Kyrgios o Nadalovi: Nemohl jsem ho vystát, jeho gesta se mi hnusila

Nick Kyrgios (30) opět ukázal, že si servítky rozhodně nebere. V podcastu Nothing Major se rozpovídal o svém vztahu k Rafaelovi Nadalovi (39) a nijak neskrýval, že mu španělská legenda byla během aktivní kariéry silně proti srsti. "Nemohl jsem ho vůbec vystát. Když jsem ho viděl chodit po kurtu i mimo něj, vyvolávalo to ve mně obrovskou nenávist,“ přiznal bez okolků australský bouřlivák.

Na rozdíl od svých vztahů s dalšími tenisovými velikány – s Andym Murraym udržuje přátelství, s Novakem Djokovićem v posledních letech našel společnou řeč a s Rogerem Federerem nikdy žádný konflikt neměl – mu Nadal ležel v žaludku dlouhodobě.

"Hrát proti němu mě hodně motivovalo, cítil jsem v sobě velký vztek a vždy jsem se snažil hrát svůj nejlepší tenis," uvedl Kyrgios, který proti Nadalovi nastoupil celkem devětkrát, třikrát dokázal vyhrát.

Naposledy se oba tenisté potkali před třemi lety v Indian Wells, kdy se ve čtvrtfinále radoval po velké bitvě z výhry rodák z Mallorky po setech 7:6, 5:7 a 6:4.

Australanova kritika směřovala i k Nadalově chování na kurtu. Kyrgios se obul do Španělových proslulých rituálů před podáním.

"To, co měl Rafa, byly tenisové nemoci. Některá jeho gesta se mi hnusila. Nesnášel jsem, když si mezi servisy dával dlouhé pauzy, hlavně mezi prvním a druhým podáním. Když to dělal, tak to ve mně vyvolávalo opovržení," nešetřil na adresu dvaadvacetinásobného grandslamového vítěze Kyrgios kritikou.

Právě o Nadalovi, resp. jeho strýci Tonim, se v poslední době spekuluje jako o možných trenérech současné světové trojky Alexandera Zvereva, který se na druhou polovinu sezony chystá právě v proslulé Nadalově akademii na Mallorce.

Kyrgios by se na kurty podle předběžných informací mohl vrátit na US Open, kde se díky chráněnému žebříčku objevil v seznamu přihlášených. V posledních měsících však svůj plánovaný comeback několikrát odložil.