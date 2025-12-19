Pojedenácté i poprvé. Siniaková ovládla Wimbledon. Díky, legendo, klaněl se parťák
Když Wimbledon, tak s plnou parádou. Siniaková se na nejslavnějším turnaji světa zúčastnila letos všech soutěží – dvouhry, čtyřhry i smíšeného deblu. A věrna své tradici se domů nevracela s prázdnou. I tentokrát to bylo v deblu, ale vůbec poprvé ve své kariéře se dočkala triumfu ve smíšené čtyřhře.
Pojďme ale popořádku. Ve dvouhře rodačka z Hradce Králové skončila ve druhém kole na Naomi Ósakaové, když si na úvod překvapivě poradila s favorizovanou Číňankou Qinwen Zheng.
Velká chvíle světové deblové jedničky tak přišla v disciplíně, ve které tomu možná ani ona sama nevěřila. Ve smíšené čtyřhře se Siniaková dala dohromady s nizozemským tenistou Semem Verbeekem. A výstřel naslepo to rozhodně nebyl. Zatímco v singlu se rodák z Amsterdamu pohybuje v šesté stovce, v deblovém žebříčku mu patří pozice ve čtvrté desítce.
V deblu se jednatřicetiletý Nizozemec nejdále na grandslamu dostal do semifinále a to letos na Australian Open. Smíšenou čtyřhru si ale na turnajích velké čtyřky zahrál jen jednou - na letošním French Open spolu s Tchajwankou Fang-Hsien Wu skončili v prvním kole.
Že Siniaková umí zahrát debla prakticky s kýmkoli, potvrdila v minulosti již nesčetněkrát. A nemusí se vždy nutně jednat jen o ženskou partnerku. Na olympiádě v Paříži napsala neskutečný příběh s Tomášem Macháčem, když si společně došli pro nečekané zlato.
A podobně tomu bylo i v All England Clubu. Na londýnských pažitech Siniakové s Verbeekem sedlo všechno prakticky od prvních míčů. O jediný set na celém turnaji přišli hned ve svém úvodním zápasu, a to navíc až v tie-breaku. Finsko-kazašský pár Harri Heliövaara, Anna Danilinová nakonec ve třech setech přetlačili a zahájili svou spanilou jízdu za titulem.
Ta měla zlatou tečku po finálovém triumfu nad britsko-brazilskou dvojicí Joe Salisbury, Luisa Stefaniová, kteří podlehli po dvou dramatických tie-breacích.
"Bylo mi ctí hrát vedle takové deblové legendy. Děkuji ti za tenhle čtvrtek, který si budu pamatovat do konce života. Je to upřímně trochu neskutečné. Myslím, že Katka teď už vyhrála vše, co jde v deblech vyhrát. Na kurtu jsem říkal, že to bylo potěšení a čest hrát po boku jedné z nejlepších deblistek všech dob. Je legendou," uvedl po utkání dojatý Verbeek.
Stranou nezůstala ani čerstvá držitelka 11. grandslamového titulu Siniaková. "Je to velmi speciální. Znamená to pro mě hodně. Na kurtu jsme si užili spoustu zábavy. Je úžasné být zpět na centrálním kurtu a hrát před takovou atmosférou. Doufejme, že to ještě jednou nebo párkrát takhle zopakujeme.“
K dokonalosti české legendě chybělo uspět i v „hlavní disciplíně“ ženské čtyřhře. K semifinálovému duelu nastoupila spolu s Taylor Townsendovou o den později po slavném triumfu v mixu. Pro záměry obhájkyň loňského titulu však neměly žádné pochopení Su-Wei Hsieh a Jelena Ostapenková, které sny favoritek ve dvou setech rozdupaly.
Přesto Siniaková mohla z Londýna odjíždět jako wimbledonská šampionka a čerstvá držitelka 11 grandslamových titulů.
