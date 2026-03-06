Indian Wells: Vzácná možnost Siniakové, Kopřiva zkusí využít druhou šanci. Viďmanové hrozí konec

VČERA, 14:00
Pět českých tenistů vstoupí v rámci čtvrtečního programu do prestižní tisícovky v Indian Wells. Tereza Valentová odehraje svůj první zápas po kontroverzní skreči a roli favoritky bude plnit také Kateřina Siniaková, jež má jedinečnou šanci si připsat skalp grandslamové šampionky. Naopak Marii Bouzkovou i kvalifikantku Darju Viďmanovou čeká velmi těžká výzva. Do akce půjde ještě Vít Kopřiva, na kterého se usmálo štěstí.
Profily hráčů (7)
Vekic Donna
Townsend Taylor
Siniaková Kateřina
Kenin Sofia
Bucsa Cristina
Bouzková Marie
Kopřiva Vít
Vidmanova Darja
Valentova Tereza
Zheng Michael
Kateřina Siniaková si může připsat skalp grandslamové šampionky (© HAN MYUNG-GU / GETTY IMAGES ASIAPAC / Getty Images via AFP)

Přehled toho nejzajímavějšího, čtvrtek 5. 3.

Češi v akci
Bouzková (ČR) – Townsendová (USA) | Stadium 3 (20:00 SEČ)
T. Valentová (ČR) – Vekičová (Chorv.) | Stadium 3 (21:30 SEČ)
Viďmanová (ČR) – Bucsaová (Šp.) | Stadium 7 (23:00 SEČ)
Siniaková (ČR) – Keninová (USA) | Stadium 1 (23:30 SEČ)
Kopřiva (ČR) – Zheng (USA) | Stadium 2 (pátek 04:30 SEČ)

* Na Livesportu najdete preview ke každému zápasu ženské i mužské dvouhry. Od čtvrtfinále se můžete těšit na podrobnější denní preview.

 

Valentová je zpět po divné skreči, šance Siniakové

Tereza Valentová odehraje svůj první oficiální zápas po velmi kontroverzní situaci, která nastala v Dubaji. Česká kometa totiž v prvním kole kvalifikace začala výborně a Kimberly Birrellovou v úvodním setu přejela. Pak ale na australskou outsiderku přestala stačit a za stavu 6:0, 3:6 a 0:5 skrečovala. To, že vzdala utkání potenciálně jeden game od porážky, vyvolalo velkou kontroverzi zejména v českém tenisovém světě. Jako oficiální důvod uvedla Valentová nemoc. Nyní, téměř po měsíci, je zpátky na kurtech a poprvé v kariéře si vyzkouší slavný Sunshine Swing. Svou premiéru v Indian Wells začne proti velmi zkušené Donně Vekičové a bude plnit roli favoritky. Bývalá světová sedmnáctka se hodně trápí a letos prohrála všechny čtyři zápasy na nejvyšším okruhu. Není tak překvapením, že momentálně Chorvatka figuruje až na 100. místě žebříčku.

Více informací

 

Postup do dalšího kola by si měla připsat i Kateřina Siniaková, která má vzácnou šanci zaznamenat skalp grandslamové šampionky. Rodačka z Hradce Králové narazí v prvním kole na domácí hvězdu Sofii Keninovou. S Američankou se zatím utkala jen v Praze v roce 2018 v rámci finále Poháru Billie Jean Kingové, zvítězila po neskutečné třísetové bitvě a pomohla Češkám k triumfu. Siniaková nemá v letošní sezoně ideální formu a disponuje negativní bilancí 4:5. Ještě mnohem hůř je na tom ovšem její žebříčková sousedka Keninová. Bývalá vítězka Australian Open a někdejší světová čtyřka prohrála posledních šest zápasů, v nichž dohromady získala jeden set, a v tomto roce má úspěšnost 1:6. Ani jedné z aktérek se v Indian Wells nikdy moc nedařilo. Maximem Siniakové je třetí kolo z let 2017 a 2025, Keninová tady ještě nikdy nepřekročila druhé kolo.

