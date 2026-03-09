Menšíka i další hvězdy skolil virus. V Indian Wells hlásí zdravotní potíže řada hráčů
Už během minulého týdne v úvodních kolech kalifornské tisícovky si na virus stěžovali Matteo Berrettini či Zizou Bergs. Itala nemoc limitovala už při jeho úvodním duelu s Adrianem Mannarinem. "Ještě tři dny zpátky jsem byl nemocný," uvedl finalista Wimbledonu z roku 2021, který na konci zápasu chytal křeče a po proměněném mečbolu se nemohl ani postavit. Belgický tenista si stěžoval na žaludeční potíže a řekl, že podobný problém má více hráčů.
To se během turnaje opravdu ukázalo. Během zápasu třetího kola nebyl ve své kůži ani český tenista Menšík, který si v prvním setu vyžádal ošetření a musel si vzít prášky. I kvůli fyzickému oslabení nakonec duel s Alejandrem Davidovichem v rozhodujícím dějství prohrál. S tímto neoblíbeným sokem Čech neuspěl už popáté v řadě.
Dalším elitním hráčem, kterého zasáhl virus, byl Shelton. Hvězdný Američan padl ve třetím kole po bitvě s krajanem s Learnerem Tienem. "Ben se necítil stoprocentně. Rozhodně mu celý týden nebylo nejlépe. Ale nastoupil, bojoval a dal do toho všechno. Za to mu patří obrovská poklona," komentoval po skalpu světové osmičky Tien, kterého v osmifinále čeká právě Menšíkův přemožitel.
Kvůli nemoci museli své zápasy skrečovat Němec Daniel Altmaier, který vzdal první kolo proti Srbovi Miomiru Kecmanovičovi, či Chorvat Dino Prižmič, který nedohrál duel druhého kola s Francouzem Arthurem Filsem.
Děsivá série pokračuje. Menšík znovu prohrál s neoblíbeným soupeřem
