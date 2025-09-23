Maratonskou bitvu v Pekingu zvládla Sakkariová. S Kruegerovou bojovala tři a půl hodiny
Kruegerová – Sakkariová 6:7, 7:6, 5:7
Sakkariová na úvod čínské tisícovky v Pekingu předvedla velmi bojovný výkon, na rozdíl od předchozích dvou zápasů, kdy ve třetím kole US Open a v Guadalajaře vyhrála dohromady jen pět gamů. Společně s Kruegerovou se postaraly o jednu z nejdelších bitev letošní sezony.
První dva sety musel pokaždé rozhodnout tie-break a dohromady trvaly dvě a půl hodiny. V tom úvodní řecká hráčka za stavu 5:3 nevyužila tři setboly a nedokázala sadu dopodávat. Nakonec však byla úspěšnější ve zkrácené hře.
Ve druhé sadě byla jen o kousek lepší Američanka, která nejdříve promarnila dva setboly v dvanáctém gamu, tie-break však zvládla a poslala zápas do rozhodujícího dějství, ve kterém začala brejkem a poté vedla už 4:2.
Sakkariová však zabojovala a zvládla duel otočit. Získala pět z posledních šesti her a po třech hodinách a 29 minutách se radovala z první výhry od US Open. Letošní bilanci tak upravila na 23 výher a hrozivých 26 porážek. V dalším kole ji čeká Kanaďanka Leylah Fernandezová.
Obě hráčky tak odehrály druhou nejdelší bitvu letošní sezony na okruhu WTA. O dvě minuty déle proti sobě bojovaly pouze Američanka Coco Gauffová s Qinwen Zheng v semifinále na tisícovce v Římě.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře