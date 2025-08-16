Kovačková řádí i v Monastiru. Znovu zaútočí na svůj premiérový titul
A. Kovačková – Ivanovová 6:0, 6:4
Před týdnem to Aleně Kovačkové těsně nevyšlo, když ve finále ve finále turnaje ITF ve Slovinsku podlehla německé soupeřce Evě Voracekové ve třech setech. Mimochodem, cestou do boje o titul poztrácela mladičká Češka dva gamy!
Teď bude mít starší ze sesterského dua Kovačkových další možnost. V Monastiru si totiž počíná podobně suverénně jako na předcházejícím turnaji. Ve čtyřech zápasech neztratila ani set, nejvíce "zabrat“ jí dala ve čtvrtfinále Francouzka Jenny Limová, která uhrála na soupeřku pět her, než padla 4:6, 1:6.
Ani semifinálový duel s Ivanovovou nedal Kovačkové, které patří 715. příčka světa, příliš důvodů pochybovat o vítězství. V prvním setu vyprovodila Bulharku potupným kanárem, ve druhém už musela bojovat podstatně více, na výhře 6:0, 6:4 však o rok starší Ivanovová nemohla nic změnit.
Finálové nezdary. Kovačková na první titul nedosáhla, padli i Urbanová a Kumstát
Jedním titulem se Kovačková však může chlubit už nyní. Ve finále čtyřhry totiž po boku své mladší sestry Jany porazily shodou okolností právě Ivanovovou a budoucí finálovou soupeřku Vandrommeovou ve dvou setech 7:5, 6:2. Alena Kovačková si tak připsala již svůj letošní třetí, celkově pátý deblový titul z turnajů okruhu ITF.
Vandrommeová, které patří 582. příčka žebříčku, zatím turnajem prochází v obrovské pohodě. V úvodních třech zápasech ztratila tři hry, trochu více práce měla až v semifinále s Francouzskou Laiaou Petreticovou, kterou zdolala 6:3, 6:2. Jednou z obětí rozjeté Belgičanky se ve druhém kole stala právě Jana Kovačková, která odešla s debaklem 1:6, 0:6.
Alena Kovačková se výbornými výkony blýskla už na nedávném Livesport Prague Open, kde se přes kvalifikaci, kde vyřadila Australanku Rodionovou a Italku Stafaniniovou, dostala do hlavní soutěže. V prvním kole pak nestačila na krajanku Lucii Havlíčkovou.
Výsledky turnaje ITF W15 v Monastiru
Neskutečná jízda. Kovačková si zahraje o premiérový titul, na turnaji ztratila dva gamy!
