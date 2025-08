Mboková o zápase s Bouzkovou: Vůbec jsem nechápala, co se děje

Victoria Mboková (18) si na domácí půdě užívá životní týden. Mladá Kanaďanka se po vítězství nad Marií Bouzkovou (27) po setech 1:6, 6:3, 6:0 probojovala již do osmifinále turnaje v Montrealu a vyslala jasný signál, že její tenis má stoupající tendenci i v konkurenci nejlepších. Nyní ji čeká zatím největší výzva – souboj s turnajovou jedničkou Coco Gauffovou.

"Dnes bylo na stadionu hodně lidí; byl to pro mě velmi těžký zápas, ale mám pocit, že jsem ho zvládla jak fyzicky, tak psychicky. Jsem opravdu šťastná, že jsem odešla s vítězstvím. Cítila jsem se opravdu dobře, nejdůležitější ale bylo, že jsem dokázala na kurtu předvádět výkon, kterého jsem schopná, a to až do konce zápasu," hodnotila Mboková výhru nad Bouzkovou.



Zápas proti české tenistce přitom nezačala ideálně. "Úvod utkání byl z mé strany hodně rozkolísaný. Měla jsem pocit, že je to jeden z těch dnů, kdy opravdu nechápete, co se děje; prostě se cítíte velmi špatně a nic vám nehraje do karet. To je na psychiku asi vůbec nejhorší – vaši hru to zcela zásadně ovlivní."



Kanaďance podle vlastních slov po prohrané úvodní sadě (1:6) pomohla přestávka. "Na konci setu jsem si vzala pauzu a šla na toaletu, srovnala si myšlenky a všechno začala od začátku. Ten okamžik mi pomohl znovu propojit veškerou taktiku a já mohla začít hrát mnohem lépe."

Ve druhé sadě už se Kanaďanka prezentovala stabilnějším výkonem. "Chtěla jsem změnit spoustu věcí, ale především jsem se chtěla ujistit, že můj pohyb bude alespoň dvakrát lepší než v prvním setu, a také moje soustředění. Měla jsem pocit, že nejsem tak koncentrovaná, jak bych měla být."



Souboj s Bouzkovou byl podle Mbokové o velké trpělivosti. "Marie je velmi solidní hráčka, všichni ji známe, takže jsem od začátku věděla, jaký typ zápasu mě dnes čeká. Dokáže do hry dostat mnoho míčků – to je nejsilnější stránka jejího tenisu. Chtěla jsem být co nejtrpělivější, nespěchat, takže to byl také mentální boj sama se sebou."

Teď se před mladou Kanaďankou otevírá možnost měřit síly s jednou z největších hvězd současného tenisu. A rozhodně se jí nebojí. "Na ten zápas jsem moc natěšená. Coco je nasazenou jedničkou turnaje. Už jsem se s ní dříve setkala, takže vím velmi dobře, co očekávat. Čekám velmi dramatickou bitvu a vyrovnaný tenis. Je pro mě velkou motivací, když můžu nastoupit proti hráčce takového kalibru."



Na favorizovanou soupeřku si mladá Kanaďanka přesto věří. "Před několika měsíci jsme spolu hrály v Římě, ale tady je povrch úplně jiný. Do zápasu vstoupím jako obvykle, bez ohledu na soupeřku i podmínky. Očekávám od sebe to nejlepší," dodala Mboková.



Kanaďanka ve vzpomínaném zápase v Římě Gauffové podlehla po třech setech 6:3, 2:6, 1:6.