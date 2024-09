Muchová: Uteklo mi to mezi prsty. Cítila jsem šanci na finále a možná i výš

Karolína Muchová (28) netajila po semifinálové porážce na US Open zklamání. Cítila, že jí duel s Američankou Jessicou Pegulaovou (30), který prohrála 6:1, 4:6, 2:6, proklouzl mezi prsty. Byla ráda, že se po zranění a operaci zápěstí dostala na betonu v New Yorku podruhé za sebou mezi čtyři nejlepší, ale v rozhovoru s novináři řekla, že míří ještě výš.

"Určitě mě to mrzí. Přišlo mi, že mi zápas trošičku proklouzl mezi prsty," uvedla Muchová. "Začala jsem hrát dobře a držela dobré tempo. Potom jsem ji ale nechala dostat se do zápasu. Udělala jsem pár chyb a otočilo se to. Dostala se do toho a já jsem byla ta, co chybovala. Prohrát v semifinále bolí vždycky," konstatovala.

Rodačka z Olomouce měla duel dobře rozehraný. Po jasně vyhraném prvním setu získala i první dva gamy toho druhého a měla brejkbol na 3:0. Zahrála ale volej do autu. Pegulaová se poté vrátila do hry a druhý set otočila.

"Určitě to byl jeden z klíčových momentů. Bylo jich tam ale víc. I poté jsem měla spoustu brejkbolů, kdy jsem se mohla vrátit do zápasu, ale nevyužila jsem je. Ona buď zahrála dobře, nebo jsem si pro to nešla a nechala ji hrát. Možná jsem k tomu mohla přistoupit jinak a víc to risknout," přemítala Muchová.

I když se časem začal zápas obracet v její neprospěch, snažila se zůstat v klidu. Navzdory tomu, že přišla ve třetím setu brzy o servis, stále bojovala a vypracovala si tři brejkboly. Ani jeden ale neproměnila.

Statistiky zápasu. (@ Livesport)

"Je to tenis. S tím se počítá, že je to nahoru dolů. I když má člověk 5:0 a 40:0, tak ještě zápas není vyhraný. Snažila jsem se soustředit na další balon, co přijde, a nevnímat to, co se stalo. Věděla jsem, že to ještě mohu otočit za jakéhokoliv stavu, ale bohužel to nevyšlo," řekla Muchová.

Zatímco den předtím se potýkala ve čtvrtfinále s Beatriz Haddadovou Maiaovou se žaludečními potížemi, tentokrát ji zdravotní komplikace výrazně neomezovaly. "Myslím, že ne. Nejsem sice stoprocentní, ale bylo to lepší než včera," uvedla Muchová, kterou na dálku podporovali z domova i členové rodiny.

Every round of this tournament it seems Karolina Muchova has had a ridiculous highlight! pic.twitter.com/3cjYD5TYcC — US Open Tennis (@usopen) September 6, 2024

Uznala ale, že jí ke konci už docházely síly. "Musím říct, že jsem to popravdě fyzicky cítila. I výměny byly fakt dlouhé, bylo to náročné. Musím si projít pár takovými zápasy, abych se dostala zase do úplného topu. A abych to příště zvládla fyzicky líp," uvedla tenistka I. ČLTK Praha.

V semifinále US Open skončila podruhé za sebou. Vloni nestačila na jinou Američanku Coco Gauffovou. Tehdy ji ale už limitovalo zraněné zápěstí, kvůli kterému pak nehrála takřka deset měsíců.

"Tady to semifinále je daleko lepší v tom, že jsem zdravá. Můžu vyrazit do Asie na další turnaje. Minulý rok to tak bohužel nebylo," řekla Muchová. "Jsem ráda, že jsem se po tak dlouhé době dostala do semifinále grandslamu. Chci od sebe samozřejmě víc. Cítila jsem šanci, že se mohu podívat do finále a možná i úplně nejvýš. Ale nevyšlo to a je třeba se z toho poučit. A pracovat dál, aby to příště vyšlo," prohlásila svěřenkyně trenéra Emila Miškeho.

Potěšilo ji také, že po návratu od zranění znovu získala respekt a pochvalné reakce na svou hru od tenisových expertů. "Je to milé. Jsem ráda, že jsem zpátky, že hraju a že je celkově moje hra lepší. Na kurtu si věřím. Věřím i ruce a zápěstí. To je určitě pozitivní," doplnila Muchová.