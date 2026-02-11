Nejhorší možný scénář. Plíšková se zranila, v Dauhá si zahraje čtvrtfinále Muchová

WTA DAUHÁ - Karolína Muchová (29) si na turnaji v katarském Dauhá zahraje o semifinále. V osmifinálovém duelu ji utkání za stavu 5:2 v prvním setu vzdala krajanka Karolína Plíšková (33), která si v průběhu první sady zranila pravé koleno a po sedmé hře z utkání odstoupila. Soupeřkou olomoucké rodačky bude vítězka duelu mezi ruskou Annou Kalinskou (27) a ukrajinskou favoritkou Elinou Svitolinovou (31).
Karolína Muchová během turnaje v Dauhá (@ Noushad Variyattiyakkal / / Sipa Press / Profimedia)

Plíšková – Muchová 2:5 skreč.

Plíšková i Muchová vstoupily do čtvrtého vzájemného utkání sebejistě a bez větších problémů si vyhrály svá úvodní podání. Do úzkých se dostala ve třetí hře zkušenější z obou tenistek, když nabrala manko 0:30, ztrátu již vymazat nedokázala a rodačka z Olomouce tak šla do vedení 2:1.

Plíšková se ztraceným servisem nenechala rozhodit a před prakticky prázdnými tribunami se snažila především údery do bekhendu dostat svou krajanku pod tlak. Hned v následujícím gamu si vypracovala brejbolovou možnost, Muchová ale nebezpečí odvrátila a dostala se do vedení o dva gamy.

Za stavu 2:3 z pohledu Plíškové si lounská rodačka nechala na kurt zavolat fyzioterapeuta, který se věnoval oblasti kolem jejího pravého kolena. Po několikaminutovém ošetření a se zabandážovaným kolenem nakonec dvojnásobná grandslamová finalistka pokračovala ve hře.

Hned od prvních míčů po ošetření ale byly znatelné problémy Plíškové na pohybu. V následujících dvou gamech uhrála jediný bod a trápení za stavu 2:5 ukončila skrečí.

