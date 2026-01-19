Lehečka po nečekaném krachu: Soupeř mě potrestal, nedá se to hodnotit pozitivně
Mnozí považovali tento zápas za formalitu. Jiní varovali, že Lehečka nemusí být po zdravotní pauze a narušené přípravě v ideálním rozpoložení. Nakonec se bohužel pro české fanoušky i naše výrazné želízko v ohni potvrdilo to druhé. Český favorit příliš chyboval, nezvládl koncovky setů a s kvalifikantem Arthurem Géou padl. Dokonce nezískal set.
"Prohrát v prvním kole s kvalifikantem se nedá za žádných okolností hodnotit pozitivně. Soupeř hrál určitě výborně, rozhodně nad rámec svých možností. Předvedl krásný tenis, všechna čest. Zasloužil si vyhrát. Já se bohužel v prvních dvou setech hledal. Podmínky mi úplně neseděly. Nehrál jsem tak, jak bych potřeboval. Dal jsem soupeři šanci se rozehrát, on toho správně využil a potrestal mě za to," uvedl Lehečka v rozhovoru pro tenisovysvet.cz.
Zároveň odmítl, že by ho v prohraném zápase jakkoli limitoval zdravotní problém, který si přivodil na generálce v Brisbane, kde obhajoval titul. "Zranění kotníku z Brisbane už mě nijak nelimitovalo. Žádné zranění na druhou stranu není příjemné. Určitě bych si začátek sezony představoval malinko jinak."
Nečekaný krach proti 198. hráči světa naopak částečně přisuzoval podmínkám na větším kurtu 1573 Arena. "Tam vždy hodně fouká, bylo tomu tak i dnes. Minimálně v prvních dvou setech to zápas ovlivnilo. Neměl jsem na své údery takový klid, jaký bych si představoval. To k tomu ale patří. Kurt je na hraně areálu, vítr se tam dost točí. Jeho hernímu stylu podmínky seděly více než mému."
Po velmi nepovedeném australském létu, které opouští jen s jedním vítězstvím (nad Tomášem Macháčem v Brisbane), se vrátí domů a bude se připravovat na další důležitou akci. Tou bude první kolo kvalifikace Davis Cupu. Češi v něm na domácí půdě v Jihlavě vyzvou 7. a 8. února výběr Švédska.
