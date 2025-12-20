Když tituly, tak v Praze. Bouzková znovu ovládla Stromovku, čeká ji štvanická výzva
Žije ve Spojených státech, bytostně spjata je však s Prahou. Před sedmadvaceti lety se zde Bouzková narodila a získala tady také své zatím jediné dva tituly na okruhu WTA. Poprvé zde kralovala v sezoně 2022, když na cestě za triumfem neztratila ani set, podruhé letos.
Věčně usměvavá tenistka, která na turnaji plnila roli nasazené pětky, se v prvním zápase rozehřívala s Číňankou Xinyu Gao, které přenechala dva gamy. Ve druhém zápase si poradila s Italkou Lucrezií Stefaniniovou (6:4, 6:4), skutečný test ale přišel ve čtvrtfinále s Američankou Ann Liovou, kterou Bouzková přehrála až po třísetové bitvě (3:6, 6:3, 6:3).
Semifinálové bitvy před nadšenými domácími fanoušky "kazila" z českého pohledu jen Xinyu Wang, zbylá místa pak už obsadily výhradně domácí hráčky. Linda Nosková si právě s čínskou soupeřkou poradila, Bouzková pak ukončila ve dvou setech cestu Terezy Valentové.
Finále proti Noskové pak navzdory papírovým předpokladům a nepovedenému úvodu ovládla Bouzková a po setech 2:6, 6:1, 6:3 mohla slavit svůj druhý titul. "Určitě to bylo tou podporou, kterou tu mám. Ve finále zde vždy pookřeju, hlavně v koncovkách. Chtěla bych poděkovat divákům a fanouškům. To mi dodávalo strašnou energii. Jsem hrozně moc ráda a skoro tomu ani nevěřím, že jsem tu vyhrála podruhé," říkala šťastná šampionka.
Bouzková nemohla uniknout ani otázce na porovnání obou svých pražských triumfů. "Myslím, že oba ročníky tu byly hrozně těžké. Když jsem zde vyhrála poprvé, nevěděla jsem ještě, do čeho jdu. Teď jsem si ale z toho trochu vzala zkušenosti. Hlavně tady v Praze, kde se mi to povedlo. To mi možná dodalo nějakou myšlenku, že to půjde."
Titul však už Bouzková nebude obhajovat v areálu pražské Sparty ve Stromovce. Další ročník turnaje se uskuteční na kurtech u Negrelliho viaduktu od 20. do 26. července na Štvanici. Dočká se ve svém rodném městě svého třetího triumfu?