Více informací

Bouzkové i Viďmanové hrozí konec, štěstí Kopřivy

Marie Bouzková figuruje o téměř 100 míst výše než její soupeřka Taylor Townsendová. Přesto jsou šance na postup naprosto vyrovnané. Bouzková totiž není v letošní sezoně v ideální formě, na žádném ze šesti turnajů nevyhrála dva zápasy po sobě a má bilanci 5:7. Townsendová je teď naopak rozjetá a po svém prvním finále na hlavním okruhu, které zapsala na začátku března v Austinu, prošla dvoukolovou kvalifikací teď v Indian Wells. Bouzkové navíc podmínky v kalifornské poušti evidentně moc nesedí a čtyři z předchozích šesti startů v tomto dějišti uzavřela po prvním zápase. Česká tenistka sice vyhrála oba předchozí vzájemné duely, nicméně pokaždé se jednalo o velmi vyrovnanou bitvu. Na postup se pořádně nadřela na ITF v Albuquerque 2016 (6:2, 3:6, 7:5) i předloni ve Washingtonu (7:5, 7:6). Žádnou psychickou výhodu tak zřejmě proti Američance mít nebude.

Více informací

 

Darja Viďmanová se po studiu na univerzitě v USA začala naplno věnovat profesionálnímu tenisu, neustále šplhá žebříčkem a svůj progres ukazuje i při premiéře na Sunshine Swingu. Česká tenistka ruského původu zvládla v Indian Wells dvoukolovou kvalifikaci, když našla recept na Martinu Trevisanovou i Priscillu Honovou. Papírově mnohem těžší soupeřkou by měla být Cristina Bucsaová. Španělka měla ještě před pár dny na kontě sérii pěti proher, ovšem na pětistovce v mexické Méridě ožila, vyhrála pět zápasů po sobě a došla si pro svůj první titul na hlavní tour. Ten získala před třemi dny a je otázkou, zda už je fyzicky i psychicky připravená na další turnaj, což bývá takhle brzy po triumfu pro všechny tenisty výzvou. Bucsaová si každopádně roli favoritky zaslouží a i díky větším zkušenostem by mohla Viďmanovou, která má solidní bilanci 2:3 s hráčkami TOP 100, porazit.

Více informací

 

Vlastně nejlepší možný scénář měla kvalifikace mužské dvouhry. Ve finále na sebe narazili Dalibor Svrčina a Vít Kopřiva. V derby měl navrch Svrčina, který už na zvládnutou kvalifikaci navázal a je ve druhém kole. Do hlavní soutěže se ovšem nakonec dostal i Kopřiva jako lucky loser a v pátek brzy ráno našeho času by mohl krajana napodobit. Také on má totiž solidní šanci postoupit do druhého kola prvního letošního podniku Masters a připsat si cenné body. Jeho protivníkem bude domácí Michael Zheng, který toho zatím na profesionální úrovni moc neodehrál, ale už má skalp Sebastiana Kordy. Ačkoli je Kopřiva mnohem zkušenější, bude v roli mírného kurzového favorita Američan figurující na 145. místě. Český zástupce však rozhodně šanci má a může vylepšit svou letošní bilanci 6:2 proti soupeřům mimo TOP 100 a podruhé v kariéře projít do druhého kola na Masters.

Více informací

 

Čtvrteční program

STADIUM 1 (od 20:00 SEČ)
1. Atmane (Fr.) – Dimitrov (Bulh.)
2. Parryová (Fr.) – V. Williamsová (USA) / nejdříve ve 22:00 SEČ
3. Siniaková (ČR) – Keninová (USA)
4. Korda (USA) – Comesaňa (Arg.) / nejdříve v pátek v 03:00 SEČ
5. Stearnsová (USA) – Sierraová (Arg.)


STADIUM 2 (od 20:00 SEČ)
1. Linetteová (Pol.) – Kruegerová (USA)
2. Hurkacz (Pol.) – Kovacevic (USA) / nejdříve ve 22:00 SEČ
3. Mérida (Šp.) – Michelsen (USA)
4. Ružičová (Chorv.) – Bradyová (USA) / nejdříve v pátek v 03:00 SEČ
5. Kopřiva (ČR) – Zheng (USA)


STADIUM 3 (od 20:00 SEČ)
1. Bouzková (ČR) – Townsendová (USA)
2. T. Valentová (ČR) – Vekičová (Chorv.)
3. Gračovová (Fr.) – Taggerová (Rak.)
4. Borges (Portug.) – Nava (USA)
5. Arnaldi (It.) – McDonald (USA)


STADIUM 6 (od 20:00 SEČ)
1. Nosková/Šnajderová (ČR/-) – H. Guo/Mladenovicová (Čína/Fr.)


STADIUM 7 (od 20:00 SEČ)
1. Tararudeeová (Thaj.) – Kartalová (Brit.)
2. Jonesová (Brit.) – Dayová (USA)
3. Viďmanová (ČR) – Bucsaová (Šp.)

Kompletní program | Přehled ženského turnaje | Přehled mužského turnaje

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
