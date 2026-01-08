Krutá porážka pro Noskovou. V Brisbane nevyužila mečboly a padla v bitvě s Andrejevovou
Andrejevová – Nosková 5:7, 6:4, 4:6
Nosková nastoupila do utkání s obvázaným levým stehnem, které si nechala ošetřovat už v úvodním zápase, ve kterém svedla bitvu s Magdalenou Frechovou. Zdravotní problém ji ale nijak viditelně nelimitoval a v úvodní sadě duelu s Andrejevovou se dlouho hrálo bez brejku.
Obě aktérky měly potíže na vlastním servisu jen v jednom gamu. Zatímco Nosková se do nich dostala vlastními chybami, ale dvě brejkbolové hrozby za stavu 4:4 přežila, Andrejevová takové štěstí neměla.
Při skóre 6:5 výborně zafungovala nátlaková hra české jedničky, jež si po chybě Rusky vypracovala první brejkbol v zápase a zároveň setbol. Vsetínská rodačka vypálila dělový forhend, který nedokázala soupeřka vrátit do kurtu, a svou šanci proměnila.
Druhé dějství však nezačalo pro Noskovou vůbec dobře. Andrejevová lehce přitvrdila a hned v úvodním gamu poprvé slavila brejk. Češka mohla okamžitě srovnat krok, jenže nevyužila dva brejkboly a za stavu 2:5 prohrávala už o dva brejky.
V závěru setu se ještě Noskové podařilo upravit skóre z 2:5 na 4:5, nicméně Andrejevová při druhém pokusu set dopodávat nezaváhala a poslala utkání do rozhodující sady. Před ní si Nosková na kurt vyžádala fyzioterapeutku a řešila zmíněné zranění stehna.
Úvodní gamy posledního setu žádné větší drama nenabídly, ale ten pátý v pořadí si Nosková pořádně zkomplikovala. Na servisu vedla už 40:0, a přesto pustila Andrejevovou k brejkbolu, který zlikvidovala vítězným bekhendem. Další game na podání však nezvládla a Ruska se ujala vedení 4:3 s brejkem v zádech.
Nosková ovšem tentokrát dokázala ihned zareagovat a skóre srovnala. Jenže vzápětí přišlo další výrazné zaváhání, když za stavu 40:15 nedokázala dohrát bod u sítě a poté nabídla Andrejevové brejkbol. Ten aktivní hrou smazala a game si pohlídala.
V desáté hře se Nosková propracovala na returnu ke dvěma mečbolům v řadě. Andrejevová však vůbec neznervózněla, první z nich odvrátila aktivní hrou a na ten následující vytáhla eso. Následně s přehledem skóre srovnala. Ruskou tenistku přežití kritického momentu povzbudilo. V dalším gamu sebrala Češce ze stavu 0:30 servis a pak téměř dvouapůlhodinovou bitvu dotáhla do konce.
Vzájemná bilance, ve které nyní vede Andrejevová 4:2, je docela kuriózní. Obě hráčky totiž startují v Brisbane potřetí v kariéře a střetly se tady i v předchozích dvou ročnících. Předloni měla navrch Nosková a loni naopak jasně prohrála.
Z českých tenistek tak pokračuje v Brisbane už jen Karolína Muchová. V pátečním čtvrtfinále vyzve Jelenu Rybakinovou. Andrejevovou ve stejné fázi čeká souboj s Ukrajinkou Martou Kosťukovou.
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
