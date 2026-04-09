Lehečka byl bez šance. Češi na Masters v Monte Carlu definitivně dohráli

DNES, 16:16
ATP MASTERS MONTE CARLO - Krátce po vypadnutí Tomáše Macháče se v osmifinále rozloučil s letošním antukovým Masters v Monte Carlu také Jiří Lehečka. Poslední český zástupce potvrdil slabší výkonnost v tomto týdnu a v souboji o postup mezi nejlepší osmičku podlehl 2:6, 5:7 světové jedenáctce Alexanderovi Bublikovi.
Jiří Lehečka byl v osmifinále bez šance (© Latin Sport Images / Alamy / Profimedia)

Lehečka – Bublik 2:6, 5:7

Do Monte Carla přijel Lehečka po fantastickém tažení v Miami, kde se celý turnaj prezentoval výbornými výkony a zahrál si své největší finále. V Monte Carlu se ale naopak trápil s outsidery Emiliem Navou i Alejandrem Tabilem a v osmifinále už slabší výkonnost nestačila.

Nad jeho síly byl Bublik, proti němuž si poslední český zástupce na turnaji nedokázal vypracovat ani jednu brejkbolovou příležitost. Lehečka sám výborně servíroval, měl vysoké procento trefených prvních podání, ale v mezihře byl podstatně horší než jeho protivník.

Úvodní dějství trvalo pouhých 26 minut a Lehečka dokázal držet krok jen do stavu 2:2. Pak ale celkem jednoznačně prohrál čtyři gamy v řadě a téměř nechybující Bublik získal první set hladce 6:2.

Ve druhém dějství už Lehečka vzdoroval podstatně víc. Pořád byl ale horším hráčem na kurtu a při skóre 2:3 pustil po vlastních chybách Bublika k prvnímu brejkbolu v tomto setu. Ten ovšem dokázal aktivní hrou zlikvidovat. O dva gamy později se Bublik propracoval k další šanci na brejk. Lehečka si však dokázal poradit i s touto hrozbou, tentokrát s pomocí výborného servisu.

Za stavu 5:6 měl Lehečka nakročeno do tie-breaku a vedl na vlastním podání už 40:15. Bublik si však vynutil shodu a následně první mečbol. A hned úvodní šance mu stačila. V delší výměně donutil českého protivníka k chybě a zkrácenou hru nepřipustil.

Lehečka i tak může hodnotit své letošní vystoupení v Monte Carlu velmi pozitivně. Po finálové účasti v Miami měl minimum času se po rychlých podmínkách na Floridě adaptovat na pomalou antuku v Monaku, a přesto splnil roli nasazeného hráče a prošel do osmifinále, čímž vyrovnal své osobní maximum na tomto turnaji.

Navíc udělal malý bodový krůček směrem k debutu v TOP 10 pořadí. Český prapor ale do čtvrtfinálové fáze nedonesl a i kvůli vypadnutí Macháče se světovou dvojkou Sinnerem bude tento podnik pokračovat bez účasti našich tenistů.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Bublik se do čtvrtfinále v Monte Carlu probil poprvé v kariéře, všech pět předchozích startů v tomto dějišti zakončil nejpozději ve druhém kole. V pátek bude bojovat o své teprve druhé semifinále na prestižních akcích Masters, jediné dosavadní zapsal loni v pařížské hale.

Dalším protivníkem ruského rodáka reprezentujícího Kazachstán bude světová jednička a obhájce titulu Carlos Alcaraz.

Výsledky turnaje ATP Masters 1000 v Monte Carlu

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

09.04.2026 17:46
Patik
09.04.2026 16:46
Fonseca zázračné brazílske dieťa s neuveriteľnou reputáciou a prvýkrát vo štvrťfinále masters..? Myslel som že podľa reči o jeho velkoleposti už bol vo finále grandslamu.
pantera1
09.04.2026 16:52
Že bys ho taky moc neprožíval?
Marduch
09.04.2026 17:02
von Seka bude dobrej, vo to strah nemám.
Tomas_Smid_fan
09.04.2026 17:06
Tomas_Smid_fan
09.04.2026 17:06
takže měl prohrát, abys měl radost?
Pe3k
09.04.2026 17:41
To si ho ještě nepochopil, on by neměl radost za žádných okolností...
Patik
09.04.2026 19:06
Len si robím prdel z brazílskej zázračnej legendy..ktorá ma ohúrila postupom do prvého štvrťfinále masters..má šťastie že tu neni zázračný budúci víťaz 10 grandslamov
Patik
09.04.2026 19:07
Nie práve naopak prosím nech už niečo uhra nech je ten hype okolo neho aspoň trošku opodstatneny
frenkie57
09.04.2026 16:21
Jirka opravdu nehrál tak výborně jak turnaj předtím, ale dlužno podotknout, že dneska měl proti sobě velice kvalitního Bublíka, který zase začal brát kariéru vážně, přestal se srandičkama a kašpárkovovinama a předváděl vysokou kvalitu s úžasnými dropsoty.
Škoda, že to Jirka nedotáhl do TB, mohlo ještě být drama. Tak holt zase příště.
pantera1
09.04.2026 16:33
Bublanina, jak to bere vážně a má formu, je těžce stravitelnej. Navíc ty dropšoty má vymazlený, to se musí nechat.
PTP
09.04.2026 16:35
Na to, že má jednu nohu černou, je to kanón.
pantera1
09.04.2026 16:40
Teď mám dilema, komu budu fandit .
Tomas_Smid_fan
09.04.2026 17:09
Bublovi nikdy rusák a magor.
annah
09.04.2026 18:37
frenkie57
09.04.2026 17:13
Máš tam ještě Mattea,ne?
Tomas_Smid_fan
09.04.2026 17:16
v deblu?
frenkie57
09.04.2026 17:19
Nějak mi uniklo, že už je out.
frenkie57
09.04.2026 17:16
Ovšem ty vyzáblé stehýnka,to je děs. By si mohli s Mrkví podat ruce.
Kapitan_Teplak
09.04.2026 16:21
Ach jo, aspoň do toho TB to mohl dotáhnout, když na podání vedl 40:15
Mantra
09.04.2026 16:19
jen jsem nepochopil ten velký drop kurzu na Lehe a jeho roli favorita u bookies
