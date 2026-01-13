Los Australian Open se blíží: Kde sledovat, česká účast a všechny informace
Termín losu
Rozlosování proběhne ve čtvrtek 15. ledna ve 4:30 našeho času. Hlavní fáze Australian Open 2026 vypukne v neděli 18. ledna.
Kde sledovat živě
Rozlosování budeme mít možnost sledovat živě. A to na oficiálních stránkách turnaje, jeho kanálu na YouTube i na facebookové stránce australského majoru.
Česká účast
Hlavní soutěže se zúčastní minimálně 14 českých zástupců. Jistotu startu mají Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč, Dalibor Svrčina, Vít Kopřiva, Linda Nosková, Karolína Muchová, Markéta Vondroušová, Marie Bouzková, Kateřina Siniaková, Tereza Valentová, Barbora Krejčíková, Sára Bejlek a na chráněný žebříček Karolína Plíšková.
Z kvalifikace je mohou doplnit Nikola Bartůňková, Linda Fruhvirtová a Darja Viďmanová.
Nasazení
Nejlepších 32 hráčů i hráček bude figurovat mezi nasazenými a nasazeného soupeře mohou potkat nejdříve ve třetím kole. Pro nasazení na Australian Open 2026 je klíčový žebříček z 12. ledna.
Z Čechů se mezi nasazené vejdou Linda Nosková, Karolína Muchová, Markéta Vondroušová, Jiří Lehečka a Jakub Menšík.
Složení hlavní soutěže
V hlavní soutěži mužské i ženské dvouhry bude figurovat 128 jmen. 104 nejlepších hráčů (méně, pokud někdo využije chráněný žebříček) + 16 kvalifikantů + 8 divokých karet.
Seznam přihlášených: Ženy | Muži
Divoké karty
Ženy: Venus Williamsová, Emerson Jonesová, Elizabeth Mandliková, Zarina Dijasová, Priscilla Honová, Talia Gibsonová, Taylah Prestonová, Tiantsoa Sarah Rakotomangaová Rajaonahová
Muži: Stan Wawrinka, James Duckworth, Patrick Kypson, Yunchaokete Bu, Rinky Hijikata, Kyrian Jacquet, Christopher O'Connell, Jordan Thompson
Základní informace Australian Open 2026
Termín: 12. ledna - 1. února
Místo konání: Melbourne, Austrálie
Povrch: tvrdý
Kategorie: grandslam
Celková dotace: 111,5 milionu australských dolarů
Velký přehled Australian Open
