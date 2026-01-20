Macháč pokračuje ve skvělé formě a protáhl vítěznou sérii. Ve šlágru s Dimitrovem dominoval

AUSTRALIAN OPEN - První kolo Australian Open dnes zvládl i třetí český tenista. Tomáš Macháč (25) nedal šanci Grigoru Dimitrovovi (34) a se semifinalistou z roku 2017 si poradil po setech 6:4, 6:4, 6:3. K výhře si pomohl především 21 esy a po triumfu v Adelaide ovládl už šestý zápas v řadě. Ve druhém kole může vyzvat bývalého finalistu Stefanose Tsitsipase, který je ale v krizi.
Tomáš Macháč s Grigorem Dimitrovem neztratil ani set (@ Paul Crock / AFP / AFP / Profimedia)

Macháč – Dimitrov 6:4, 6:4, 6:3

Macháč si po vítězném bekhendovém prohozu v sedmé hře vypracoval první tři brejkboly. Hned ten druhý po skvělém sprintu k síti využil a Dimitrovovi poprvé sebral servis. Servis si už udržel a sadu bez potíží dotáhl do vítězného konce.

I ve druhé sadě byl český tenista dominantní na podání. Jediné komplikace ve čtvrtém gamu, kdy čelil třem brejkbolům v řadě, odvrátil a chvíli na to sám uspěl na příjmu. Pokračoval v agresivní hře a po skvělé desáté hře, ve které trefil vítězný forhend a dvě esa odskočil do vedení 2:0 na sety. I třetí sada byla v režii českého tenisty a s Bulharem si tak bez potíží poradil.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Macháč do Melbourne přijel ve skvělé formě. Minulý týden na podniku ATP 250 v Adelaide vybojoval svůj druhý titul na okruhu. Cestou za titul přehrál Američana Tommyho Paula či Francouze Uga Humberta.

Na Australian Open si v posledních dvou letech zahrál pokaždé ve třetím kole. Předloni skončil na Karenu Chačanovovi, minulý rok prohrál s desetinásobným vítězem Novakem Djokovičem. Letos na rozdíl od loňska ale chybí mezi nasazenými a cestu turnajem má o poznání těžší. Po vyřazení semifinalisty z roku 2017 může ve druhém kole vyzvat bývalého finalistu Stefanose Tsitsipase, který je ale v krizi.

Společně s parťákem Matějem Vocelem zde hrají ještě čtyřhru a pokusí se navázat na nedávné US Open, kde překvapivě postoupili až do čtvrtfinále. Dařilo se jim i letos, když na generálce v Brisbane došli až do semifinále a v Adelaide padli proti deblovým specialistům. V prvním kole vyzvou argentinský pár Maximo Gonzalez a Andres Molteni.

Výsledky dvouhry mužů na Australian Open

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Liverpool22
20.01.2026 11:55
Cipísek už je mínus set To je dobrá zpráva pro Tomáše i když to otočí bude unavený a hlavně je v globálu hratelný smile
Reagovat
pantera1
20.01.2026 12:01
Stále ho asi bolí srdíčko. Tomáš má dobré vyhlídky .
Reagovat
Pe3k
20.01.2026 12:01
ten je úplně v lese
Reagovat
darek.vrana
20.01.2026 12:01
Tsitsopasníka vyklepne možná už Močízruky.
Reagovat
pantera1
20.01.2026 11:31
Výhra nad Gríšou se cenní gratulka
Reagovat
vojta912
20.01.2026 11:28
Bitvu o krále skrečařů vyhrál český kratkotrenýrkář. Buďme rádi, že ve třech setech. Ve čtvrtém a případně setu by se pravděpodobnost skreči blížila k jedné.
Reagovat
JLi
20.01.2026 11:33
I ty skřečáku, mrkni jak jim to vybrala konkurence
Reagovat

