Jízda na nenáviděné antuce. Bublik ovládl druhou akci v řadě, konkurenci zničil i v Rakousku

ATP KITZBÜHEL - Alexander Bublik (28) nikdy neměl antukový povrch v lásce, ale teď na něm během dvou týdnů dvakrát triumfoval. V rakouském Kitzbühelu to dokonce dokázal bez ztráty setu a všechny čtyři soupeře porazil rozdílem třídy. Ve finále přehrál 6:4, 6:3 Arthura Cazauxe (22) a získal třetí letošní a celkově sedmý titul. V žebříčku ho čeká další posun, konkrétně na 25. místo.

Bublik – Cazaux 6:4, 6:3

Nikdy se netajil tím, že antuku nemá v lásce. To se ale možná po posledních dvou týdnech změnilo. Bublik se po nečekaném krachu v prvním kole Wimbledonu překvapivě vydal zpět na antukové dvorce a byla z toho před vstupem do US Open Series fenomenální jízda.

Napříč Gstaadem a Kitzbühelem vyhrál všech osm zápasů a set povolil pouze Juanovi Manuelovi Cerúndolovi ve švýcarském finále. Antuka ve vyšší nadmořské výšce mu evidentně sedí, jelikož v Kitzbühelu i díky dělovému servisu porazil všechny čtyři soupeře rozdílem třídy.

Výraznější šanci nedal Thiagovi Agustínovi Tirantemu, krajanovi Alexanderovi Ševčenkovi, Boticovi van de Zandschulpovi ani Cazauxovi. S žádným z těchto protivníků neprohrál více než sedm gamů.

Premiérový antukový triumf na nejvyšším okruhu slavil před týdnem ve Gstaadu a teď má už dva. Celkově se jedná o jeho sedmý titul na této úrovni, úvodních pět posbíral na oblíbených rychlejších površích, konkrétně na trávě a halových betonech.

Letos kraloval už potřetí. Před pár týdny ovládl pětistovku v Halle, kde senzačně skolil aktuální světovou jedničku a pozdějšího wimbledonského šampiona Jannika Sinnera. V žebříčku se posune na 25. pozici, jeho maximem je 17. příčka.

Cazaux odehrál v posledních dvou týdnech svá první semifinále na okruhu ATP a ve Gstaadu i Kitzbühelu ho zastavil právě Bublik. Ve Švýcarsku to bylo v semifinále a v Rakousku v souboji o titul. Ve světovém pořadí poskočí mladý Francouz o 25 míst na 75. pozici.

