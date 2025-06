Kolaps s kanárem a pak mohutný obrat. Fruhvirtová bude hrát první finále mimo betony

WTA 125k BIRMINGHAM - Linda Fruhvirtová (20) rozehrála semifinálové utkání s Jessikou Ponchetovou (28) výborně, ale poté na dlouho úplně odpadla. Starší z tenisových sester ovšem předvedla parádní obrat v rozhodujícím setu a Francouzku nakonec zdolala 6:2, 0:6, 6:4. O svůj první titul od šokujícího triumfu na okruhu WTA v Indii se utká s Rebekou Masárovou, nebo Greet Minnenovou.

Ponchetová – Fruhvirtová 2:6, 6:0, 4:6

Fruhvirtová usilovala stejně jako v předchozím kole proti Lucrezii Stefaniniové o úspěšnou odvetu a opět se radovala. Česká favoritka rozehrála semifinále s Ponchetovou fantasticky. V úvodním dějství soupeřce takřka nic nedovolila, na podání ztratila jen čtyři body a za necelou půlhodinu vedla o set.

Jenže Fruhvirtová pak polevila a Francouzku zbytečně pustila do zápasu. A velmi dlouho trvalo, než se vzpamatovala a zase začala Ponchetovou tlačit. Francouzka mezitím získala devět her v řadě a se šancemi mladé Češky na postup to nevypadalo vůbec dobře.

Starší z tenisových sester se ale ještě včas dokázala probrat a ve zbytku utkání opět dominovala. Na vlastním servisu si napříč čtyřmi gamy prohrála dohromady jeden fiftýn, stáhla manko 0:3 a další sérii tří vyhraných her předvedla od stavu 3:4.

Fruhvirtová začala na trávě v Birminghamu, kde hrála předloni čtvrtfinále na okruhu WTA, skalpem nasazené trojky a filipínské hvězdičky Alexandry Ealaové. Na turnaj dorazila pod vedením nového kouče Vladimíra Pláteníka a také se sérií čtyř porážek na neoblíbené antuce.

V neděli bývalá semifinalistka wimbledonské juniorky absolvuje své osmé profesionální finále a i to druhé v letošní sezoně odehraje na úrovni WTA 125k. Na konci března na betonu v Mexiku podlehla ve dvou těsných setech Jacqueline Cristianové. Na titul čeká od šokujícího triumfu na akci WTA 250 v Indii v září 2022.

Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Bude se jednat o její premiérové finále mimo tvrdé povrchy. Její soupeřkou bude buď Belgičanka Minnenová, nebo Švýcarka Masárová.

Výsledky turnaje WTA 125k v Birminghamu