Menšík byl v Melbourne kousek od vyřazení. Po obratu z 1:2 odvrátil krach v prvním kole

DNES, 07:35
Aktuality 8
AUSTRALIAN OPEN - Jakub Menšík (20) přijel na Australian Open posilněný svým druhým kariérním titulem z Aucklandu. Na prvním letošním grandslamu se však v úvodním duelu velmi trápil. Proti Pablu Carreňovi byl ve čtvrtém setu kousek od vyřazení, přesto však našel síly duel otočit a zvítězil po více než čtyřech hodinách boje 7:5, 4:6, 2:6, 7:6, 6:3. V Melbourne tak i při třetím startu přešel přes první kolo.
Jakub Menšík musel na Australian Open otáčet z 1:2 na sety (@ JOEL CARRETT / EPA / Profimedia)

Menšík – Carreňo 7:5, 4:6, 2:6, 7:6, 6:3

Menšík začal sezonu skvělým výkonem a výhrou proti Casperu Ruudovi v United Cupu. Další dva duely zde však hladce prohrál. Následně se přesunul do Aucklandu, kde vyhrál čtyři zápasy a došel si pro svůj druhý kariérní titul. Do Melbourne tak dorazil ve formě a podle svých slov byl na grandslam skvěle připravený.

Na Australian Open se však hned v prvním kole trápil a byl kousek od vyřazení. Proti Carreňovi ztratil servis hned ve třetí hře, rychle však vyrovnal a v koncovce první sady byl lepším hráčem. Od té chvíle se ale jeho převaha na kurtu začala ztrácet.

Ve výměnách od základní čáry se mu nedařilo téměř vůbec. Dokázal si občas pomoci servisem, na returnu byl však ve druhém a třetím dějství naprosto bez šance, když si nevypracoval ani jeden brejkbol. Druhý set rozhodl pátý game, kdy český tenista při svém podání pustil Španěla do vedení 40:0. Tři brejkboly v řadě, a dokonce i čtvrtou šanci ještě odvrátil, na tu pátou ale odpověď nenašel.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Třetí set byl o mnoho jednoznačnější. Carreňo trápil Menšíka celodvorcovou hrou a sebral mu servis dvakrát v řadě. Čech začal být postupně více a více frustrovaný a nespokojený se svým výkonem.

Ve čtvrtém setu ještě bojoval a poprvé od konce úvodního setu se dostal k brejkbolu. Ani jednu šanci však ve čtvrté hře nevyužil a následně ztroskotal na podání, které si prohrál čistou hrou. I díky Španělově dvojchybě se ale vrátil do hry a srovnal na 3:3. Menšík se snažil výměny rychle ukončovat a začal častěji chodit na síť a hrál více aktivně.

V devátém gamu zvládl další těžkou situaci, když musel odvrátit dva brejkboly a dlouhou hru nakonec vybojoval pro sebe. Za stavu 6:5 se při servisu bývalého člena TOP 10 dostal do vedení 30:0 a po dvou skvělých returnech i k setbolu. Ten však nevyužil a došlo na tie-break. V něm si pomohl i dvěma úspěšnými přechody na síť a prohozem, který mu zařídil pět setbolů. Hned ten první využil a poslal zápas do rozhodující páté sady.

Menšík pokračoval ve zlepšeném výkonu a dál se snažil rychle ukončovat hru a chodit na síť. Carreňovi sebral servis hned v úvodním gamu a následně potvrdil na 2:0. Náskok mu ale dlouho nevydržel, zahodil tři gameboly a prohrál si podání. Čech se do vedení brejku dostal znovu po sedmé hře, kdy na brejkbol vybojoval dlouhou výměnu. Španěl si následně vyžadal medical timeout kvůli problému s chodidlem. Poté už vzdorovat nedokázal a český tenista zápas po čtyřech hodinách a 13 minutách uzavřel.

Ve druhém kole bude opět velkým favoritem. Narazí na jednoho z kvalifikantů. Bude jím buď Španěl Rafael Jodar, nebo Japonec Rei Sakamoto. Jako 16. nasazený by měl dojít až do osmifinále, kde by se mohl potkat se svým idolem Novakem Djokovičem.

Menšík si v Melbourne odbyl premiéru v roce 2024, kdy zde prošel kvalifikací a následně vyřadil Denise Shapovalova. Padl až ve druhém kole v pěti setech s Hubertem Hurkaczem. Loni si zde připsal skalp Ruuda a ve třetím kole nevyužil vedení 2:0 na sety proti Alejandru Davidovichovi.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
JLi
20.01.2026 08:38
Mimochodem ignorovaný mužský debl začal dnes také vítězně
Reagovat
baba
20.01.2026 08:35
No Kubo,Gratulace ale musíš být stále aktivní, jinak se to nevyhrává.Nechces být přece Maruška s dobrým podáním.
Reagovat
vojta912
20.01.2026 08:06
Po tomto výkonu se Alcarez a Sinner vyloženě po strachy
Reagovat
pantera1
20.01.2026 08:33
Tobě se asi stalo něco hodně špatnýho, že?
Reagovat
Oin
20.01.2026 08:05
Pořád dopadne Kuba líp než Fonseca.
Reagovat
pantera1
20.01.2026 07:39
Očekávám ve čtvrtém kole opět střet s tvým idolem.
Reagovat
Pavol
20.01.2026 07:39
Mal to pod kontrolou při třetím staru. Asi startu
Reagovat
The_Punisher
20.01.2026 07:38
Výhra je to, co se počítá! Gratulace Kubo!
Reagovat

Nový komentář

