Lehečka byl bez šance. Češi na Masters v Monte Carlu definitivně dohráli
Lehečka – Bublik 2:6, 5:7
Do Monte Carla přijel Lehečka po fantastickém tažení v Miami, kde se celý turnaj prezentoval výbornými výkony a zahrál si své největší finále. V Monte Carlu se ale naopak trápil s outsidery Emiliem Navou i Alejandrem Tabilem a v osmifinále už slabší výkonnost nestačila.
Nad jeho síly byl Bublik, proti němuž si poslední český zástupce na turnaji nedokázal vypracovat ani jednu brejkbolovou příležitost. Lehečka sám výborně servíroval, měl vysoké procento trefených prvních podání, ale v mezihře byl podstatně horší než jeho protivník.
Úvodní dějství trvalo pouhých 26 minut a Lehečka dokázal držet krok jen do stavu 2:2. Pak ale celkem jednoznačně prohrál čtyři gamy v řadě a téměř nechybující Bublik získal první set hladce 6:2.
Ve druhém dějství už Lehečka vzdoroval podstatně víc. Pořád byl ale horším hráčem na kurtu a při skóre 2:3 pustil po vlastních chybách Bublika k prvnímu brejkbolu v tomto setu. Ten ovšem dokázal aktivní hrou zlikvidovat. O dva gamy později se Bublik propracoval k další šanci na brejk. Lehečka si však dokázal poradit i s touto hrozbou, tentokrát s pomocí výborného servisu.
Za stavu 5:6 měl Lehečka nakročeno do tie-breaku a vedl na vlastním podání už 40:15. Bublik si však vynutil shodu a následně první mečbol. A hned úvodní šance mu stačila. V delší výměně donutil českého protivníka k chybě a zkrácenou hru nepřipustil.
Lehečka i tak může hodnotit své letošní vystoupení v Monte Carlu velmi pozitivně. Po finálové účasti v Miami měl minimum času se po rychlých podmínkách na Floridě adaptovat na pomalou antuku v Monaku, a přesto splnil roli nasazeného hráče a prošel do osmifinále, čímž vyrovnal své osobní maximum na tomto turnaji.
Navíc udělal malý bodový krůček směrem k debutu v TOP 10 pořadí. Český prapor ale do čtvrtfinálové fáze nedonesl a i kvůli vypadnutí Macháče se světovou dvojkou Sinnerem bude tento podnik pokračovat bez účasti našich tenistů.
Bublik se do čtvrtfinále v Monte Carlu probil poprvé v kariéře, všech pět předchozích startů v tomto dějišti zakončil nejpozději ve druhém kole. V pátek bude bojovat o své teprve druhé semifinále na prestižních akcích Masters, jediné dosavadní zapsal loni v pařížské hale.
Dalším protivníkem ruského rodáka reprezentujícího Kazachstán bude světová jednička a obhájce titulu Carlos Alcaraz.
Výsledky turnaje ATP Masters 1000 v Monte Carlu
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Škoda, že to Jirka nedotáhl do TB, mohlo ještě být drama. Tak holt zase příště.