Muchová dál živí velkou šanci na titul. V Dauhá skolila rozjetou Rusku a je v semifinále

DNES, 22:10
Aktuality 78
WTA DAUHÁ - Karolína Muchová (29) stále neztratila na prestižní tisícovce v Dauhá set. Poslední česká zástupkyně na katarském turnaji vyřídila ve čtvrtfinále po setech 6:3, 6:4 nebezpečně rozjetou ruskou tenistku Annu Kalinskou (27), zajistila si své třetí semifinále za poslední rok a dál usiluje o svůj největší a teprve druhý kariérní titul.
Profily hráčů
Muchová Karolina
Kalinskaya Anna
Karolína Muchová postoupila do semifinále prestižní tisícovky (© ARTUR WIDAK / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP)

Muchová – Kalinská 6:3, 6:4

Poslední česká naděje Muchová rozehrála čtvrtfinále s Kalinskou na výbornou. Nejprve si bez problémů uhájila servis a hned v prvním gamu na returnu slavila hlavně díky minelám soupeřky brejk. V další hře ovšem došlo už i na chyby Češky a Rusku pustila ke dvěma brejkbolům v řadě. Pomohla jí však páska i chyba ze druhé strany kurtu a olomoucká rodačka zvýšila na 3:0.

Muchová klidně mohla utéct o dva brejky, ale Kalinská aktivní hrou další brejkbol odvrátila a dostala se na výsledkovou tabuli. Z možnosti vedení 4:0 se rázem stalo skóre 3:2 a ruská tenistka se i s pomocí chyb české hráčky dostala zpátky do hry.

Světová devatenáctka se však nenechala rozhodit. Muchová pokračovala v aktivní hře, v přestřelkách od základní čáry byla zase o něco jistější, Kalinské srovnat krok nedovolila a při skóre 5:2 ji dělil jeden game od zisku setu. Luxusní náskok nepromarnila a na vlastním servisu dotáhla úvodní sadu do vítězného konce.

Ve druhé sadě se jako první do problémů na podání dostala Muchová. Kalinská, která snížila počet vlastních nevynucených chyb, sehrála ve čtvrté hře vynikající game na returnu a po potvrzeném brejku si vypracovala náskok 4:1.

Kalinské ovšem výrazné vedení dlouho nevydrželo a opět začala kupit chyby. Muchová toho dokonale využila a dokázala třemi vyhranými gamy v řadě srovnat na 4:4. Minely z rakety soupeřky přicházely dál, zatímco Muchová byla po všech stránkách solidní.

Za odměnu přišel další brejk a možnost utkání dopodávat. Češka se šance chopila a utkání uzavřela. Postupem do semifinále vylepšila své zdejší maximum a stále postupuje turnajem bez ztráty setu.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Muchová zvládla s Kalinskou i čtvrtý vzájemný souboj a zajistila si své třetí semifinále za poslední rok. Mezi nejlepší kvarteto se v tomto období podívala jen loni touto dobou na další tisícovce na Blízkém východě v Dubaji a ještě letos v Brisbane.

Po nečekaných porážkách Igy Šwiatekové a Jeleny Rybakinové má v Dauhá obrovskou šanci vybojovat svůj největší a teprve druhý titul v kariéře. V pátek ji čeká duel se znovuzrozenou Marií Sakkariovou. S řeckou jedničkou vyhrála poslední čtyři střetnutí a ve vzájemné bilanci má navrch 4:1. Druhé semifinále obstarají Jelena Ostapenková a Victoria Mboková.

Proti Sakkariové bude Muchová útočit na své sedmé kariérní finále, to poslední hrála v závěru sezony 2024 na tisícovce v Pekingu. Co se týče prestižních podniků WTA 1000, tak došla do závěrečného kola ještě v Cincinnati 2023.

