Jsem rád, že končím, dokud jsem konkurenceschopný, říká legendární Wawrinka
Wawrinka se v Melbourne vrací na místo, kde před více než deseti lety začala psát jeho grandslamová legenda. "Jsem rád, že mohu ukončit kariéru, dokud jsem stále konkurenceschopný. Cítím, že jsem své rozhodnutí opustit tenisový okruh učinil ve správný a nejlepší možný čas," řekl švýcarský šampion před svým úvodním zápasem proti Laslu Djeremu.
Na otázku, proč se rozhodl skončit právě nyní, Wawrinka odpověděl: "Na konci loňského roku jsem si jasně uvědomil, že rok 2026 bude mým posledním. Nebylo to složité rozhodnutí; bylo to velmi snadné. Rok tenisu je dlouhá doba a nechci skončit kvůli zranění. Stále cítím vášeň pro tento sport."
Švýcar také zhodnotil své výkony v United Cupu: "United Cup byl skvělý. Tým fungoval výborně, Belinda (Bencicová) hrála parádní tenis na špičkové úrovni. Jsem spokojený i s tím, jaké výkony jsem podával já. Maximálně se povedla i příprava na Australian Open. Vše jde výborně a já se moc těším, až to začne."
O významu Australian Open pro jeho kariéru Wawrinka prohlásil: "Melbourne je pro mě speciální. Vždycky jsem si to tady užíval a je skvělé vracet se sem na závěr kariéry. Tady se mi vždy dařilo," připomněl svůj první grandslamový titul z roku 2014 rodák z Lausanne.
Na otázku ohledně nové generace, například Jannika Sinnera a Carlose Alcaraze, Wawrinka uvedl: "Nesrovnávám generace. Užívám si to. Baví mě sledovat je hrát a hrát proti nim. Úroveň na okruhu za posledních dvacet let byla neuvěřitelná."
Švýcarský šampion, který si připsal tři triumfy na turnajích velké čtyřky, tak vstupuje do své poslední grandslamové sezony s jasným cílem: rozloučit se se ctí, zachovat si konkurenceschopnost a ukončit kariéru, která zanechala výraznou stopu v historii světového tenisu.
