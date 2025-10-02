Krejčíková, Vondroušová a Plíšková. Na poslední tisícovku dorazila lavina českých omluvenek
V původním seznamu přihlášených figurovalo pět českých jmen. Konkrétně Karolína Muchová, Linda Nosková, Vondroušová, Krejčíková a na chráněný žebříček Plíšková. Zůstaly však jen Muchová, která se vejde mezi nasazené, a Nosková.
Vondroušová stále léčí zranění kolene z US Open. Krejčíková si pro změnu koleno zranila na stále probíhající tisícovce v Pekingu, musela asijskou tour okamžitě ukončit a vrátila se do Evropy. Plíšková zase přijala divokou kartu na akci WTA 125 v Turecku a z Wuhanu se odhlásila. V Samsunu vypadla hned v prvním kole, s čímž zřejmě nepočítala.
V hlavní soutěži posledního letošního podniku série WTA 1000 tak budou s jistotou jen tři české tenistky. I s pomocí omluvenek svých krajanek se do hlavního losu dostala Marie Bouzková a doplnila Muchovou a Noskovou. Kvalifikaci budou hrát Kateřina Siniaková a Tereza Valentová.
Zranění Krejčíkové je vážné
Wuhan Open pořádá osmý ročník a největší favoritkou bude světová jednička Aryna Sabalenková. Běloruska ovládla poslední tři edice (2018-19 a 2024) a je v tomto dějišti neporažena. V letech 2020-23 se ve Wuhanu kvůli pandemii koronaviru nehrálo. Dorazit by měly všechny členky TOP 10 žebříčku vyjma Madison Keysové.
Hlavní soutěž letošního ročníku je na programu od 6. do 12. října a společně s únorovými podniky v Dauhá a Dubaji se jedná o jedinou tisícovku, která se stíhá odehrát v jednom týdnu. Los hlavní fáze proběhne nejpozději v neděli.
