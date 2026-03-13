Mladík z Paraguaye přepisuje historii. Po skvělé jízdě ukončil 20leté čekání své země
Vallejo ukončil dlouholeté čekání a v pondělí se stane prvním tenistou z Paraguaye po dvaceti letech, který nakoukne do elitní stovky. Navždy se tak zapíše do historie své země. Teprve jednadvacetiletý hráč si debut v TOP 100 zajistil skvělou jízdou v úvodních měsících sezony.
Od začátku roku má bilanci 23 výher a pouhých pět porážek. V lednu nejdříve skončil těsně před branami hlavní soutěže na Australian Open a ovládl dva antukové challengery v Jižní Americe. Následně pomohl své zemi v Davis Cupu a na dvěstěpadesátce v Santiagu postoupil z kvalifikace až do osmifinále.
O posunu mezi nejlepší stovku a vylepšení kariérního maxima, kterým bylo dosud 101. místo, se postaral tento týden na challengeru v hlavním městě Chile. Vallejo zde postoupil mezi osmičku nejlepších a padl až po boji se zkušeným Brazilcem Thiagem Monteirem. V živém žebříčku si polepšil o pět pozic a je na 99. příčce, dostal se i před Dalibora Svrčinu.
Posledním paraguayským tenistou v TOP 100 byl Ramón Delgado, který se mezi elitou nacházel naposledy v roce 2005, tedy před více než 7 000 dny. Nejlépe byl 55. hráčem světa a kariéru ukončil před 16 lety.
