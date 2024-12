Nepovedená sezona, rozvod a operace. Konec už po krachu ve Wimbledonu. Letošní vizitka Vondroušové

Markéta Vondroušová (25) loni senzačně ovládla Wimbledon a zajistila si debut v TOP 10 světového pořadí, premiérový start na Turnaji mistryň a také prvenství v anketě Sportovec roku. Letošní sezona však byla z pohledu rodačky ze Sokolova i vinou častých zdravotních problémů velmi nepovedená. V tomto tenisovém roce zapsala jen jednu semifinálovou účast a musela ho ukončit už po krachu na nejslavnějším turnaji.

Vyřazení v prvním kole Australian Open

Vondroušová bojovala se zdravotními problémy od začátku sezony. Po neúspěchů českého výběru v týmovém United Cupu měla odehrát úvodní letošní individuální turnaj v Adelaide. Na poslední chvíli se však kvůli zranění kyčle odhlásila.

Na Australian Open tak dorazila bez výraznější přípravy. A na jejím výkonu se zdravotní problémy i slabší forma podepsaly. S úvodním grandslamem roku se rozloučila hned v prvním kole po výprasku od Dajany Jastremské. S kvalifikantkou a pozdější semifinalistkou uhrála pouhé tři gamy.

"Pro mě je důležité mít dobrou přípravu. Tu jsem neměla, takže je těžké hrát podobné zápasy. Bohužel mi chyběl v zápase kvalitní trénink," přemítala česká tenistka po debaklu.

Zahozené mečboly v Dubaji

V únoru absolvovala obě tisícovky na Blízkém východě. V Dauhá proti Greet Minnenové vydřela první letošní vítězství na individuálních akcích a v osmifinále byla nad její síly Anastasia Pavljučenkovová.

Lépe si vedla v Dubaji, kde po cestě mezi nejlepší osmičku porazila Peyton Stearnsovou a Ljudmilu Samsonovovou. Na čtvrtfinálové utkání se Soranou Cirsteaovou by ale asi nejraději zapomněla.

Proti Rumunce totiž zahodila nejen luxusní náskok 6:2 a 5:1, nýbrž i šest mečbolů. Pořád tak čekala na svůj první postup do semifinále od šokujícího triumfu loni ve Wimbledonu.

Březnový Sunshine Double začala suverénní výhrou nad Bernardou Peraovou. K dalšímu zápasu však nenastoupila a následně se odhlásila z Miami. Vondroušová totiž musela odletět z Kalifornie zpět domů kvůli úmrtí dědečka.

Rozvod a jediná semifinálová účast

Na kurtech se objevila po více než měsíční pauze na začátku antukového jara ve Stuttgartu. V německé hale dosáhla na svou jedinou letošní semifinálovou účast, když porazila Donnu Vekičovou a Anastasii Potapovovou a zaskočila Arynu Sabalenkovou.

Mezi nejlepší kvarteto prošla poprvé od loňského Wimbledonu, ale do finále se nepodívala. Stopku jí před branami závěrečného kola vystavila skvěle hrající Marta Kosťuková.

Před cestou na French Open se zúčastnila ještě dalších tří generálek. Na tisícovkách v Madridu a Římě ani ve Štrasburku však nedokázala vyhrát více než jeden duel. Navíc oznámila, že se po necelých dvou letech rozvádí s manželem Štěpánem Šimkem.

V areálu Rolanda Garrose využila příznivý los a postupně si poradila se čtyřmi výraznými outsiderkami. Ve čtvrtfinále nastoupila proti Ize Šwiatekové a s pozdější šampionkou, která v Paříži dokonala hattrick, prohrála jednoznačně 0:6, 2:6.

Krach při obhajobě titulu ve Wimbledonu

Na obhajobu šokujícího triumfu ve Wimbledonu se připravovala pouze v Berlíně. Po hladkém vítězství nad Rebekou Masárovou bojovala s Annou Kalinskou o čtvrtfinále. A hned v prvním setu podklouzla a zranila se.

Po ošetření zkusila pokračovat, ale za stavu 5:5 musela se slzami v očích skrečovat. Vyšetření ukázala zranění kyčelního kloubu. Na nejslavnější turnaj přesto odcestovala a na kurt nastoupila. "Byla jsem opravdu vyděšená, ale je to v pohodě. Pár dnů jsem nehrála, ale teď se cítím dobře. Přijeli jsme ve středu a měla jsem tady pár skvělých tréninků," uvedla Vondroušová.

Obhajoba se vůbec nepovedla. Skončila hned v prvním kole po jednoznačné porážce s výraznou outsiderkou Jessicou Bouzasovou. Vondroušová se stala teprve druhou hráčkou historie, která v open éře při obhajobě ve Wimbledonu vypadla už v prvním zápase. Před ní to byla Steffi Grafová v roce 1994.

"Byl to těžký zápas. Myslím, že ona hrála skvěle, zatímco já nepředvedla svůj nejlepší výkon," řekla na tiskové konferenci Vondroušová. "V tréninku jsem byla v pohodě. Dneska jsem se trochu bála i kvůli své noze, ale nemyslím si, že to byl důvod, proč jsem prohrála. Byla jsem od začátku nervózní, zatímco ona hrála skvěle. Celkově to bylo těžké. Přišlo mi, že všichni čekají, že asi zase vyhraju. Dneska to ale nevyšlo podle plánu," dodala.

Operace a konec sezony

Wimbledon byl nakonec jejím posledním letošním turnajem. Po něm kvůli zranění ramene následovala jedna omluvenka za druhou. Na olympijských hrách v Paříži nemohla obhajovat stříbrnou medaili z Tokia a pak se odhlásila i z US Open.

Pár dní poté přišla zpráva, že podstoupila už třetí operaci. Po problémech se zápěstím musela vyřešit zranění ramene. "S bolestí v rameni bojuju už pár měsíců a nebyla jiná možnost, než jít na operaci. Vše dobře dopadlo a brzy začnu rehabilitovat," ujistila fanoušky Vondroušová.

Na kurty se vrátí v příštím roce. Před Australian Open, které startuje 12. ledna, se má představit na pětistovce v Adelaide.

Vondroušové sezona 2024

Počet odehraných individuálních turnajů: 11

Počet titulů: 0

Finále: 0

Semifinále: 1 (Stuttgart)

Čtvrtfinále: 3 (French Open, Dubaj, Štrasburk)

Bilance (nepočítaje exhibice): 16:11

Ranking na začátku sezony: 7

Momentální ranking: 39

Australian Open: 1. kolo

French Open: čtvrtfinále

Wimbledon: 1. kolo

US Open: nehrála