Můžu konkurovat všem. I Sinnerovi a Alcarazovi, říká rozjetý Rune
Jeho poslední soupeř Frances Tiafoe Runemu postup přeci jen ulehčil, když utkání za stavu 4:6 a 1:3 vzdal.
"Snažil jsem se soustředit na některé drobné detaily, na kterých ve své hře pracuji. Jakmile jsem našel svůj rytmus, už jsem měl utkání pod kontrolou," okomentoval svou zatím poslední výhru na turnaji Rune.
Dán přitom nezačal utkání vůbec dobře, když prohrával už 0:3. Poté však dvakrát za sebou dokázal svému soupeři prolomit servis a první set získal za 46 minut 6:4. Tiafoe nakonec musel zápas ve druhém setu kvůli problémů se zády za stavu 1:3 vzdát.
"Když se podívám na první set, myslím, že to byla od nás obou vysoká úroveň. Hrál jsem výborný tenis a měl spoustu energie," uvedl Rune.
Probíhající sezona je pro dánského mladíka velmi hektická – plná vzestupů a pádů. Po nedávné čtvrtfinálové účasti v Londýně vypadl v prvním kole Wimbledonu, v Torontu došel do osmifinále.
Svou hru konzultuje i s americkou legendou Andre Agassim. "Řešili jsme spolu můj servis, rychlost úderů, variabilitu hry. Andre se mě snaží uklidnit tak, aby má hra byla konzistentnější a abych byl schopen vyhrávat i když nehraju svůj nejlepší tenis," říkal Rune.
"Rozhodně věřím, že mám dost kvalitní hru na to, abych hrál vyrovnané zápasy i se Sinnerem a Alcarazem," dodal devátý hráč světa.
Pokud vše půjde podle jeho záměru, může se jeho forma projevit právě na posledním grandslamu sezony – na US Open. "Dnes jsem se posunul dál. Jsem spokojenější se svou úrovní. Ubírá se směrem, kterým chci," dodal Rune.
O semifinále si Rune zahraje s obrovským překvapením turnaje, Francouzem Terencem Atmanem, který v osmifinále překvapivě vyřadil domácího favorita Taylora Fritze.
