Titul, který nikdo nečekal. Vondroušová smetla světovou jedničku a kralovala v Berlíně
Vondroušová hrála v Berlíně teprve druhý turnaj po více než tříměsíční pauze. Přestože došla do třetího kola French Open a vzdorovala v něm hráčce TOP 10 Jessice Pegulaové, žádný výraznější výsledek se na německém pažitu neočekával.
Rodačka ze Sokolova, která tehdy figurovala až na 164. místě světového pořadí, ovšem i díky několika velmi cenným skalpům senzačně získala titul. V úvodních dvou kolech se pořádně nadřela a ve dvou těsných setech skolila úřadující šampionku Australian Open Madison Keysovou a v třísetovém duelu přemohla Dianu Šnajderovou.
V dalších dvou zápasech naopak předvedla fenomenální jízdu. Ve čtvrtfinále přehrála v repríze wimbledonského finále z roku 2023 Ons Jabeurovou a v semifinále povolila jen šest gamů Aryně Sabalenkové. Jednalo se o její 14. kariérní skalp TOP 10 a první vítězství nad světovými jedničkami. Ve finálovém dramatu pak zdolala ve třech setech rozjetou kvalifikantku Xinyu Wang.
Pro samotnou Vondroušovou byl triumf šokující. Loňskou sezonu musela uzavřít už po neúspěšné obhajobě ve Wimbledonu, hned na začátku letošního roku ji zastavily další zdravotní problémy a krátce před Berlínem ji znovu trápilo operované levé rameno.
"Byl okamžik, kdy jsem si říkala, že už možná nikdy nebudu hrát bez bolesti," přiznala v otevřeném rozhovoru pro WTA. "Začala jsem znovu trénovat tři měsíce po operaci. Ale jakmile jsem se vrátila na kurt, bolest se ozvala znovu. Bylo to nejtěžší období. Musela jsem si znovu projít celým procesem. A sama sobě jsem kladla otázky: Dokážu se ještě vrátit? Můžu znovu hrát s těmi nejlepšími? Odpověď tehdy nebyla jasná."
I proto pro ni mělo vítězství v Berlíně mimořádný náboj. Po proměněném mečbolu padla na kolena a emoce ji zcela pohltily. "Byla to obrovská úleva. V tu chvíli jsem si vzpomněla na všechno, čím jsme si s týmem prošli. Na to, jak těžké to bylo. A najednou tam byl ten pocit, který mi tolik chyběl."
Bývalá světová šestka Vondroušová slavila v německé metropoli svůj třetí kariérní triumf na nejvyšším ženském okruhu. Už v roce 2017 kralovala v Bielu, nicméně další trofeje se dočkala až předloni, kdy předvedla šokující tažení ve slavném Wimbledonu.
Titul znamenal návrat do elitní stovky světového pořadí. Vondroušová vylétla o 91 míst a posunula se na 73. příčku. V Berlíně kralovala jako čtvrtá Češka v historii po Petře Kvitové (2023), Regině Maršíkové (1981) a Renátě Tomanové (1975).
