Nejtěžší Alcarazův test: Myslel jsem si, že hraju dobře, ale Paul mě zaskočil
Alcaraz – Paul 7:6, 6:4, 7:5
Své kvality prokázal Paul hned v úvodu utkání, kdy se v Rod Laver Areně dostal do vedení 4:2. Alcaraz se však rychle dostal do svého obvyklého tempa, průběh bleskově otočil a zajistil postup do třetího čtvrtfinále Australian Open v řadě.
"Tommy začal opravdu výborně. V prvním gemu, při podání, jsem si myslel, že hraju dobře, ale on přišel s opravdu parádní hrou, hrál velmi ploché údery a pro mě to bylo trochu těžké, zaskočilo mě to,“ uvedl Alcaraz v rozhovoru na kurtu. "Celou dobu jsem ale zůstal soustředěný, věděl jsem, že budu mít své šance, a snažil jsem se je využít. Myslím, že se mi to povedlo."
"Celkově si myslím, že to byl tenis na opravdu vysoké úrovni z obou stran, ale jsem opravdu rád, že jsem to zvládl.“
Dvaadvacetiletý Španěl zaznamenal 35 winnerů a po dvou hodinách a 44 minutách si zajistil postup do čtvrtfinále. Vítězstvím si Alcaraz také udržel šanci stát se nejmladším hráčem, který završí kariérní grandslam. Dosavadním rekordmanem je zatím jeho krajan Rafael Nadal.
Dramatický první set musel rozhodnout až tie-break, který favorit zápasu nakonec získal poměrem 8:6 a šel do vedení. Druhou sadu rozhodlo prohrané Američanovo podání ve třetí hře, Alcaraz už na svém servisu nezaváhal a set získal 6:4.
Ve třetím setu Paul odvrátil ve třetím gemu tři brejkboly a udržel servis na 2:1, ale v 11. hře se mu už podobný kousek zopakovat nepovedlo. Alcaraz mu potřetí v zápase vzal servis, dostal se do vedení 6:5 a utkání bez problémů dovedl do vítězného konce.
Ve vzájemné bilanci s Paulem si tak připsal šesté vítězství v osmi zápasech.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Všechny dnešní mužské zápasy 3:0?