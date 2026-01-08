Mimořádná výzva. Alcaraz může na Australian Open překonat neuvěřitelný Borgův výkon
První cíl je dlouhodobě známý. Pokud by Alcaraz na australském grandslamu zvítězil, stal by se ve 22 letech nejmladším hráčem v historii, který dokončil kariérní grandslam. Překonal by tak Rafaela Nadala, jenž tohoto milníku dosáhl ve 24 letech.
Přestože bude mít Španěl další příležitosti i v budoucnu, existuje rekord, který je časově mnohem omezenější a který lze překonat pouze vítězstvím právě na letošním Australian Open.
Tímto historickým zápisem je rekord Björna Borga. Švédská legenda získala svůj sedmý grandslamový titul už ve 23 letech, a to navíc při pouhém devatenáctém startu na turnajích velké čtyřky.
Pokud by Alcaraz v Melbourne triumfoval, stal by se nejmladším hráčem v historii, který dosáhl sedmi grandslamových titulů, a překonal by Borga o šest měsíců. V Austrálii by odehrál svůj 20. grandslamový turnaj, čímž by Borgův rekord v počtu startů sice nepřekonal, věkově by jej však předčil.
Tím by se Alcaraz zařadil před další velikány tenisové historie. Rafael Nadal i Mats Wilander získali sedm grandslamových titulů ve 24 letech, Pete Sampras ve 24 letech a jednom měsíci a Roger Federer ve 24 letech a pěti měsících.
Pokud se mu v Melbourne nepodaří zvítězit, bude mít během roku 2026 ještě tři další grandslamové příležitosti, aby se alespoň posunul na druhé místo v historickém pořadí nejmladších sedminásobných vítězů a překonal Nadala.
Ať už Australian Open 2026 dopadne jakkoli, vyhlídky před hráčem z El Palmaru jsou mimořádné. Vědomí, že se může zařadit po bok tenistů, jejichž rekordy v předčasné vyspělosti se dlouho zdály nedostižné, může být silným motivačním faktorem.
Pozornost tenisového světa se v Melbourne upře právě na Alcaraze – a už mnohokrát ukázal, že tlak dokáže zvládat. Otázkou zůstává jediné: podaří se mu historii skutečně přepsat?
