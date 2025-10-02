Krejčíková, Vondroušová a Plíšková. Na poslední tisícovku dorazila lavina českých omluvenek

DNES, 13:56
Aktuality 16
V čínském Wuhanu odstartuje v pondělí poslední letošní podnik kategorie WTA 1000 a nakonec budou v hlavní soutěži s jistotou jen tři české zástupkyně. Omluvenku totiž pořadatelům poslaly zraněné Barbora Krejčíková (29) s Markétou Vondroušovou (26) a také bývalá světová jednička Karolína Plíšková (33), která se po vleklých problémech s kotníkem snaží o návrat mezi elitu.
Barbora Krejčíková se zranila a musela asijskou tour ukončit (© LINTAO ZHANG / GETTY IMAGES ASIAPAC / Getty Images via AFP)

V původním seznamu přihlášených figurovalo pět českých jmen. Konkrétně Karolína Muchová, Linda Nosková, Vondroušová, Krejčíková a na chráněný žebříček Plíšková. Zůstaly však jen Muchová, která se vejde mezi nasazené, a Nosková.

Vondroušová stále léčí zranění kolene z US Open. Krejčíková si pro změnu koleno zranila na stále probíhající tisícovce v Pekingu, musela asijskou tour okamžitě ukončit a vrátila se do Evropy. Plíšková zase přijala divokou kartu na akci WTA 125 v Turecku a z Wuhanu se odhlásila. V Samsunu vypadla hned v prvním kole, s čímž zřejmě nepočítala.

V hlavní soutěži posledního letošního podniku série WTA 1000 tak budou s jistotou jen tři české tenistky. I s pomocí omluvenek svých krajanek se do hlavního losu dostala Marie Bouzková a doplnila Muchovou a Noskovou. Kvalifikaci budou hrát Kateřina Siniaková a Tereza Valentová.

Zranění Krejčíkové je vážné

Wuhan Open pořádá osmý ročník a největší favoritkou bude světová jednička Aryna Sabalenková. Běloruska ovládla poslední tři edice (2018-19 a 2024) a je v tomto dějišti neporažena. V letech 2020-23 se ve Wuhanu kvůli pandemii koronaviru nehrálo. Dorazit by měly všechny členky TOP 10 žebříčku vyjma Madison Keysové.

Hlavní soutěž letošního ročníku je na programu od 6. do 12. října a společně s únorovými podniky v Dauhá a Dubaji se jedná o jedinou tisícovku, která se stíhá odehrát v jednom týdnu. Los hlavní fáze proběhne nejpozději v neděli.

Seznam přihlášených

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

16
Přidat komentář
Alien
02.10.2025 15:18
Cože? To nééééééééééééééééééééééé, Kájo!
Reagovat
Kandinsky1
02.10.2025 15:33
Nesmysl plýtvat PR kvůli jednomu výklepu.
Reagovat
Mony
02.10.2025 15:11
Ta Valentová se pořad válí na pláži?
Reagovat
MARECEK7
02.10.2025 14:35
Kdy bude los kvaldy
Reagovat
Ondřej.Jirásek
02.10.2025 14:36
Předpokládám, že zítra. Kvalifikace by se měla hrát o víkendu.
Reagovat
com
02.10.2025 15:28
nadpis jako bych ho psal ja smile

Ale objektivni by bylo

Omluvenku totiž pořadatelům poslaly zraněné smile Granslamové vítězky smile Barbora Krejčíková (29) s Markétou Vondroušovou (26) a také bývalá světová jednička Karolína Plíšková
Reagovat
Trojchyba_Mat
02.10.2025 15:35
Co je na tom nadpisu tak "comovského"?
Reagovat
com
02.10.2025 15:40
no ze uvadi byvala svetova jednicka.. smile
Ale u Krejči a Vondroušky bez privlastku prece smilesmile
Reagovat
Trojchyba_Mat
02.10.2025 15:41
Neuniká ti význam slova nadpis? :-)
Reagovat
com
02.10.2025 15:46
žíííš tak podnadpis pane učiteli :D Ale normalni človek to pochopi, viz. Kandinsky1 niže
Reagovat
Trojchyba_Mat
02.10.2025 15:48
Dávám přednost slůvku perex
Reagovat
com
02.10.2025 15:51
Per extensum
Reagovat
Trojchyba_Mat
02.10.2025 15:52
Reagovat
Mony
02.10.2025 15:49
Máš prostě respekt u nejvyššího vedení TP..
Brzy čekám nějaké životopisné video o KP..i s momentkama z pláží na Maledivách, Seychelách ap.
Reagovat
Kandinsky1
02.10.2025 15:36
Snad: a také bývalá světová jednička a budoucí majitelka (kolika?) Grandslamů Karolína Plíšková
Reagovat
com
02.10.2025 15:40
4 v roce 2026 a dal se uvidi smile
Reagovat

Nový komentář