JLi
11.02.2026 18:29
Dalo se to čekat.
Reagovat
Drzymalski
11.02.2026 18:25
Zarobené, no ni? Ace Queen...
Reagovat
chlebavevaju
11.02.2026 18:22
Plíšku neeeee
Reagovat
Sincaraz
11.02.2026 18:22
Tak toto je smutné
Reagovat
tommr
11.02.2026 18:07
Karolína Muchová už má jistotu že se v žebříčku posune minimálně o dvě místa na 17.pozici ...
Pokud by se dostala až do finále tak by se stala novou českou jedničkou ...
Reagovat
Vlk-v-trave
11.02.2026 18:20
Na finale jsem si myslel uz pred zacatkem turnaje... zadna souperka mne tam nedelala starosti...vcetne Pliskove... ale...vsiml jsem si, ze je tam mozna souperka po ceste mamca Sweetolina, a to uz je tezky orisek pro Kaju, ktera proste podle mne uz nikdy nebude hrat jak pred operaci....na mnohe by to melo stacit...ale na takove Sweetolinky, Swatkove, Sabalenky...uz spis ne, pokud by nepomohly,,,,... takze za mne cil splneny... vsechno navic bude uz jen bonus...;-))
Reagovat
chlebavevaju
11.02.2026 18:32
Že má ta Karolína na ty turnajové pavouky ale štěstí, vždycky tam je někdo, kdo ji nesedí.
Reagovat
com
11.02.2026 18:52
a co ma rikat Karolina P.
AO - obhajkyne titulu
Dauha - obhajkyne titulu
Takže v Dubaji Andreeva
Reagovat
Sincaraz
11.02.2026 18:32
Pravda, Svitolina je ostrá
Reagovat
tommr
11.02.2026 18:48
pomoc by mohla přijít od Kalinské pokud by Svitolinu vyřadila. Věřím tomu že s Kalinskou by Karolína mohla vyhrát ...
Reagovat
Kapitan_Teplak
11.02.2026 17:19
Nejhorší možný scénář by byl, kdyby se zranily obě dvě.
Reagovat
tommr
11.02.2026 17:21
Muška se zraní v příštím kole ...
Reagovat
frenkie57
11.02.2026 17:23
Jen to přivolávej.
Reagovat
Vlk-v-trave
11.02.2026 18:22
To ti uz vazne nestaci, cim vsim si uz prosla?
Pokud je to tvrdy tommring, aby se ji uz nic vic nestalo.... budiz...
Reagovat
tommr
11.02.2026 17:16
Tak to nám Karolína moc dlouho zdravá nevydržela ...
Reagovat
Alien
11.02.2026 17:13
To néééééééééééééééééééé! Kárčí? Tak snad za týden, no!
Reagovat
pamppampalini
11.02.2026 17:06
Je vidiet v hladisku, aky zaujem je v sucastnosti o žensky tenis!!!
Reagovat
tommr
11.02.2026 17:17
diváci asi měli předtuchu jak to dopadne ...
Reagovat
Mac
11.02.2026 17:43
njn, filipinsti otroci už nemají komu fandit...
Reagovat
Blondie
11.02.2026 16:56
:(
Reagovat
frenkie57
11.02.2026 16:54
Stalo se, co jsme určitě nechtěly, KaroP si poranila kouleno a skrečuje. Doufám, že to není vážné a že se v Dubaji ukáže.
Na druhou stranu Muška alespoň pošetřila síly,bude je v QF potřebovat.
Reagovat
HAJ
11.02.2026 17:05
Jo, to je určitě špatný scénář. Zdálo se mi, že KP hraje solidně a toto
Muška si alespoň odpočine.
Reagovat
com
11.02.2026 16:52
Reagovat
Kapitan_Teplak
11.02.2026 16:53
Nešetři ji
Reagovat
zfloyd
11.02.2026 16:48
no jo aspoň nedopadla jako Vonnová , roky má podobný
Reagovat
Blondie
11.02.2026 16:57
Nemá.
Reagovat
zfloyd
11.02.2026 16:43
Svátková mezitím prohrála první set
Reagovat
miss_tenis
11.02.2026 16:42
Nejsou dresy inspirovany guatanamem?
Reagovat
NOLE_unvaccinated_GOAT
11.02.2026 16:44
Ne, jsou inspirovány Vilémem Oranžským.
Reagovat
SpacialRecognition
11.02.2026 16:42
Karolino, neriskuj to, skrecuj.
Reagovat
frenkie57
11.02.2026 16:46
Vyslyšela tě.
Reagovat
aligo
11.02.2026 16:41
Že je tam ale narváno
Reagovat
zfloyd
11.02.2026 16:35
Plechovka odhodila svůj narcisizmus a namyšlenost a hraje jak z partesu , jako zamlada , bude to tuhý boj , protože Muška taky nic nefláká
Reagovat
com
11.02.2026 16:18
Reagovat
aligo
11.02.2026 16:31
Reagovat
jeronym
11.02.2026 16:17
Je to nakonec pro qatar dobra reklama, poradat tenisovy turnaj kam prijde pet lidi?
Reagovat
Kapitan_Teplak
11.02.2026 16:38
Neví co s prachama a diváky nekoupí, nechápu.
Třeba já bych nebyl ani drahej, stačilo by mi zaplatit letenku a ubytování v 4* hotelu.
Reagovat
jeronym
11.02.2026 16:47
Vstupny by tam asi mohli mit zadarmo, ale ani tak neni jisty ze by prislo vic lidi
Reagovat
frenkie57
11.02.2026 16:49
Vpravdě komorní atm. Kdyby tam neřval Jestřáb a umpirová a trenéři nezaplacali občas rukama, tak je tam ticho jak v hrobě.
Reagovat
Alien
11.02.2026 16:15
Karolíno do toho, Karolíno Muchová do toho!
Reagovat
Fionka
11.02.2026 16:31
Reagovat
com
11.02.2026 15:56
proc zas dalsi clanek Klidne se mohlo psat pod znovuzrozenou Karolinu smilesmile
Reagovat
frenkie57
11.02.2026 16:03
Buď rád, že je o ní zájem.
Reagovat

