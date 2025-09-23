Maratonskou bitvu v Pekingu zvládla Sakkariová. S Kruegerovou bojovala tři a půl hodiny

WTA PEKING - Maria Sakkariová (30), která se v posledních letech výsledkově hodně trápí a letos má negativní zápasovou bilanci, do tisícovky v Pekingu vstoupila vydřenou výhrou. Řecká hráčka přemohla Američanku Ashlyn Kruegerovou (21) až po třech a půl hodinách boje 7:6, 6:7, 7:5. Ve druhém kole ji čeká Leylah Fernandezová (23).
Maria Sakkariová v Pekingu přežila ohromnou bitvu (@ Francisco Guasco / EPA / Profimedia)

Kruegerová – Sakkariová 6:7, 7:6, 5:7

Sakkariová na úvod čínské tisícovky v Pekingu předvedla velmi bojovný výkon, na rozdíl od předchozích dvou zápasů, kdy ve třetím kole US Open a v Guadalajaře vyhrála dohromady jen pět gamů. Společně s Kruegerovou se postaraly o jednu z nejdelších bitev letošní sezony.

První dva sety musel pokaždé rozhodnout tie-break a dohromady trvaly dvě a půl hodiny. V tom úvodní řecká hráčka za stavu 5:3 nevyužila tři setboly a nedokázala sadu dopodávat. Nakonec však byla úspěšnější ve zkrácené hře.

Ve druhé sadě byla jen o kousek lepší Američanka, která nejdříve promarnila dva setboly v dvanáctém gamu, tie-break však zvládla a poslala zápas do rozhodujícího dějství, ve kterém začala brejkem a poté vedla už 4:2.

Sakkariová však zabojovala a zvládla duel otočit. Získala pět z posledních šesti her a po třech hodinách a 29 minutách se radovala z první výhry od US Open. Letošní bilanci tak upravila na 23 výher a hrozivých 26 porážek. V dalším kole ji čeká Kanaďanka Leylah Fernandezová.

Obě hráčky tak odehrály druhou nejdelší bitvu letošní sezony na okruhu WTA. O dvě minuty déle proti sobě bojovaly pouze Američanka Coco Gauffová s Qinwen Zheng v semifinále na tisícovce v Římě.

Výsledky dvouhry žen na turnaji WTA 1000 v Pekingu

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
