Macháč a Vocel zahodili šanci na cenný skalp. V dramatické bitvě nevyužili náskok a mečboly

DNES, 08:32
ATP ADELAIDE - Tomáš Macháč (25) s Matějem Vocelem (28) si mohli na poslední generálce v Adelaide připsat další cenný skalp v rámci své zatím velmi krátké spolupráce. České duo však neudrželo náskok setu, promarnilo vedení v rozhodujícím super tie-breaku, a dokonce nevyužilo dva mečboly. S Hugem Nysem a Édouardem Rogerem-Vasselinem nakonec prohrálo 6:2, 6:7, 11:13.
Tomáš Macháč si mohl zahrát čtvrtfinále i ve čtyřhře (© Stephane Thomas/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia)

Macháč/Vocel – Nys/Roger-Vasselin 6:2, 6:7, 11:13

Byl to teprve třetí turnaj Macháče s Vocelem a Češi opět ukázali svou sílu. Loni na US Open se společně dostali do čtvrtfinále, před týdnem v Brisbane ještě o kolo dál a po další čtvrtfinálové účasti sahali v Adelaide.

Po skalpu krajana Adama Pavláska v prvním kole výborně rozehráli osmifinále s nasazenými sedmičkami Nysem a Rogerem-Vasselinem. Úvodní dějství získali suverénně a za necelou půlhodinu, jenže monacko-francouzský tandem už jim byl ve zbytku zápasu rovnocenným protivníkem.

V kritických momentech byli Macháč s Vocelem slabší. Tie-break druhé sady ztratili poměrem 5:7 a pak jim v rozhodujícím super tie-breaku nestačilo vedení 3:0 ani 8:5. Oba páry se postupně dostali ke dvěma mečbolům a Češi své šance využít nedokázali. Dramatický závěr nakonec vyvrcholil vítězstvím 13:11 pro soupeře.

Navzdory této porážce potvrdili Macháč s Vocelem, že budou nadále hrozbou i pro největší favority. Znovu ukázat to mohou na blížícím se Australian Open, kde spojí síly a mohou minimálně potrápit i největší favority.

Zatímco Vocel už se může klidně vydat do Melbourne, Macháč ještě v Adelaide zůstává. V singlové soutěži se totiž dostal do čtvrtfinále a vyzve v něm Jaumeho Munara.

Macháč je ve čtvrtfinále dvouhry

Výsledky čtyřhry na turnaji ATP 250 v Adelaide

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
baba
14.01.2026 08:37
Takto je dobře,jinak se nám Tomášek vyčerpá ještě před AO
