si vzpominam na legendarne ujety duel Pavljucenkova x Mladenovic... USO
kde vse nasvedcovalo, ze vidime grandiozni otocku Mladenovic, ktera nas v tom tretim totalne prevezla :-D
Je az neuveritelne, ze dnes je Mladenovic nekde v 9. stovce zebricku... byvala hracka top10. zato Pavlju se nam drzi jeste nekde tesne za stovkou...
