Krutá porážka pro Noskovou. V Brisbane nevyužila mečboly a padla v bitvě s Andrejevovou

DNES, 14:53
Aktuality 11
WTA BRISBANE - Linda Nosková (21) už třetím rokem po sobě narazila na pětistovce v Brisbane na Mirru Andrejevovou (18) a loňskou porážku jí oplatit nedokázala, přestože byla dvakrát jeden míček od postupu. Česká jednička však mečboly nevyužila a světové devítce nakonec podlehla 7:5, 4:6, 5:7.
Profily hráčů
Nosková Linda
Andreeva Mirra
Linda Nosková nevyužila dva mečboly (© PATRICK HAMILTON / AFP)

Andrejevová – Nosková 5:7, 6:4, 4:6

Nosková nastoupila do utkání s obvázaným levým stehnem, které si nechala ošetřovat už v úvodním zápase, ve kterém svedla bitvu s Magdalenou Frechovou. Zdravotní problém ji ale nijak viditelně nelimitoval a v úvodní sadě duelu s Andrejevovou se dlouho hrálo bez brejku.

Obě aktérky měly potíže na vlastním servisu jen v jednom gamu. Zatímco Nosková se do nich dostala vlastními chybami, ale dvě brejkbolové hrozby za stavu 4:4 přežila, Andrejevová takové štěstí neměla.

Při skóre 6:5 výborně zafungovala nátlaková hra české jedničky, jež si po chybě Rusky vypracovala první brejkbol v zápase a zároveň setbol. Vsetínská rodačka vypálila dělový forhend, který nedokázala soupeřka vrátit do kurtu, a svou šanci proměnila.

Druhé dějství však nezačalo pro Noskovou vůbec dobře. Andrejevová lehce přitvrdila a hned v úvodním gamu poprvé slavila brejk. Češka mohla okamžitě srovnat krok, jenže nevyužila dva brejkboly a za stavu 2:5 prohrávala už o dva brejky.

V závěru setu se ještě Noskové podařilo upravit skóre z 2:5 na 4:5, nicméně Andrejevová při druhém pokusu set dopodávat nezaváhala a poslala utkání do rozhodující sady. Před ní si Nosková na kurt vyžádala fyzioterapeutku a řešila zmíněné zranění stehna.

Úvodní gamy posledního setu žádné větší drama nenabídly, ale ten pátý v pořadí si Nosková pořádně zkomplikovala. Na servisu vedla už 40:0, a přesto pustila Andrejevovou k brejkbolu, který zlikvidovala vítězným bekhendem. Další game na podání však nezvládla a Ruska se ujala vedení 4:3 s brejkem v zádech.

Nosková ovšem tentokrát dokázala ihned zareagovat a skóre srovnala. Jenže vzápětí přišlo další výrazné zaváhání, když za stavu 40:15 nedokázala dohrát bod u sítě a poté nabídla Andrejevové brejkbol. Ten aktivní hrou smazala a game si pohlídala.

V desáté hře se Nosková propracovala na returnu ke dvěma mečbolům v řadě. Andrejevová však vůbec neznervózněla, první z nich odvrátila aktivní hrou a na ten následující vytáhla eso. Následně s přehledem skóre srovnala. Ruskou tenistku přežití kritického momentu povzbudilo. V dalším gamu sebrala Češce ze stavu 0:30 servis a pak téměř dvouapůlhodinovou bitvu dotáhla do konce.

Vzájemná bilance, ve které nyní vede Andrejevová 4:2, je docela kuriózní. Obě hráčky totiž startují v Brisbane potřetí v kariéře a střetly se tady i v předchozích dvou ročnících. Předloni měla navrch Nosková a loni naopak jasně prohrála.

Z českých tenistek tak pokračuje v Brisbane už jen Karolína Muchová. V pátečním čtvrtfinále vyzve Jelenu Rybakinovou. Andrejevovou ve stejné fázi čeká souboj s Ukrajinkou Martou Kosťukovou.

Výsledky turnaje WTA 500 v Brisbane

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

11
Přidat komentář
Serpens
08.01.2026 15:07
Jak už je psáno jinde, tento týden utrpěly těsné porážky v závěru třetího setu hned čtyři Češky, skvělé vklady pro sebevědomí. do toho potenciální zranění Lindy (byť dnes to nevypadalo tak zle). Terka taky nedala zrovna důvod k optimismu (hlavně na podání). AO vyhlídky jsou špatné, může to skončit totálním propadákem jako loni, ale při podobné mizérii dokázala taky třeba Bára vyhrát Wimbledon.
Reagovat
PTP
08.01.2026 15:04
Hlavně dát do pořádku nožičku, ať je na AO ready!
Reagovat
Dobry-den
08.01.2026 15:03
To se mi snad zdá.
Sezóna sotva začala, ale naše labilky se pěkně činí. Rupnout z mečbolů už stihly Vondroušová, Viďmanová a Nosková. K tomu Nouza + Rikl v deblu.
No paráda, jen tak dál a přidávat.
Reagovat
Tennisfan77
08.01.2026 15:02
Zajímavé držení rakety na té úvodní fotografii. Forehand to nebude, spíše nějaký obranný čopík. :))
Reagovat
EllNino
08.01.2026 15:06
To ne, drží ho tak :)
Reagovat
Tennisfan77
08.01.2026 15:07
To je strašný overgrip :D
Reagovat
EllNino
08.01.2026 15:07
No :)) Koukni na Mayar Sherif
Reagovat
tommr
08.01.2026 15:01
Vypadá to že Linda byla na školení "jak prohrát už skoro vyhranej zápas" u Markéty ...
Tahle porážka bolí o to víc že v příštím zápase by Linda narazila na pošahanou Kostyuk ...
Reagovat
EllNino
08.01.2026 15:02
Obě byly centimetry od postupu, odvrácené mečboly u obou skončily na lajnách
Reagovat
Ondřej.Jirásek
08.01.2026 15:05
Zase je ale potřeba uznat, což píšu i v článku, že ty mečboly byly dost bez šance.
Reagovat
PTP
08.01.2026 15:06
Hele, Martička není pošahaná o nic víc než ty, reverzní prognostiku!
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist