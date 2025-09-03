Macháč s Vocelem další senzaci nepřidali, přesto je pro ně čtvrtfinále US Open velkým úspěchem
Macháč/Vocel – Salisbury/Skupski 6:7, 3:6
Nečekaný úspěch na US Open zaznamenali ve čtyřhře Macháč s Vocelem, kteří spolu na turnajích hráli vůbec poprvé a hned postoupili mezi osmičku nejlepších na grandslamovém turnaji. Cestou vyřadili i nasazené dvojky Mateho Paviče s Marcelem Arevalem. Další favorité už však byli nad jejich síly.
Proti britské dvojici Salisburymu a Skupskimu však také nebyli daleko od úspěchu, především v prvním setu, ve kterém odvrátili všech pět brejkbolů a dotáhli ho až do zkrácené hry. V ní ale nevyužili setbol a po třech ztracených bodech v řadě dějství prohráli.
Ve druhém setu měli za stavu 2:1 celkem tři brejkboly, ani jeden nevyužili, a to zápas rozhodlo. Následně totiž poprvé v zápase ztratili servis a manko brejku už dohnat nedokázali. V deváté hře ztratily servis znovu a úžasná jízda pro ně skončila.
Siniaková je ve finále US Open! S Townsendovou si zahrají o třetí společný titul
V deblovém žebříčku čeká oba posun do elitní stovky. Především pro Vocela se jedná o největší úspěch kariéry a debut v TOP 100. V novém vydání pořadí by měl být 81. deblistou světa, Macháč bude deset příček za ním.
Pro Čechy se jednalo o jedno z nejúspěšnějších US Open. Po úspěchu Macháče s Vocelem se našim reprezentantům dařilo nejvíce v singlu žen, kde byli ve čtvrtfinále hned tři Češky, žádná z nich však do dalších bojů nepostoupila. Ve dvouhře mužů se mezi osmičku nejlepších probojoval Jiří Lehečka. Nejlépe dopadla Kateřina Siniaková, která si zahraje o trofej ze čtyřhry žen.
Výsledky čtyřhry mužů na US Open
