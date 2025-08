Mboková po postupu do prvního semifinále neskrývá velké cíle. Pokaždé chci vyhrát, říká

Victoria Mboková (18) je bezpochyby jednou z největších mladých nadějí ženského tenisu. Nyní to dokazuje i na domácím podniku v Montrealu, kde postoupila do semifinále. Kanaďanka se snaží zůstat při zemi, neskrývá však velké cíle. "Do každého turnaje jdu s tím, že ho chci vyhrát," rozpovídala se.

Victoria Mboková zvládla na domácí tisícovce v Montrealu už pět zápasů a vyřadila i nasazenou jedničku Coco Gauffovou. V dalším zápase na životní skalp navázala a postoupila mezi čtyřku nejlepších. Po vítězném čtvrtfinálovém zápase proti Jessice Bouzasové se rozpovídala nejen svém mentálním nastavení.

"Do každého turnaje jdu s tím, že ho chci vyhrát. Vždycky se snažím k tomu takto mentálně přistupovat a pomáhá mi to. Každý den, co jdu na kurt se pokouším udělat maximum, abych vyhrála," neskrývala teenagerka, která letos získala pět triumfů na podnicích ITF.

There’s no stopping Mboko ‼️



Victoria Mboko has reached the semis of a WTA 1000 event for the first time after beating Bouzas Maneiro 6-4, 6-2.#OBN25 pic.twitter.com/mGZDDWueoQ — wta (@WTA) August 5, 2025

Promluvila také o výhře nad šampionkou French Open, kterou smetla po ztrátě pouhých pěti her. "Byla to pro mě speciální příležitost a jsem velmi šťastná, že jsem zvítězila. Snažila jsem se jen, co nejdéle zůstat v turnaji," řekla skromně. Klíčem je podle ní mentální nastavení. "Vždy se snažím být klidná ve stresových situacích. Jedině tehdy se mi na kurtu daří dělat to, co chci," prozradila Mboková, která se stala historicky čtvrtou nejmladší semifinalistkou turnaje.

O finále si zahraje s Jelenou Rybakinovou, s kterou prohrála před necelými dvěma týdny ve Washingtonu. "Teď už vím, co od ní mohu čekat a udělám vše proto, abych pro s ní dokázala udržet tempo."

Na často kladenou otázku novinářů ohledně toho, že je nyní turnaj prodloužen na dva týdny většina hráčů odpovídá kriticky. Mboková však nevěděla, co říct. "Vše je pro mě ještě hodně nové. Neměla jsem čas nad tím přemýšlet. Ale je pro mě dobré mít mezi zápasy den volna," uvedla přemožitelka Marie Bouzkové.

Mladá hvězda zatím nedokázala uvést, zda se představí i na následující tisícovce v Cincinnati, kam je přihlášená. Stále je myšlenkami pouze na kanadské půdě a účast v Ohiu zatím nechává ve vzduchu.