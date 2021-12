Letošní rok na ATP, část IV. Zverev podruhé vyhrál prestižní Turnaj mistrů, Djokovič si spravil chuť v Paříži

Alexander Zverev ovládl prestižní Turnaj mistrů, ve finále akce pro nejlepších osm tenistů sezony našel recept na čerstvého grandslamového šampiona Daniila Medveděva. Novak Djokovič se poprvé od prohraného finále US Open představil na halovém Masters v Paříži a spravil si chuť dalším triumfem v povedené letošním roce.

38. týden (Méty, Nur-Sultan)

39. týden (San Diego, Sofie)

40. - 41. týden (Indian Wells)

42. týden (Moskva, Antverpy)

43. týden (Vídeň, Petrohrad)

44. týden (Paříž)

45. týden (Next Gen ATP Finals, Stockholm)

46. týden (Turnaj mistrů)

ATP, část I.

ATP, část II.

ATP, část III.

WTA, část I.

WTA, část II.

WTA, část III.

WTA, část IV.

38. týden (Méty, Nur-Sultan)

Hubert Hurkacz v Métách poprvé v kariéře vyhrál na turnaji ATP dvouhru i čtyřhru. Ve finále dvouhry 24letý Polák porazil Španěla Pabla Carreña a získal třetí letošní a celkově čtvrtý titul.

Svou bilanci v Metách nakonec ještě vylepšil deblovou trofejí, ve čtyřhře získal teprve druhý titul. Ve finále s krajanem Janem Zieliňským uspěli proti monacko-francouzské dvojici Hugo Nys a Arthur Rinderknech.

Turnaj proběhl bez české účasti.

Zprávy z turnaje

MOSELLE OPEN • Shrnutí • Kategorie: ATP 250 Místo konání: Méty, Francie Povrch: tvrdý / hala Dotace: 481.270 eur • Finále dvouhry • Hurkacz (1-Pol.) - Carreňo (2-Šp.) 7-6(2) 6-3 • Finále čtyřhry • Hurkacz/Zieliňski (Pol.) - Nys/Rinderknech (Monako/Fr.) 7-5 6-3 Los dvouhry | Los čtyřhry | Los kvalifikace



Soonwoo Kwon vyhrál turnaj v Nur-Sultanu a získal první titul na okruhu ATP. Třiadvacetiletý korejský tenista ve finále porazil Australana Jamese Duckwortha, přestože v tie-breaku první sady čelil třem setbolům v řadě.

Pro první společný triumf na nejvyšším okruhu si došli Mexičan Santiago González s Argentincem Andresem Moltenim. Nasazené jedničky si ve finále poradily s Jonathanem Erlichem z Izraele a Bělorusem Andrejem Vasilevským.

Jiřímu Veselému se nedařilo ani v hale, v Nur-Sultanu prohrál hned s úvodním soupeřem Jaumem Munarem.

Zprávy z turnaje

ASTANA OPEN • Shrnutí • Kategorie: ATP 250 Místo konání: Nur-Sultan, Kazachstán Povrch: tvrdý / hala Dotace: 541.800 dolarů • Finále dvouhry • Soonwoo Kwon (Korea) - Duckworth (Austr.) 7-6(6) 6-3 • Finále čtyřhry • González/Molteni (1-Mex./Arg.) - Erlich/Vasilevskij (Izr./Běl.) 6-1 6-2 • Česká účast • Veselý - 1. kolo Los dvouhry | Los čtyřhry | Los kvalifikace



39. týden (San Diego, Sofie)

Casper Ruud ve finále turnaje ATP 250 v San Diegu deklasoval Brita Camerona Norrieho a k pěti trofejím z antuky přidal první titul z tvrdého povrchu. Letos 22letý Nor triumfoval jako první už popáté.

V deblové soutěži uspěli Britové Joe Salisbury s Nealem Skupským. Nejvýše nasazení v super tie-breaku přetlačili australsko-slovenský tandem John Peers, Filip Polášek a získali druhý titul, první po třech letech.

