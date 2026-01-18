Nedotknutelný Djokovič má další stovku! V Melbourne vyprovodil Španěla a vyrovnal rekord
Martínez – Djokovič 3:6, 2:6, 2:6
Djokovič si připsal další jubileum. Jeho povinné vítězství v prvním kole Australian Open totiž znamenalo pokoření další magické stovky. Tentokrát v počtu výher na úvodním grandslamu sezony, kde je s 10 triumfy nejúspěšnějším hráčem v historii.
Bylo jasné, že souboj s Martínezem rozhodne hlavně výkon srbského rekordmana. Ten byl naprosto nedotknutelný na vlastním servisu, na kterém za celý zápas prohrál pouhých pět bodů. V utkání nastřílel 14 es a trefil 77 % prvních podání.
Španěl, jenž proti nejlepším hráčům na světě postrádá zbraně a spoléhá hlavně na obranu a výbornou kondici, byl proti nejúspěšnějšímu tenistovi všech dob bez šance. Srbovi dokázal vzdorovat jen dvě hodiny, povolil mu 12 brejkbolů a pětkrát přišel o servis. Djokovič v duelu vyrobil 49 vítězných úderů a 21 nevynucených chyb.
Australian Open není jediným grandslamem, na kterém Djokovič zapsal stovku výher. Tu má také na French Open (101) a ve Wimbledonu (102). Ke zkompletování sbírky mu chybí jen US Open (95). Navíc v předchozí sezoně triumfoval v Ženevě a Aténách a vyšplhal se na počet 101 titulů.
Aby toho nebylo málo, tak si hned při nástupu na kurt připsal další rekord. Celkově 81. startem na grandslamech totiž vyrovnal rekord open éry, který teď drží spolu s Rogerem Federerem a Felicianem Lópezem. Už na French Open by se měl na prvním místě osamostatnit.
Zatímco loni začal Australian Open prohraným setem s Nisheshem Basavareddym, tentokrát byl naprosto suverénní a pošetřil síly na další zápasy. To je v jeho pokročilém tenisovém věku a při zhoršující se fyzické kondici velmi důležité.
V útoku na rekordní 25. grandslamový vavřín a první od US Open 2023 bude pokračovat duelem s italským kvalifikantem Francescem Maestrellim.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře