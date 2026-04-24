Madrid: Siniaková, Lehečka, Macháč a Kopřiva v ohrožení. Od Noskové se očekává povinná výhra

DNES, 06:00
Celkem šest českých tenistů bude v pátek bojovat o postup do třetího kola na prestižní tisícovce v Madridu. Zatímco od Lindy Noskové se očekává dominantní vstup do turnaje, dalších pět našich nadějí klidně může ve druhém kole skončit. Těžkou výzvu totiž před sebou mají Karolína Plíšková, Kateřina Siniaková, Jiří Lehečka, Tomáš Macháč i Vít Kopřiva.
Kateřina Siniaková vyzve světovou osmnáctku (© ČTK / Deml Ondřej)

Přehled toho nejzajímavějšího, pátek 24. 4.

Češi v akci
Plíšková (ČR) – Sakkariová (33-Řec.) | Court 5 (11:00 SELČ)
Lehečka (11-ČR) – Tabilo (Chile) | Court 4 (12:30 SELČ)
Nosková (13-ČR) – Arangová (Kol.) | Court 7 (14:00 SELČ)
Kopřiva (ČR) – Rubljov (9-) | Stadium 3 (15:30 SELČ)
Siniaková (ČR) – Tausonová (17-Dán.) | Court 7 (15:30 SELČ)
Macháč (ČR) – Norrie (19-Brit.) | Court 4 (16:30 SELČ)

* Na Livesportu najdete preview ke každému zápasu ženské dvouhry i mužské dvouhry. Od čtvrtfinále se můžete těšit na podrobnější denní preview.

 

Plíšková i Siniaková v ohrožení, Nosková je favoritka

Karolína Plíšková po třech letech obnoví rivalitu s Marií Sakkariovou. Před pár lety patřily obě aktérky mezi užší špičku, ovšem teď jsou v jiné situaci a snaží se vyškrábat zpět do nejvyšších pater žebříčku. Mnohem lépe má našlápnuto Sakkariová, která se ve světovém pořadí nachází o 160 míst výše. Přesto jsou kurzy skoro vyrovnané, jelikož bývalá světová jednička Plíšková i někdejší třetí hráčka hodnocení Sakkariová se v posledních týdnech zlepšily a vedou si solidně, přičemž pozice Češky na konci druhé stovky je způsobena hlavně častými zdravotními problémy. Plíšková začala v Madridu obratem proti Sinje Krausové a bez šance by neměla být ani v duelu se Sakkariovou. S řeckou hvězdou se utká poosmé a ve vzájemné bilanci vede 4:3. Plíšková vyhrála tři z posledních čtyř duelů a na antuce má navrch 2:1. Na nejpomalejším povrchu prohrála pouze v památné bitvě v Římě 2018.

Rovněž Kateřina Siniaková stojí před těžkou výzvou, ale nemusí být bez šance. Rodačka z Hradce Králové, která tradičně i letos exceluje hlavně ve své královské disciplíně v deblových soutěžích, vyzve ve druhém kole světovou osmnáctku Claru Tausonovou. S talentovanou dánskou hráčkou vyhrála oba předchozí souboje, a to naprosto suverénně. Více než pět gamů neztratila na antuce v Parmě 2021 ani letos na hardové tisícovce v Dauhá, kde ovšem Tausonová nepůsobila stoprocentně fit. Tausonová navíc není v letošní sezoně v ideální formě, což potvrzuje jen poloviční zápasová úspěšnost 8:8. Ještě k tomu musela skrečovat své poslední utkání před měsícem v Miami. I tak je Tausonová mírnou favoritkou na postup. Vítězství Siniakové ovšem rozhodně není nereálné. Češka letos slavila už dva skalpy TOP 20, když porazila právě Tausonovou v Dauhá a ještě Mirru Andrejevovou v Indian Wells.

Ze šestice českých tenistů v rámci pátečního programu je jasně největším želízkem v ohni Linda Nosková. Česká žebříčková dvojka a světová třináctka totiž bude plnit roli obrovské favoritky proti Emilianě Arangové. Do antukového jara vstoupila vsetínská rodačka výborně a ve stuttgartské hale došla až do čtvrtfinále, ve kterém jen těsně podlehla letos skvěle hrající Elině Svitolinové. Dá se očekávat, že jí budou sedět i rychlejší podmínky v Madridu, kde by měla postupem do třetího kola vyrovnat své osobní maximum v tomto dějišti. Arangová letos nemá ideální formu a disponuje negativní bilancí 7:11. V prvním kole v Madridu však suverénně přehrála rozjetou Talii Gibsonovou. Kolumbijka prohrála všech osm dosavadních střetnutí s hráčkami TOP 20, dokonce neuhrála set, a ani Nosková by jí neměla první takto cenný skalp dovolit.

Těžká výzva pro Macháče, Lehečku i Kopřivu

Tomáš Macháč si po fantastickém vstupu do sezony prošel i kvůli zdravotním problémům krizí, ale vypadá to, že v rámci antukového jara je zase ve formě. Na Masters v Monte Carlu uhrál osmifinále a jako jediný sebral set pozdějšímu šampionovi Jannikovi Sinnerovi. Následně došel i díky skalpu antukáře Sebastiána Báeze do čtvrtfinále v Barceloně a nyní na tisícovce v Madridu zvládl těžký souboj s nevyzpytatelným Franciscem Comesaňou. Šanci na vítězství má určitě i ve druhém kole, protože pro Camerona Norrieho je antuka nejslabším povrchem. Na druhou stranu se Macháčovi proti tomuto protivníkovi nedaří. Recept na britského hráče nenašel ve Wimbledonu 2023 ani loni na antuce v Ženevě. Pokaždé ale Norriemu sebral set a vyrovnanější průběh se dá očekávat i teď v Madridu. Macháč bude v tomto duelu mírným kurzovým favoritem.

Podobně náročná výzva čeká i Jiřího Lehečku, který měl coby nasazený v prvním kole volný los a do madridského Masters teprve vstoupí. Také on si stejně jako Tomáš Macháč prošel na začátku letošní sezony krizí, ale teď je zase v solidní formě. Po životním finále na Masters v Miami zatím hrál na antuce jen v Monte Carlu, kde nebyl úplně přesvědčivý, avšak vyřadil právě svého následujícího protivníka Alejandra Tabila. S Chilanem vlastně vyhrál všechny tři dosavadní souboje a také počtvrté ho potkává na antuce. Je ale potřeba zmínit i to, že vždy potřeboval rozhodující set nebo tie-break, případně obojí. Rychlejší podmínky v Madridu určitě českému tenistovi sedí. Právě v tomto dějišti si předloni zahrál své premiérové semifinále na úrovni Masters. Další dva starty v Caja Mágica ovšem zakončil hned po úvodním zápase.

Vít Kopřiva loni konečně po letech úsilí prorazil do TOP 100 žebříčku a nutno přiznat, že si vede výborně, co se hájení pozice mezi elitou týče. Teď se pohybuje kolem 60. místa a také letos září na svém nejoblíbenějším povrchu, antuce. V únoru si zahrál čtvrtfinále v Buenos Aires a v Rio de Janeiru byl kousek od prvního finále na hlavním okruhu. Po nepříliš povedeném vstupu do antukového jara se zvedl v minulém týdnu v Mnichově, když zdolal mimo jiné favorita Luciana Darderiho a zapsal další čtvrtfinále na nejvyšší úrovni. V Madridu si své první vítězství v hlavní soutěži připsal fantastickým způsobem, jelikož deklasoval Zhizhena Zhanga. Mnohem těžší úkol ho však čeká ve druhém kole, protože bude výrazným outsiderem proti světové dvanáctce Andrejovi Rubljovovi. Bude se jednat o premiérový vzájemný souboj.

Páteční program

MANOLO SANTANA STADIUM (od 11:00 SELČ)
1. Qinwen Zheng (32-Čína) – Keninová (USA)
2. Ruseová (Rum.) – Rybakinová (2-Kaz.)
3. Sinner (1-It.) – Bonzi (Fr.) / nejdříve v 16:00 SELČ
4. Jódar (Šp.) – De Minaur (5-Austr.) / nejdříve ve 20:00 SELČ
5. Pegulaová (5-USA) – Boulterová (Brit.) / nejdříve ve 21:00 SELČ


ARANTXA SÁNCHEZ STADIUM (od 11:00 SELČ)
1. Hurkacz (Pol.) – Musetti (6-It.)
2. Shelton (4-USA) – Prižmič (Chorv.)
3. Jeanjeanová (Fr.) – Gauffová (3-USA) / nejdříve v 15:00 SELČ
4. McNallyová (USA) – Mboková (10-Kan.) / nejdříve v 19:00 SELČ
5. Fonseca (27-Braz.) – Čilič (Chorv.)


STADIUM 3 (od 11:00 SELČ)
1. Keysová (16-USA) – Shuai Zhang (Čína)
2. Sönmezová (Tur.) – Bucsaová (27-Šp.)
3. Fils (21-Fr.) – Buse (Peru)
4. Kopřiva (ČR) – Rubljov (9-)
5. Tirante (Arg.) – Paul (15-USA)


COURT 4 (od 11:00 SELČ)
1. Nava (USA) – Vacherot (14-Monako)
2. Lehečka (11-ČR) – Tabilo (Chile)
3. Ofner (Rak.) – Etcheverry (25-Arg.) / nejdříve v 15:00 SELČ
4. Macháč (ČR) – Norrie (19-Brit.)


COURT 5 (od 11:00 SELČ)
1. Plíšková (ČR) – Sakkariová (33-Řec.)
2. Mertensová (19-Belg.) – Ealaová (Fil.)
3. Detiucová/Piterová (ČR/Pol.) – M. Andrejevová/Šnajderová (-) / nejdříve ve 14:00 SELČ
4. Erraniová/Paoliniová (It.) – N. Kičenoková/Ninomijaová (Ukr./Jap.)
5. Rachimovová/Sisková (Uzb./ČR) – Kruničová/Mladenovicová (Srb./Fr.)


COURT 7 (od 11:00 SELČ)
1. Griekspoor (29-Niz.) – Džumhur (Bosna)
2. Moller (Dán.) – Diallo (32-Kan.)
3. Nosková (13-ČR) – Arangová (Kol.)
4. Siniaková (ČR) – Tausonová (17-Dán.)

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
baba
24.04.2026 10:37
tak naši do toho, ať to dopadne dobře.
A tobě Vítku přeji obzvláště, příjemně jsi mě překvapil svým přátelským vystupováním v Madridu , takže jsi rázem můj favorit číslo jedna. Holt se pozná, kdo léta objížděl nižší turnaje a teď si fanoušků váží ....
Mantra
24.04.2026 10:38
Ba ba
PTP
24.04.2026 09:58
Antuková porce Tabila v MC Jirku nezabila.
Jirko, vše nejlepší k svátku a dej si dárek svým skvělým výkonem!
pantera1
24.04.2026 10:05
Taky se přidávám, Tabilo dnes podá labilní výkon. Jestli se nepletu má dnes svátek i pan Frenkie, jednou se zmiňoval, že je jeho jmenovec .
frenkie57
24.04.2026 10:09
Hezkýýý???? Tak to máš sloní paměť, protože já si to vůbec nepamatuju. Ale já vzhledem k tomu, že jsem již lehce vyběhový model, tak zapomínám jak na běžícím pásu. Jiní musí chlastat, aby zapomněli a já to mám zadarmo.
frenkie57
24.04.2026 10:10
Jsem tam soupnul omylem smajla z klávesnice, proto ty otazníky.
pantera1
24.04.2026 10:11
Vše nej zapomnětlivý Jiříku . To víš já jako rozená šelma stále monitorují terén, mně nic neunikne .
frenkie57
24.04.2026 10:16
Šelmy rodu ženského jsou takové pozornější na takové ty osobní výročí. A obzvláště citlivé jsou na zapomenutá výročí svatby.
Děkuji za přání.
pantera1
24.04.2026 10:14
Ale původně jsem si říkala, že když jsi Frenkie, že jsi František .
frenkie57
24.04.2026 10:18
Můj nick je odvozen z příjmení.
Ondřej.Jirásek
24.04.2026 09:50
Nosková - Čekám jasný postup. Doufám, že mě Linda nezklame.

Plíšková - Tady fakt nevím, 50/50 za mě. Sakkari je určitě hratelná a Karolína na ni určitě se současnou hrou má.

Siniaková - Bude to hlavně o Tauson. Ta letos nic moc nehraje, přes měsíc kvůli zranění nehrála. Katka už ji letos porazila. Takže taky 50/50.

Kopřiva - Moc šanci nevidím. Bude to každopádně hlavně o Rublevovi a bohužel v rychlejších podmínkách bude mít asi Vítek problém bránit se. Vítek se mi nevešel do titulku, ale prostor v něm ještě dostane (když nezapomenu).

Lehečka - Po Miami se mi v Monte Carlu vůbec nelíbil. Pomalá antuka mu prostě nesedí, tak snad na rychlejší v Madridu to půjde proti Tabilovi snadněji než v Monaku. Má tady sice semifinále, ale taky dva ze tří startů zakončil hned po úvodním zápase.

Macháč - Norrie je nepříjemnej soupeř kdekoli, i když antuka je jeho nejslabší povrch. Vidím to tak 60/40 pro Tomáše.

Suma sumárum to klidně může být z českého pohledu 1:5. Doufám, že ne. Hlavně si přeju, ať nemáme zbytečnou senzaci a skóre 0:6.
Flinkk
24.04.2026 09:35
Tady se neda opravdu nic číst.
Tauson vs Siniakova 0:2 myslim si, že Siniakova ji smete.
Co se týče toho věcného vyhoření a konce co tady čtu v každém článku, kdyz hraje Češka, radsi se nebudu ani vyjadřovat, články tu raději nečtu.
Samson nebyla favoritka a čekalo ji zřejmě vyhoření a zvládla to, místo nejaky podpory a nějakého doufání, je tu hrozba o konec :D. Je to šílený, ani nevim, kdo to píše, ale napsal bych to lépe. Kdokoliv si myslim. Bez urážky.
Blondie
24.04.2026 09:13
Lol, nechci být zlá, ale ty titulky začínají vážně připomínat peklo konzultované s AI :D a protože jsem hodná, přidávám inspiraci! :D

Apokalypsa v Madridu: Tomáš Macháč dostal soupeře. Šance? Prakticky nulové, tvrdí všichni.
Hrůza bez konce: Češi znají los. Fanoušci preventivně vypínají televize.
Masakr na antuce: Madrid Open bude podle losu připomínat jatka.
Konec nadějí: Petra Kvitová narazí na hráčku s raketou. Situace je kritická.
Neřešitelná rovnice: Jiří Lehečka musí vyhrát zápas. Statistiky hovoří jasně: bude to těžké.
Totální kolaps: Český tenis čeká turnaj. Následky mohou být nedozírné.
Šokující zpráva: Markéta Vondroušová nastoupí proti soupeřce. Experti bijí na poplach.
Katastrofický scénář: Pokud Češi prohrají, prohrají. Pokud vyhrají, čeká je další zápas.
Temnota padá na kurt: Los je venku a nikdo už není v bezpečí.
Totální zkáza: Karolína Plíšková musí hrát tenis. Experti mluví o noční můře.
Sinetlive13
24.04.2026 08:54
Kopřiva letos ukazuje velké zlepšení tenisové hry, která odpovídá hráčům kolem světové třicítky. A proč by nemohl překvapit třeba "frajera" Rubljova stejně jako překvapil Bublika, který první dva sety nechápal co se děje, co je to za hráče a při cestě na lavičku procedil skrz zuby "To je tenis TOP 10". Dnešní zápas si nenechám ujít, to překvapení je možné!
jir6
24.04.2026 07:43
Nechybí v nadpisu Vítek? Ten je taky přece v ohrožení
darek.vrana
24.04.2026 07:58
To jsem si taky hned říkal. Ale o jeho postupu asi nikdo nepochybuje.
jir6
24.04.2026 08:39
Kéž by to byla pravda!
frenkie57
24.04.2026 07:36
Památná bitva v Římě 2018 = rozmlácený umpire.
