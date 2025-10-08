Lehečka si musí dát pozor. Bude favorit, ale čeká ho nebezpečný a znovuzrozený Francouz

VČERA, 21:30
Jiří Lehečka (23) jako jediný z českých tenistů postoupil do osmifinále probíhajícího podniku Masters v Šanghaji a podle papírových předpokladů by měl své maximum v čínské metropoli znovu vylepšit. Rodák z Mladé Boleslavi má v posledních týdnech vynikající formu a očekává se, že roli favorita potvrdí i proti Arthurovi Rinderknechovi (30). Francouz ovšem prožívá znovuzrození a hraje ve skvělé fazóně.
Jiří Lehečka bude v Šanghaji opět plnit roli favorita (© ADRIAN DENNIS / AFP)

Lehečka (15-ČR) - Rinderknech (Fr.) | Stadium Court (06:30 SELČ)

* Na Livesportu najdete preview ke každému zápasu. Od čtvrtfinále se můžete těšit na podrobnější denní preview.

 

Lehečka je poslední českou nadějí

Jiří Lehečka zatím potvrzuje na Masters v Šanghaji svou vynikající výkonnost z posledních týdnů, která mu zajistila mimo jiné postup až do čtvrtfinále na US Open. V čínské metropoli si poradil bez ztráty setu s francouzským tenistou Quentinem Halysem, kterému dokonce nenabídl ani jednu brejkbolovou příležitost, i nevyzpytatelným Denisem Shapovalovem. Postup do osmifinále znamená pro rodáka z Mladé Boleslavi nové osobní maximum na tomto prestižním podniku. A rozhodně by ho mohl ještě vylepšit, protože do souboje o čtvrtfinále půjde jako výrazný kurzový favorit.

Na Arthura Rinderknecha si ale musí dát pozor. Francouz po katastrofální úvodní půlce sezony ožil a dá se říct, že v posledních týdnech prožívá nejlepší období své kariéry. V osmifinále US Open vzdoroval Carlosovi Alcarazovi, v Pekingu jen velmi těsně prohrál s Alexem de Minaurem a v Šanghaji už podruhé během povedeného období skolil světovou trojku Alexandera Zvereva. Vzájemná bilance mezi Lehečkou a Rinderknechem je vyrovnaná 1:1. Předloni na Masters v Indian Wells uspěl ve dvou těsných setech český tenista a loni v hale v Marseille se po velmi podobném průběhu radoval Francouz.

Více informací

 

Středeční program v Šanghaji nabídne všechny čtyři zbývající osmifinálové duely. V akci budou také bývalý šampion Daniil Medveděv a členové TOP 10 Alex de Minaur s Lorenzem Musettim. Preview ke každému zápasu najdete zde.

 

STADIUM COURT (od 06:30 SELČ)
1. Lehečka (15-ČR) - Rinderknech (Fr.)
2. Borges (Portug.) - De Minaur (7-Austr.)
3. Auger-Aliassime (12-Kan.) - Musetti (8-It.) / nejdříve ve 12:30 SELČ
4. Tien (USA) - Medveděv (16-)

Kompletní program | Přehled turnaje

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

4
Přidat komentář
PTP
08.10.2025 01:28
"Lehečka si musí dát pozor" - bude stačit kvalitní šprcka?
Reagovat
pantera1
07.10.2025 22:03
Zítra Jirko s modrookým žabožroutem žádné slitování a pěkně se na to vyspi

https://youtu.be/l2UJmdM9Omw?si=ufds02CGVE-LDj4P
Reagovat
Georgino
07.10.2025 23:26
On taky ten žabožrout neměl žádný slitování s tím německým Rusem (A to nebyl jen tak ňákej nýmand, soudě podle těch krás kolem krku, každej kolotočář by moh závidět). On ho prostě skolil, jak píše Ondřej J. A bůhví, jestli to slitování bude mít i s Jiřím. Pošlete někdo Lehymu depeši, aby to věděl. He is dangerous.
Reagovat
com
07.10.2025 21:47
Pozor smile

https://www.youtube.com/watch?v=jnaOS9hoapE
Reagovat

