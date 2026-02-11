Nejhorší možný scénář. Plíšková se zranila, v Dauhá si zahraje čtvrtfinále Muchová
Plíšková – Muchová 2:5 skreč.
Plíšková i Muchová vstoupily do čtvrtého vzájemného utkání sebejistě a bez větších problémů si vyhrály svá úvodní podání. Do úzkých se dostala ve třetí hře zkušenější z obou tenistek, když nabrala manko 0:30, ztrátu již vymazat nedokázala a rodačka z Olomouce tak šla do vedení 2:1.
Plíšková se ztraceným servisem nenechala rozhodit a před prakticky prázdnými tribunami se snažila především údery do bekhendu dostat svou krajanku pod tlak. Hned v následujícím gamu si vypracovala brejbolovou možnost, Muchová ale nebezpečí odvrátila a dostala se do vedení o dva gamy.
Za stavu 2:3 z pohledu Plíškové si lounská rodačka nechala na kurt zavolat fyzioterapeuta, který se věnoval oblasti kolem jejího pravého kolena. Po několikaminutovém ošetření a se zabandážovaným kolenem nakonec dvojnásobná grandslamová finalistka pokračovala ve hře.
Hned od prvních míčů po ošetření ale byly znatelné problémy Plíškové na pohybu. V následujících dvou gamech uhrála jediný bod a trápení za stavu 2:5 ukončila skrečí.
Výsledky turnaje WTA 1000 v Dauhá