Výsledky turnaje WTA 1000 v Dauhá

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

78
Přidat komentář
Kapitan_Teplak
12.02.2026 22:36
Parádní otočka
Reagovat
tommr
12.02.2026 22:29
Karolína se po dnešku v žebříčku posunula na 15.místo ...
Pokud by se dostala do finále tak se stane novou českou jedničkou ...
Pokud by ve finále porazila Ostapenku tak by se dostala do top-10 ...
Reagovat
Otmar
12.02.2026 22:27
Anna předvedla totální odchod z kurtu za stavu 4:1 ve druhém. Naštěstí Muška nezblbla a hrála to svoje...z 1:4 na 6:4, to se dalo vidět! Exkluzivní výkon to nebyl, to až zítra. Ale výhra dobrá, hodně dobrá!
Reagovat
HAJ
12.02.2026 22:20
První 4 hry 2. setu hrála Kalinskaja jak s partesu, doslova v této části Káju rozstřílela. Ale zbytek 2. setu bych chtěl vidět počet jejích UE.
Ale Kája hrála velmi dobře, svůj standard bez výkyvů.
Reagovat
tommr
12.02.2026 22:20
ten závěr zápasu od stavu 1:4 ve druhým setu byl hodně nečekanej. Tipoval jsem že se sesype spíš Karolína jak je na velkých turnajích jejím zvykem ale tentokrát to byla naštěstí soupeřka ...
Reagovat
George_Renel
12.02.2026 22:19
Tak aspoň dát ještě tu Sekerku, ať se vrátí kam patří - na místo naší jedničky.
Reagovat
Preview.lover
12.02.2026 22:15
Velmi zvláštní konec, od stavu 4-2 30-0 dala Kalinskaya asi 15 chyb
Reagovat
volejman
12.02.2026 22:14
Po skončení 1. setu jsem šel venčit psa. Vrátím se a vidím, že Karolína prohrává 1:4. Tak jsem jí nahlas vyhuboval, že co dělá. Naštěstí si to vzala k srdci a už jen vyhrávala. Ale možná jsem spíš uhranul Kalinskou, protože je fakt pěkná a pořád jsem na ni hleděl. Tož tak.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
12.02.2026 22:16
to ne, to vona hleděla na tebe
Reagovat
Krisboy
12.02.2026 22:17
Bylo na ní vidět, že je jí to dost nepříjemné, jak na ní furt čumíš.
Reagovat
Dobry-den
12.02.2026 22:13
Gratulace Mušce. smile

Titul z toho samozřejmě zase nebude, to by nebyla Muška, aby se něco nezvrtlo, ale fandit budu jako vždycky až do hořkého konce.
Reagovat
chlebavevaju
12.02.2026 22:14
Že by ve finále Mboko? To by bylo kruté.
Reagovat
NOLE_unvaccinated_GOAT
12.02.2026 22:17
Jo. Ta může být do roka klidně no.1. Andreeva, které se to předvídalo už dávno, je ve všem o hodně horší.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
12.02.2026 22:18
Jo, Mboko Rybku slušně vykostila
V cestě ale ještě překáží Sekkerka
Reagovat
frenkie57
12.02.2026 22:29
Doufejme, že bude Sekkerka dost tupá, aby nám Káju nerozdělila.
Reagovat
frenkie57
12.02.2026 22:30
Nerozsekla
Reagovat
bardunek666
12.02.2026 22:12
Doufám, že tu hnusnou Sekeru Karolína pořádně ztupí
Reagovat
Krisboy
12.02.2026 22:11
Tak dcera hajného Kaliny v závěru hodně pomohla, ale i tak Muška super. smile
Reagovat
bardunek666
12.02.2026 22:10
Nakonec pohodová výhra.
Reagovat
chlebavevaju
12.02.2026 22:08
Anna se hezky vyházela.
Reagovat
Sincaraz
12.02.2026 22:10

