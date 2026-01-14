Macháč a Vocel zahodili šanci na cenný skalp. V dramatické bitvě nevyužili náskok a mečboly
Macháč/Vocel – Nys/Roger-Vasselin 6:2, 6:7, 11:13
Byl to teprve třetí turnaj Macháče s Vocelem a Češi opět ukázali svou sílu. Loni na US Open se společně dostali do čtvrtfinále, před týdnem v Brisbane ještě o kolo dál a po další čtvrtfinálové účasti sahali v Adelaide.
Po skalpu krajana Adama Pavláska v prvním kole výborně rozehráli osmifinále s nasazenými sedmičkami Nysem a Rogerem-Vasselinem. Úvodní dějství získali suverénně a za necelou půlhodinu, jenže monacko-francouzský tandem už jim byl ve zbytku zápasu rovnocenným protivníkem.
V kritických momentech byli Macháč s Vocelem slabší. Tie-break druhé sady ztratili poměrem 5:7 a pak jim v rozhodujícím super tie-breaku nestačilo vedení 3:0 ani 8:5. Oba páry se postupně dostali ke dvěma mečbolům a Češi své šance využít nedokázali. Dramatický závěr nakonec vyvrcholil vítězstvím 13:11 pro soupeře.
Navzdory této porážce potvrdili Macháč s Vocelem, že budou nadále hrozbou i pro největší favority. Znovu ukázat to mohou na blížícím se Australian Open, kde spojí síly a mohou minimálně potrápit i největší favority.
Zatímco Vocel už se může klidně vydat do Melbourne, Macháč ještě v Adelaide zůstává. V singlové soutěži se totiž dostal do čtvrtfinále a vyzve v něm Jaumeho Munara.
Macháč je ve čtvrtfinále dvouhry
