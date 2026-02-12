Naprosto zaslouženě! Bejlek si díky šokujícímu triumfu zahraje tisícovku v Dubaji
Bejlek v posledních dnech na půdě Spojených arabských emirátů kouzlila. Ačkoli je jejím jasně nejoblíbenějším povrchem antuka, svůj první titul na nejvyšším okruhu vybojovala na betonu. Navíc rovnou na turnaji kategorie WTA 500 a v silné konkurenci.
V Abú Zabí musela včetně kvalifikace zvládnout sedm zápasů. Česká naděje předvedla fenomenální jízdu a dohromady ztratila jen jeden set, konkrétně ve vyčerpávajícím semifinále s Clarou Tausonovou. Ve Spojených arabských emirátech skolila mimo jiné i Jekatěrinu Alexandrovovou, grandslamovou šampionku Jelenu Ostapenkovou a svou poslední přemožitelku Ashlyn Kruegerovou.
Jako další zastávku si naplánovala Dubaj. Po životním úspěchu by byla škoda, kdyby se na prestižní tisícovku nedostala, případně musela hrát už kvalifikaci. Již předem avizovala, že si zažádala o divokou kartu do hlavní soutěže a pořadatelé jí dle očekávání po šokujícím triumfu ve stejné zemi vyhověli.
Bejlek informaci potvrdila webu tenisovysvet.cz a čeká ji debut na dubajské akci. V hlavní soutěži nebude jedinou českou zástupkyní. Naopak doplní šest svých krajanek, jmenovitě Lindu Noskovou, Karolínu Muchovou, Barboru Krejčíkovou, Karolínu Plíškovou, Kateřinu Siniakovou a Marii Bouzkovou. Z kvalifikace může postoupit Tereza Valentová.
Rozlosování hlavní soutěže by mělo proběhnout už v pátek, kdy startuje kvalifikace. Hlavní fáze prestižního dubajského turnaje se rozehraje v neděli a v životní formě hrající Bejlek nebude pro nikoho příznivým losem.
Dubaj: Otazník u Plíškové a Krejčíkové. Muchové hrozí těžký los
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře