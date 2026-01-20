Macháč pokračuje ve skvělé formě a protáhl vítěznou sérii. Ve šlágru s Dimitrovem dominoval
Macháč – Dimitrov 6:4, 6:4, 6:3
Macháč si po vítězném bekhendovém prohozu v sedmé hře vypracoval první tři brejkboly. Hned ten druhý po skvělém sprintu k síti využil a Dimitrovovi poprvé sebral servis. Servis si už udržel a sadu bez potíží dotáhl do vítězného konce.
I ve druhé sadě byl český tenista dominantní na podání. Jediné komplikace ve čtvrtém gamu, kdy čelil třem brejkbolům v řadě, odvrátil a chvíli na to sám uspěl na příjmu. Pokračoval v agresivní hře a po skvělé desáté hře, ve které trefil vítězný forhend a dvě esa odskočil do vedení 2:0 na sety. I třetí sada byla v režii českého tenisty a s Bulharem si tak bez potíží poradil.
Macháč do Melbourne přijel ve skvělé formě. Minulý týden na podniku ATP 250 v Adelaide vybojoval svůj druhý titul na okruhu. Cestou za titul přehrál Američana Tommyho Paula či Francouze Uga Humberta.
Na Australian Open si v posledních dvou letech zahrál pokaždé ve třetím kole. Předloni skončil na Karenu Chačanovovi, minulý rok prohrál s desetinásobným vítězem Novakem Djokovičem. Letos na rozdíl od loňska ale chybí mezi nasazenými a cestu turnajem má o poznání těžší. Po vyřazení semifinalisty z roku 2017 může ve druhém kole vyzvat bývalého finalistu Stefanose Tsitsipase, který je ale v krizi.
Společně s parťákem Matějem Vocelem zde hrají ještě čtyřhru a pokusí se navázat na nedávné US Open, kde překvapivě postoupili až do čtvrtfinále. Dařilo se jim i letos, když na generálce v Brisbane došli až do semifinále a v Adelaide padli proti deblovým specialistům. V prvním kole vyzvou argentinský pár Maximo Gonzalez a Andres Molteni.