Turnaj proběhl bez české účasti.

Zprávy z turnaje

SAN DIEGO OPEN • Shrnutí • Kategorie: ATP 250 Místo konání: San Diego, USA Povrch: tvrdý Dotace: 661.800 dolarů • Finále dvouhry • Ruud (2-Nor.) - Norrie (Brit.) 6-0 6-2 • Finále čtyřhry • Salisbury/N. Skupski (1-Brit.) - Peers/Polášek (3-Austr./SR) 7-6(2) 3-6 10-5 Los dvouhry | Los čtyřhry | Los kvalifikace



Jannik Sinner v hale v bulharské Sofii obhájil svůj premiérový triumf na okruhu ATP. Dvacetiletý italský talent ve finále porazil o 15 let staršího Francouze Gaëla Monfilse a získal celkově čtvrtý titul.

Také v Sofii slavil britský pár, Ken Skupski s Jonnym O'Marou ve finále přehráli třetí nasazené Olivera Maracha a Philippa Oswalda z Rakouska a poprvé spolu na této úrovni triumfovali.

Hlavní soutěž proběhla bez české účasti.

Zprávy z turnaje

SOFIA OPEN • Shrnutí • Kategorie: ATP 250 Místo konání: Sofie, Bulharsko Povrch: tvrdý / hala Dotace: 481.270 eur • Finále dvouhry • Sinner (1-It.) - Monfils (2-Fr.) 6-3 6-4 • Finále čtyřhry • K. Skupski/O'Mara (Brit.) - Marach/Oswald (3-Rak.) 6-3 6-4 • Česká účast • Macháč - kvalifikace Los dvouhry | Los čtyřhry | Los kvalifikace



40. - 41. týden (Indian Wells)

Cameron Norrie dokonal svou životní jízdu turnajem Masters 1000 v Indian Wells v nejcennější triumf. Ve svém již šestém letošním finále 26letý Brit porazil Gruzínce Nikoloze Basilašviliho, získal celkově druhý titul a rázem se dostal do boje o Turnaj mistrů.

Filip Polášek s Johnem Peersem proměnili šestý společný turnaj v premiérový triumf. Slovensko-australský pár dobyl kalifornský podnik Masters po finálové výhře nad ruskými soky Aslanem Karacevem a Andrejem Rubljovem. Třiatřicetiletý Peers přebíral svou 25. trofej, čtvrtou z nejprestižnějších podniků ATP. Šestatřicetiletý Polášek rozšířil svou sbírku titulů o 16. kousek, druhý z Masters.

Turnaj proběhl bez české účasti.

Zprávy z turnaje

BNP PARIBAS OPEN • Shrnutí • Kategorie: ATP Masters 1000 Místo konání: Indian Wells, USA Povrch: tvrdý Dotace: 9.146.125 dolarů • Finále dvouhry • Norrie (21-Brit.) - Basilašvili (29-Gruz.) 4-6 6-3 6-1 • Finále čtyřhry • Peers/Polášek (7-Austr./SR) - Karacev/Rubljov (Rus.) 6-3 7-6(5) Los dvouhry | Los čtyřhry | Los kvalifikace



42. týden (Moskva, Antverpy)

Aslan Karacev vyhrál domácí halový turnaj ATP 250 v Moskvě. Osmadvacetiletý objev letošní sezony ve finále porazil dvojnásobného chorvatského šampiona Marina Čiliče, získal druhý titul a zajistil si premiérový posun do Top 20.

Deblovou trofej vybojovali Harri Heliövaara s Matwé Middelkoopem. Fin s Nizozemcem ve finále nenasazených párů přemohli Tomislava Brkiče a Nikolu Čačiče a svůj první společný start přetavili v triumf.

Hlavní soutěž proběhla bez české účasti.

