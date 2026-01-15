Nečekaný výbuch Raducanuové. Grandslamová vítězka padla s hráčkou třetí stovky
Raducanuová – Prestonová 2:6, 4:6
Raducanuová si takový vstup do nové sezony rozhodně nepředstavovala. V Brisbane padla hned na úvod s Marií Sakkariovou, se kterou ale sehrála vyrovnaný duel. Na dalším turnaji v Hobartu měla být jasně největší favoritkou turnaje. Britka však prohrála velmi hladce už ve čtvrtfinále s neznámou soupeřkou.
Proti 204. tenistce žebříčku a divoké kartě Prestonové vůbec nevzdorovala. Poté, co Australance sebrala podání, prohrála čtyři hry v řadě a do konce sady už uhrála jediný game. O trochu lépe na tom byla ve druhém dějství, kde se dokonce dostala do vedení 3:1 a zdálo se, že by mohla zápas otočit. Získaný náskok ji však dlouho nevydržel a s outsiderkou prohrála pět z posledních šesti gamů.
Raducanuová, která se nyní drží v TOP 30 žebříčku, tak na slavě obsazeném turnaji nedokázala potvrdit roli největší favoritky, a navíc si připsala velmi šokující porážku. Navázala tak na nepovedený konec sezony a neuspěla už v šestém z posledních osmi utkání.
Stále tak platí, že si od svého senzačního triumfu na US Open 2021, kde včetně kvalifikace vyhrála deset zápasů bez ztráty setu, nezahrála ani jednou ve finále. Bývalou světovou desítku nyní čeká Australian Open, kde bude obhajovat loňské třetí kolo.
