Je to milá holka, ale ztrácí kontrolu. Sabalenková chtěla Ostapenkovou po hádce uklidnit
Napětí vlastně začalo narůstat ještě před začátkem utkání. Ostapenkové se totiž nelíbil styl rozehrávky, kterou Townsendová praktikuje. Pak se Američanka neomluvila za teč míčku o pásku a dalším nepříjemným momentem pro Lotyšku byla samotná porážka.
To ale nebylo všechno. Hráčky se pak dohadovaly u sítě. "Řekla mi, že nemám žádnou úroveň, žádné vzdělání. A že uvidíme, co se stane, až budeme hrát mimo USA," svěřila se Townsendová v pozápasovém rozhovoru. Ostapenková se později vyjádřila na Instagramu a odmítla jakékoli spojení s rasismem.
Na pomoc Ostapenkové přispěchala aktuální světová jednička Sabalenková. "Mluvila jsem s Jelenou po zápase a tehdy jsem nevěděla, co se stalo. Musím říct, že je to milá holka. Jen prostě někdy ztrácí kontrolu nad svými emocemi. Něco řeší v osobním životě a má nějaké trable," prozradila.
"Takže jsem se snažila jí pomoct. Chtěla jsem ji uklidnit a být osobou, které mohla všechno říct, aby to mohla všechno pustit ven. Doufám, že jednoho dne si všechno uvědomí a bude takové situace zvládat mnohem lépe," dodala.
Úřadující šampionka také promluvila o tom, jak dokáže výkony a chování na kurtu ovlivnit osobní život. "Je to tak. Pokud máte nějaké problémy v životě, tak to vaše výkony i kariéru ovlivňuje. Jste víc nestabilní a můžete ztratit kontrolu mnohem častěji. Jsem si jistá, že Jelena po nějaké době nebude se svým chováním spokojená."
Na další střetnutí mezi Ostapenkovou a Townsendovou na probíhajícím US Open může dojít v soutěži čtyřhry. Ostapenková hraje po boku Barbory Krejčíkové a Townsendová je parťačkou Kateřiny Siniakové. Páry na sebe však mohou narazit až ve finále.
