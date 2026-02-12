Muchová dál živí velkou šanci na titul. V Dauhá skolila rozjetou Rusku a je v semifinále
Muchová – Kalinská 6:3, 6:4
Poslední česká naděje Muchová rozehrála čtvrtfinále s Kalinskou na výbornou. Nejprve si bez problémů uhájila servis a hned v prvním gamu na returnu slavila hlavně díky minelám soupeřky brejk. V další hře ovšem došlo už i na chyby Češky a Rusku pustila ke dvěma brejkbolům v řadě. Pomohla jí však páska i chyba ze druhé strany kurtu a olomoucká rodačka zvýšila na 3:0.
Muchová klidně mohla utéct o dva brejky, ale Kalinská aktivní hrou další brejkbol odvrátila a dostala se na výsledkovou tabuli. Z možnosti vedení 4:0 se rázem stalo skóre 3:2 a ruská tenistka se i s pomocí chyb české hráčky dostala zpátky do hry.
Světová devatenáctka se však nenechala rozhodit. Muchová pokračovala v aktivní hře, v přestřelkách od základní čáry byla zase o něco jistější, Kalinské srovnat krok nedovolila a při skóre 5:2 ji dělil jeden game od zisku setu. Luxusní náskok nepromarnila a na vlastním servisu dotáhla úvodní sadu do vítězného konce.
Ve druhé sadě se jako první do problémů na podání dostala Muchová. Kalinská, která snížila počet vlastních nevynucených chyb, sehrála ve čtvrté hře vynikající game na returnu a po potvrzeném brejku si vypracovala náskok 4:1.
Kalinské ovšem výrazné vedení dlouho nevydrželo a opět začala kupit chyby. Muchová toho dokonale využila a dokázala třemi vyhranými gamy v řadě srovnat na 4:4. Minely z rakety soupeřky přicházely dál, zatímco Muchová byla po všech stránkách solidní.
Za odměnu přišel další brejk a možnost utkání dopodávat. Češka se šance chopila a utkání uzavřela. Postupem do semifinále vylepšila své zdejší maximum a stále postupuje turnajem bez ztráty setu.
Muchová zvládla s Kalinskou i čtvrtý vzájemný souboj a zajistila si své třetí semifinále za poslední rok. Mezi nejlepší kvarteto se v tomto období podívala jen loni touto dobou na další tisícovce na Blízkém východě v Dubaji a ještě letos v Brisbane.
Po nečekaných porážkách Igy Šwiatekové a Jeleny Rybakinové má v Dauhá obrovskou šanci vybojovat svůj největší a teprve druhý titul v kariéře. V pátek ji čeká duel se znovuzrozenou Marií Sakkariovou. S řeckou jedničkou vyhrála poslední čtyři střetnutí a ve vzájemné bilanci má navrch 4:1. Druhé semifinále obstarají Jelena Ostapenková a Victoria Mboková.
Proti Sakkariové bude Muchová útočit na své sedmé kariérní finále, to poslední hrála v závěru sezony 2024 na tisícovce v Pekingu. Co se týče prestižních podniků WTA 1000, tak došla do závěrečného kola ještě v Cincinnati 2023.
Výsledky turnaje WTA 1000 v Dauhá
Pokud by se dostala do finále tak se stane novou českou jedničkou ...
Pokud by ve finále porazila Ostapenku tak by se dostala do top-10 ...
Ale Kája hrála velmi dobře, svůj standard bez výkyvů.
Titul z toho samozřejmě zase nebude, to by nebyla Muška, aby se něco nezvrtlo, ale fandit budu jako vždycky až do hořkého konce.
V cestě ale ještě překáží Sekkerka
Tak ako to len ona vie
Kalinskaya se mi zdá oproti včerejšku o něco málo horší ale to může být taky soupeřkou ...
Myslím,že Sáby trůn se začíná třást..
Co na to Muška?
kde nejhlubší je les,
tam roste tmavé kapradí
a VŮKOL rudý vřes.
Znám benzínovou studánku,
kde minový je les,
tam stačí škrtnout zápalkou
a letíš do nebes.
Držala s Rybkou krok celý zápas, zlikvidovala aj výhodu brejku v treťom sete
Ale aj tak je to smutné