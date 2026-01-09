Muchová si v Brisbane finále nezahraje. Proti Sabalenkové doplatila na nevyužité brejkboly
Muchová Sabalenková 3:6, 4:6
Muchová šla do zápasu proti Sabalenkové povzbuzená dvěma skalpy hráček TOP 10 z předchozích kol, když v Brisbane postupně vyřadila Jekatěrinu Alexandrovovou a Jelenu Rybakinovou. Na světovou jedničku však už nestačila, přesto proti ní uhrála nejvíce gamů na turnaji.
Hned v prvním gamu na podání se česká hráčka dostala do problémů. Stav 0:40 ještě dokázala smazat, čtvrtý brejkbol už ale odvrátit nedokázala. Další brejk už k vidění v první sadě nebyl. V osmé hře Muchová ještě zvládla dva setboly v řadě odvrátit, na příjmu byla ale celý set bez šance. Bělorusce vycházelo téměř vše, na co sáhla a úvodní dějství zakončila vítězným bekhendem po čáře.
Druhá sada byla velmi vyrovnaná. Muchová ve třetím gamu brejkbol soupeřky odvrátila a následně se sama poprvé v zápase dostala k šanci vzít Sabalenkové servis, tu ale nevyužila. Rozhodovala napínavá koncovka. V osmé hře se Češka dostala na returnu do vedení 40:15, ani tentokrát ale podání Bělorusky neproměnila. Nepomohl jí ani skvělý kraťas, na který ovšem světová jednička ještě lépe zareagovala.
Na nevyužité šance nakonec aktuálně 20. hráčka žebříčku doplatila. Za stavu 4:4 si podruhé v zápase prohrála podání, a přestože následně ještě vzdorovala a v dlouhém desátém gamu odvrátila tři mečboly, opět doplatila na nevyužívání brejkbolů. Sabalenková nakonec po hodině a půl využila čtvrtý mečbol a v Brisbane postoupila do třetího finále v řadě.
Loňská šampionka tak potvrdila, že je právoplatnou světovou jedničkou a že se jí na betonech v Austrálii daří. V Brisbane vyhrála celkem 23 z 29 setů a 13 ze 14 zápasů. Druhou finalistkou bude vítězka duelu mezi Jessicou Pegulaovou a Martou Kosťukovou.
Muchová tak proti Bělorusce přišla o sérii tří výher a prohrála s ní teprve podruhé, poprvé od roku 2019. Předloni v Pekingu a v roce 2023 v semifnále v Cincinnati i na French Open vždy uspěla ve třísetové bitvě česká hráčka.
Výsledky turnaje WTA 500 v Brisbane