Zprávy z turnaje

VTB KREMLIN CUP • Shrnutí • Kategorie: ATP 250 Místo konání: Moskva, Rusko Povrch: tvrdý / hala Dotace: 779.515 dolarů • Finále dvouhry • Karacev (2-Rus.) - Čilič (6-Chorv.) 6-2 6-4 • Finále čtyřhry • Heliövaara/Middelkoop (Fin./Niz.) - Čačič/Brkič (4-Bos./Srb.) 7-5 4-6 11-9 • Česká účast • Kolář - kvalifikace Los dvouhry | Los čtyřhry | Los kvalifikace



Jannik Sinner na halovém klání ATP 250 v Antverpách ovládl finále dvou nejvýše nasazených hráčů. Dvacetiletý Ital smetl Argentince Diega Schwartzmana a svou finálovou bilanci vylepšil na 5-1.

Nicolas Mahut pro belgický podnik spojil síly s jiným krajanem Fabricem Martinem a byl z toho titul. Francouzské duo ve finále povolilo jediný game nizozemské dvojici Wesley Koolhof, Jean-Julien Rojer.

Turnaj proběhl bez české účasti.

Zprávy z turnaje

EUROPEAN OPEN • Shrnutí • Kategorie: ATP 250 Místo konání: Antverpy, Belgie Povrch: tvrdý / hala Dotace: 584.125 eur • Finále dvouhry • Sinner (1-It.) - Schwartzman (2-Arg.) 6-2 6-2 • Finále čtyřhry • Mahut/Martin (2-Fr.) - Rojer/Koolhof (3-Niz.) 6-0 6-1 Los dvouhry | Los čtyřhry | Los kvalifikace



43. týden (Vídeň, Petrohrad)

Alexander Zverev udržel svou finálovou neporazitelnost v roce 2021. Už pátý letošní a celkově 18. titul 24letý Němec slavil na halovém turnaji ATP 500 ve Vídni po výhře nad Američanem Francesem Tiafoem.

V deblové soutěži na samotný vrchol dokráčeli Juan Sebastian Cabal s Robertem Farahem. Kolumbijci se dočkali už 19. společného triumfu, třetího v sezoně, ve finále přehráli Rajeeva Rama s Joem Salisburym.

Turnaj proběhl bez české účasti.

Zprávy z turnaje

ERSTE BANK OPEN • Shrnutí • Kategorie: ATP 500 Místo konání: Vídeň, Rakousko Povrch: tvrdý / hala Dotace: 2.089.335 eur • Finále dvouhry • Zverev (2-Něm.) - Tiafoe (USA) 7-5 6-4 • Finále čtyřhry • Farah/Cabal (4-Kol.) - Ram/Salisbury (2-USA/Brit.) 6-4 6-2 Los dvouhry | Los čtyřhry | Los kvalifikace



Třiatřicetiletý Chorvat Marin Čilič získal 20. titul, už počtvrté se radoval v ruské hale. Po dvou triumfech v Moskvě (2014 a 2015) podruhé slavil také v Petrohradu, kde ve finále zdolal Američana Taylora Fritze a navázal na vítězství ze svého posledního startu v roce 2011.

Titul pro vítěze deblové soutěže si odvezli Brazilec Bruno Soares s Britem Jamiem Murraym. Nasazené jedničky ve finále přehrály Kazacha Andreje Golubjova a reprezentanta Monaka Huga Nyse.

Turnaj proběhl bez české účasti.

Zprávy z turnaje

ST. PETERSBURG OPEN • Shrnutí • Kategorie: ATP 250 Místo konání: Petrohrad, Rusko Povrch: tvrdý / hala Dotace: 932.370 dolarů • Finále dvouhry • Čilič (Chorv.) - Fritz (5-USA) 7-6(3) 4-6 6-4 • Finále čtyřhry • Soares/J. Murray (1-Braz./Brit.) - Golubjov/Nys (4-Kaz./Mon.) 6-3 6-4 Los dvouhry | Los čtyřhry | Los kvalifikace



44. týden (Paříž)

Novak Djokovič ve finále pařížského Masters po obratu zdolal ruského obhájce titulu Daniila Medveděva, oplatil mu porážku z finále US Open a stal se již šestinásobným šampionem. Ziskem 37. titulu z turnajů Masters 1000 se 34letý Srb osamostatnil v čele historické tabulky.

