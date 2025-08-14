Můžu konkurovat všem. I Sinnerovi a Alcarazovi, říká rozjetý Rune

DNES, 11:00
Rozhovory 7
Holger Rune (22) se v Cincinnati ukazuje ve velmi dobré formě. Po vítězství nad Francesem Tiafoem se Dán dostal už do čtvrtfinále turnaje. A ani s tím se rozhodně smířit nechce. „S mou hrou můžu konkurovat všem. I Sinnerovi s Alcarazem,“ nepochybuje Rune.
Holger Rune došel v Cincinnati již do čtvrtfinále (@ Leslie Billman/CSM / Shutterstock Editorial / Profimedia)

Jeho poslední soupeř Frances Tiafoe Runemu postup přeci jen ulehčil, když utkání za stavu 4:6 a 1:3 vzdal.

"Snažil jsem se soustředit na některé drobné detaily, na kterých ve své hře pracuji. Jakmile jsem našel svůj rytmus, už jsem měl utkání pod kontrolou," okomentoval svou zatím poslední výhru na turnaji Rune.

Dán přitom nezačal utkání vůbec dobře, když prohrával už 0:3. Poté však dvakrát za sebou dokázal svému soupeři prolomit servis a první set získal za 46 minut 6:4. Tiafoe nakonec musel zápas ve druhém setu kvůli problémů se zády za stavu 1:3 vzdát.

"Když se podívám na první set, myslím, že to byla od nás obou vysoká úroveň. Hrál jsem výborný tenis a měl spoustu energie," uvedl Rune.

Probíhající sezona je pro dánského mladíka velmi hektická – plná vzestupů a pádů. Po nedávné čtvrtfinálové účasti v Londýně vypadl v prvním kole Wimbledonu, v Torontu došel do osmifinále.

Svou hru konzultuje i s americkou legendou Andre Agassim. "Řešili jsme spolu můj servis, rychlost úderů, variabilitu hry. Andre se mě snaží uklidnit tak, aby má hra byla konzistentnější a abych byl schopen vyhrávat i když nehraju svůj nejlepší tenis," říkal Rune.

"Rozhodně věřím, že mám dost kvalitní hru na to, abych hrál vyrovnané zápasy i se Sinnerem a Alcarazem," dodal devátý hráč světa.

Pokud vše půjde podle jeho záměru, může se jeho forma projevit právě na posledním grandslamu sezony – na US Open. "Dnes jsem se posunul dál. Jsem spokojenější se svou úrovní. Ubírá se směrem, kterým chci," dodal Rune.

O semifinále si Rune zahraje s obrovským překvapením turnaje, Francouzem Terencem Atmanem, který v osmifinále překvapivě vyřadil domácího favorita Taylora Fritze.

Výsledky turnaje ATP Masters 1000 v Cincinnati

Senzace v Cincinnati! Kvalifikant Atmane vyřadil Fritze a slaví životní úspěch

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Rozhovory

Komentáře

7
Přidat komentář
PTP
14.08.2025 11:27
Když to nepůjde na kurtu, tak může aspoň dublovat Lea Di Caprio.
Reagovat
pantera1
14.08.2025 11:34
Že by natočili Leův životopis? Holger by si ho zahrál zamlada. . No Vámosáčka by mohl porazit, ale se Zrzounem jsou šance mizivé .
Reagovat
The_Punisher
14.08.2025 11:10
Konkurovat půl zápasu asi jo, ale porazit je ...?
Reagovat
sojka1
14.08.2025 11:34
vzdyt je to zabavny.... ono se pak na kurtu stejne projevi, jestli prasi moc nebo malo, ale zase proc by tam vsichni byli, proc by se nehecovali a nesnazili porazit ty nejlepsi, ma rikat, ze na sobe zamakal, ze je spokojeny, ze s AA hezky spolupracuji, ale na Jendu s Kajou to stacit nebude? :-)
Reagovat
PTP
14.08.2025 11:37
Prasí nebo práší?
Reagovat
Tomas_Smid_fan
14.08.2025 11:46
ale kdyby dostatečně prasil, tak by je dát mohl
Reagovat
sojka1
14.08.2025 11:37
*práší... :-))
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist