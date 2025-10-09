Jízda Noskové v Číně končí. Další cenný skalp si nepřipsala a opět podlehla Rybakinové
Nosková – Rybakinová 3:6, 4:6
Nosková v posledních týdnech podávala skvělé výkony a dokázala odolávat i složitým čínským podmínkám. Po postupu do svého největšího kariérního finále v Pekingu zářila i na další tisícovce ve Wuhanu, kde zvládla složitý duel s Julií Putincevovou a následně bez větších komplikací vyřadila bývalou světovou jedničku Naomi Ósakaovou. Na Rybakinovou už však nestačila a její senzační jízda na čísnkých tisícovkách končí.
Nosková v prvním setu přežila krizový game, když za stavu 1:2 odvrátila tři brejkboly v řadě. Další dvě šance Rybakinové musela likvidovat v šesté hře, i tentokrát si podání udržela. Potřetí už však odolat nátlaku světové devítky nedokázala a o servis přišla. Rybakinová poté dějství čistou hrou dopodávala.
Česká hráčka si v úvodu druhého setu prohrála servis podruhé v řadě, a to utkání rozhodlo. Při podání Rybakinové žádnou šanci nedostala a s turnajem se musela rozloučit. Na světové devítce bylo jasně vidět, že nemá za sebou tak náročný program a dařilo se jí Noskovou přetlačit.
Rybakinová zvýšila vedení ve vzájemné bilanci na 3:0, oba předchozí duely jsou už ale poměrně staré a Češka je od té doby daleko lepší hráčkou. nyní však zřejmě doplatila na náročný program a potvrdila, že Ruska reprezentující Kazachstán patří mezi její neoblíbené soupeřky.
Světová devítka přijela do Wuhanu s minimální zápasovou přípravou, přesto zvládla i druhý duel bez ztráty setu. Po porážce na US Open s Markétou Vondroušovou zaznamenala na turnajích WTA teprve třetí výhru. V Pekingu se loučila po nečekané porážce s Evou Lysovou.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Rybka potvrdila, že je Ace Queen.
Rybka má slabinu ve variabilní hře, hlavně poblíž saka. Tam hodně panikaří.
Linda promarnila šanci na srovnání na 4:4. To je už asi konec.