Tim Pütz i Michael Venus v Paříži získali premiérový titul z turnajů Masters 1000 a druhou společnou trofej. Německo-novozélandská dvojice v dramatickém finále přetlačila domácí favority Pierra-Huguese Herberta s Nicolasem Mahutem.

Turnaj proběhl bez české účasti.

Zprávy z turnaje

ROLEX PARIS MASTERS • Shrnutí • Kategorie: ATP Masters 1000 Místo konání: Paříž, Francie Povrch: tvrdý / hala Dotace: 5.688.155 eur • Finále dvouhry • Djokovič (1-Srb.) - Medveděv (2-Rus.) 4-6 6-3 6-3 • Finále čtyřhry • Pütz/Venus (Něm./N. Zél.) - Herbert/Mahut (3-Fr.) 6-3 6-7(4) 11-9 Los dvouhry | Los čtyřhry | Los kvalifikace



45. týden (Next Gen ATP Finals, Stockholm)

Carlos Alcaraz v Miláně zakončil parádní sezonu triumfem na Turnaji mistrů pro hráče do 21 let. Teprve 18letý Španěl ve finále porazil o tři roky staršího Američana Sebastiana Kordu.

Zprávy z turnaje

INTESA SANPAOLO NEXT GEN ATP FINALS • Shrnutí • Kategorie: Next Gen ATP Finals Místo konání: Milán, Itálie Povrch: tvrdý / hala Dotace: 1.300.000 dolarů • Finále • Alcaraz (1-Šp.) - Korda (2-USA) 4-3(5) 4-2 4-2 Výsledky



Tommy Paul na halovém turnaji ATP 250 ve Stockholmu proměnil hned své první finále v titul. Americký tenista ho získal po třísetové výhře nad Kanaďanem Denisem Shapovalovem, kterého připravil o obhájení dosud jediného triumfu.

Druhý titul a i tentokrát v hale získali Santiago González s Andresem Moltenim. Mexicko-argentinský tandem ve finále nedal šanci Ajsámovi Kúrešímu z Pákistánu a Nizozemci Jeanovi-Julienovi Rojerovi.

Turnaj proběhl bez české účasti.

Zprávy z turnaje

STOCKHOLM OPEN • Shrnutí • Kategorie: ATP 250 Místo konání: Stockholm, Švédsko Povrch: tvrdý / hala Dotace: 711.275 eur • Finále dvouhry • Paul (USA) - Shapovalov (3-Kan.) 6-4 2-6 6-4 • Finále čtyřhry • González/Molteni (Mex./Arg.) - Kúreší/Rojer (Pák./Niz.) 6-2 6-2 Los dvouhry | Los čtyřhry | Los kvalifikace



46. týden (Turnaj mistrů)

Alexander Zverev vyhrál i své šesté letošní finále a po třech letech ovládl Turnaj mistrů. Čtyřiadvacetiletý Němec v Turíně porazil o rok staršího ruského obhájce titulu Daniila Medveděva, s nímž přerušil sérii pěti porážek, a navázal na triumf z Londýna 2018. Olympijský vítěz tak letos jako jediný získal šest titulů.

Pierre-Hugues Herbert a Nicolas Mahut znovu po dvou letech vyhráli Turnaj mistrů. V letošním finále v Turíně francouzští tenisté přehráli Američana Rajeeva Rama a Brita Joa Salisburyho a oplatili jim porážku ze skupiny.

Zprávy z turnaje

NITTO ATP FINALS • Shrnutí • Kategorie: ATP Finals Místo konání: Turín, Itálie Povrch: tvrdý / hala Dotace: 7.250.000 dolarů • Finále dvouhry • Zverev (4-Něm.) - Medveděv 2-Rus.) 6-4 6-4 • Finále čtyřhry • Herbert/Mahut (3-Fr.) - Ram/Salisbury (2-USA/Brit.) 6-4 7-6(0) Výsledky dvouhry | Výsledky čtyřhry