Tak ako to len ona vie
Reagovat
The_Punisher
12.02.2026 22:05
Muškoooo, pooojď!
Reagovat
Sincaraz
12.02.2026 21:55
Jednotka šmyku na betóne = 1 Kalinskaya
Reagovat
Krisboy
12.02.2026 22:03
Vedlejší jednotka = 1 Djokovič
Reagovat
Tomas_Smid_fan
12.02.2026 22:20
ten to ale umí i s plazením po čtyřech
Reagovat
tommr
12.02.2026 21:53
Tak jsem to asi zakřik. Kalinskaya se ve druhém setu výrazně zlepšila a Karolína už tý její bomby nestíhá ...
Reagovat
Krisboy
12.02.2026 21:50
Ani pořádně neumí rozštípat raketu ta Kalinová
Reagovat
Vladimir
12.02.2026 21:51
Ale pomohlo jí to.
Reagovat
Krisboy
12.02.2026 21:53
Reagovat
bardunek666
12.02.2026 21:48
Ty oranžové šaty se Adidasu opravdu povedly. Sluší Mušce a moc hezké byly i na Káji Plíškové
Reagovat
Krisboy
12.02.2026 21:54
Mušce sluší všechno. smile
Reagovat
tommr
12.02.2026 21:36
Karolína sice přišla o náskok brejku ale hned si ho vzala zpět a nedovolila soupeřce vyrovnat. První set je doma ...
Kalinskaya se mi zdá oproti včerejšku o něco málo horší ale to může být taky soupeřkou ...
Reagovat
frenkie57
12.02.2026 21:37
A také únavou, měla méně času na regeneraci.
Reagovat
tommr
12.02.2026 21:54
to by se ale mohlo projevit až v případném třetím setu ...
Reagovat
frenkie57
12.02.2026 22:33
Někdy jdou hráčky mátožný už ve druhém.
Reagovat
tommr
12.02.2026 22:37
a to chce ten blázen Tiley aby ženský hrály na tři vítězný ...
Reagovat
Sinuhet1
12.02.2026 21:29
Musce vsechny nejnebezpecnejsi souperky vypadly, jestli ten turnaj nevyhraje, tak uz nikdy
Reagovat
chlebavevaju
12.02.2026 21:32
No Muchová je ještě jednu dost nebezpečnou soupeřku, a tou je její hlava. Musí být mentálně silná, taková šance se již nemusí opakovat.
Reagovat
chlebavevaju
12.02.2026 21:32
*ma jeste
Reagovat
tommr
12.02.2026 21:32
a některý ani nedorazily (Sabalenka, Pegula, Bencic, Osaka, Keys ...) ...
Reagovat
Krisboy
12.02.2026 21:33
Osaka? Ta nemá čas, má sezení u psychiatra.
Reagovat
frenkie57
12.02.2026 21:36
Ještě není ani v semíčku a ty a další už tady spřádáte plány na titul. Pěkně jedno po druhém.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
12.02.2026 22:22
má tejpy na noze a Sekkyrka ani Mboko nebudou snadné soupeřky.
Reagovat
Krisboy
12.02.2026 21:28
smile
Reagovat
tommr
12.02.2026 21:11
Karolína nevyužila brejkbol na 4:0 a Kalinskaya už začíná Karolínu přehrávat ...
Reagovat
Krisboy
12.02.2026 21:20
Reagovat
Krisboy
12.02.2026 21:32
Ale jen tommruj, zatím to funguje výborně.
Reagovat
frenkie57
12.02.2026 21:33
Reagovat
chlebavevaju
12.02.2026 21:09
Typiko Muchíno, místo 4:0 je to 3:2 a podání pro soupeřku.
Reagovat
hanz
12.02.2026 21:11
Nu, tyhle dvě se hledaly až se našly...
Reagovat
MARECEK7
12.02.2026 20:38
Muška má velikou šanci se stát v Dauha šampiónkou
Reagovat
Kapitan_Teplak
12.02.2026 20:43
Takže prohraje pro jistotu už dneska.
Reagovat
Mony
12.02.2026 20:31
MBoko
Myslím,že Sáby trůn se začíná třást..
Co na to Muška?
Reagovat
Sincaraz
12.02.2026 20:25
Rybka je out
Reagovat
chlebavevaju
12.02.2026 20:26
Vůkol už si chystá rákosku.
Reagovat
chlebavevaju
12.02.2026 20:27
Vukov
Reagovat
Kapitan_Teplak
12.02.2026 20:34
Vukov pobíhá vůkol s rákoskou.
Reagovat
frenkie57
12.02.2026 20:28
Zachrastí proutěným košíkem.
Reagovat
paddy
12.02.2026 20:38
Znám křišťálovou studánku,
kde nejhlubší je les,
tam roste tmavé kapradí
a VŮKOL rudý vřes.

