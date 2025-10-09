Jízda Noskové v Číně končí. Další cenný skalp si nepřipsala a opět podlehla Rybakinové

DNES, 10:45
WTA WUHAN - Linda Nosková (20) své životního období na čínských tisícovkách neprodloužila. Finalistka prestižního podniku v Pekingu končí ve Wuhanu na své neoblíbené soupeřcei Jeleně Rybakinové (26). Česká jednička se na příjmu nedostala k žádné šanci a kvůli dvěma ztraceným servisům prohrála 3:6, 4:6. Světová devítka v dalším zápase vyzve obhájkyni titulu Arynu Sabalenkovou.
Linda Nosková ve Wuhanu čelí Jeleně Rybakinové (@ ČTK / imago sportfotodienst / IMAGO)

Nosková – Rybakinová 3:6, 4:6

Nosková v posledních týdnech podávala skvělé výkony a dokázala odolávat i složitým čínským podmínkám. Po postupu do svého největšího kariérního finále v Pekingu zářila i na další tisícovce ve Wuhanu, kde zvládla složitý duel s Julií Putincevovou a následně bez větších komplikací vyřadila bývalou světovou jedničku Naomi Ósakaovou. Na Rybakinovou už však nestačila a její senzační jízda na čísnkých tisícovkách končí.

Nosková v prvním setu přežila krizový game, když za stavu 1:2 odvrátila tři brejkboly v řadě. Další dvě šance Rybakinové musela likvidovat v šesté hře, i tentokrát si podání udržela. Potřetí už však odolat nátlaku světové devítky nedokázala a o servis přišla. Rybakinová poté dějství čistou hrou dopodávala.

Česká hráčka si v úvodu druhého setu prohrála servis podruhé v řadě, a to utkání rozhodlo. Při podání Rybakinové žádnou šanci nedostala a s turnajem se musela rozloučit. Na světové devítce bylo jasně vidět, že nemá za sebou tak náročný program a dařilo se jí Noskovou přetlačit.

Rybakinová zvýšila vedení ve vzájemné bilanci na 3:0, oba předchozí duely jsou už ale poměrně staré a Češka je od té doby daleko lepší hráčkou. nyní však zřejmě doplatila na náročný program a potvrdila, že Ruska reprezentující Kazachstán patří mezi její neoblíbené soupeřky.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Světová devítka přijela do Wuhanu s minimální zápasovou přípravou, přesto zvládla i druhý duel bez ztráty setu. Po porážce na US Open s Markétou Vondroušovou zaznamenala na turnajích WTA teprve třetí výhru. V Pekingu se loučila po nečekané porážce s Evou Lysovou.

Výsledky turnaje WTA 1000 ve Wuhanu

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Komentáře

30
Otmar
09.10.2025 12:28
Trochu se mi zdálo, že Linda má dneska tenisu tak akorát a taky se jí dvakrát nedařilo. Nevadí, odehrála toho dost a úspěšně. Dneska Lindu Rybka přehrála, ona hraje trochu racionálnější a pestřejší tenis než Osaka, navíc skvěle returnovala. Linda radši přestřelky a na to Rybka neskočila. Dobrý, Lindo! Příště!
Mony
09.10.2025 12:34
Vyhrál lepší servis, jak už to v tenise bývá
Tomas_Smid_fan
09.10.2025 12:51
rozhodující byl lepší servis i return.
Rybka potvrdila, že je Ace Queen.
frenkie57
09.10.2025 12:17
Kdo by to byl řekl, že poslední z Češek ve hře bude Katka.
muster
09.10.2025 12:19
T-1000
Tomas_Smid_fan
09.10.2025 12:42
sem napsal to samý vedle
frenkie57
09.10.2025 12:15
Dneska byla Jelena v podstatě nehratelná, hlavně na podání. U Lindy to bylo naopak, ta byla velmi hratelná na podání. A to udělalo ten rozdíl a hlavní přícinu porážky. Ale dobrý Lindo, já byl rád, že si do Wuchanu vůbec jela.
Tomas_Smid_fan
09.10.2025 12:52
smile
Mony
09.10.2025 12:12
Snad se Linda trochu zahřála na čtyřhru
Tomas_Smid_fan
09.10.2025 12:13
taky si myslím, že se chtěla soustředit hlavně na ni.
Tomas_Smid_fan
09.10.2025 12:06
nechytatelný return s odskokem zpět přes síť a ještě při podání Rybky, to je majstrštyk!

Rybka má slabinu ve variabilní hře, hlavně poblíž saka. Tam hodně panikaří.

Linda promarnila šanci na srovnání na 4:4. To je už asi konec.
muster
09.10.2025 12:08
měla by ji víc vodit k síti, tam je nejistá
Tomas_Smid_fan
09.10.2025 12:14
smile
frenkie57
09.10.2025 12:09
Jj, to byl moc vtipný okamžik.
frenkie57
09.10.2025 11:57
Ty returny Rybky, to je tedy něco, Linda jenom kouká, chudák.
Mony
09.10.2025 11:32
Včera Lindu zachránil servis, který teď moc nefunguje...tak snad teď
frenkie57
09.10.2025 11:38
Těch DF už je docela dost, s takhle nestabilním servisem Rybku určitě neporazí. Rybka naopak na servisu celkem bezchybná, Linda se ještě nedostala k brejkům.
Tomas_Smid_fan
09.10.2025 11:52
zas Rybka je přeci jen GS šampiónka a na okruhu servíruje o nějaký ten rok déle než Linda. Jde jen o to, aby se Linda zlepšovala. Sice teď jde nahoru, ale možná by i tak neškodilo přibrat někoho do týmu. Sojka by mohla rušit, kdo by jí byl s čím prospěšný.
Tomas_Smid_fan
09.10.2025 11:26
Nakonec hodně lacině odevzdaný set. Rybka tlačí na returnu, ale to Linda taky. Aby Linda mohla porážet šampiónky, potřebuje zlepšit druhý servis.
frenkie57
09.10.2025 11:29
A teď hned přišla o servis.
Tomas_Smid_fan
09.10.2025 11:44
i v tom gemu dala DF, nemýlím-li se...
frenkie57
09.10.2025 11:25
Tak na potřetí už Linda gem na podání nezachránila a Rybka set v pohodě dopodávala. Bojím se, že v podobném duchu se odehraje i druhý set, pokud Linda nebude na podání jistější.
PTP
09.10.2025 11:22
Rybka se urvala ze řetězu
zfloyd
09.10.2025 11:08
zatím vyrovnaný bude to o chybách a pár míčích
HAJ
09.10.2025 11:06
4. gem byl šílený, Ale Linda ho nakonec z 0:40 urvala. Rybka se dnes zdá v kondici, bude to těžká šichta.
Serpens
09.10.2025 11:05
No, na returnu zatím marné čekání na šanci, ale soupeřka už brejkboly měla.
frenkie57
09.10.2025 11:11
Už 5 kousků! To je docela dost.
PTP
09.10.2025 11:03
Začíná to jako s Osakou z Osaky
PTP
09.10.2025 10:57
Clash of the Yonex Models smile
Mantra
09.10.2025 10:56
LN bych to taky přál