Znám benzínovou studánku,
kde minový je les,
tam stačí škrtnout zápalkou smile
a letíš do nebes. smile
Reagovat
frenkie57
12.02.2026 20:30
Za ten závěr si to Mboko asi zaslouží. Ale Rybka jak suverénně zlikvidovala 3MB, to klobouk dolů. Je to prostě top plejerka.
Reagovat
Sincaraz
12.02.2026 20:32
Mboko zaslúžene, to bez debaty
Držala s Rybkou krok celý zápas, zlikvidovala aj výhodu brejku v treťom sete
Ale aj tak je to smutné
Reagovat
Nola
12.02.2026 20:31
jj, ale Mboko hra ako z partesu, vsetky udery hra na vysokej urovni, co je v jej veku az neuveritelne, Rybka schytala nepekny los, zislo sa to naraz, ale nic sa nedeje, nie je hanba prehrat vo vybornom zapase s buducou hviezdou, vlastne ona je uz teraz asi a o.i. vyzera sympaticky
Reagovat
Sincaraz
12.02.2026 20:33
Reagovat
hanz
12.02.2026 20:35
Mbůčka je rozhodit změnou rytmu... to Rybina neumí...
Reagovat
Nola
12.02.2026 20:39
neviem, ci Penko bude schopna zmeny rytmu a o.i. z pavuku sa porucala slecna Jetlag
Reagovat
PTP
12.02.2026 20:18
Asi tam chybí Vukov s rákoskou někde poblíž.
Reagovat
frenkie57
12.02.2026 20:25
Černá gazela mu jí lišácky schovala.
Reagovat
tommr
12.02.2026 20:28
a na TP chybí největší fanoušek Rybky Liverpool ...
Reagovat
frenkie57
12.02.2026 20:33
Ten tu už nebyl dlouho, stejně jako třeba trojchyba mat. Asi mají chlápci jiné starosti.
Reagovat
jeronym
12.02.2026 19:59
Je tam dnes trochu vic lidi, asi zajezd z katarskeho JZD...
Reagovat
Vladimir
12.02.2026 19:55
Pořád to odsouvají (momentálně 20:25), nedivil bych se, kdyby to odložili na zítra.
Reagovat
tommr
12.02.2026 19:56
to určitě neudělají. Včera taky hrály Kalinskaya vs Svitolina až po půlnoci tamního času ...
Reagovat
Vladimir
12.02.2026 21:05
Tak to už bylo "na zítra".
Reagovat
chlebavevaju
12.02.2026 19:46
Karolína má umetenou cestu, pokud tento turnaj nevyhraje, tak už nikdy.
Reagovat
PTP
12.02.2026 20:00
Porazí Rybku?
Reagovat
zfloyd
12.02.2026 20:14
Rybka ještě zdaleka nevyhrála
Reagovat
PTP
12.02.2026 20:15
Teď jí brejkne a dopodává to.
Reagovat
PTP
12.02.2026 20:17
Tak hovnajz
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist