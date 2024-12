Letošní vizitka Macháče: Olympijské zlato, post české jedničky a skalpy Djokoviče a Alcaraze

12.12.

Pouille obdržel divokou kartu na Australian Open

Poslední francouzský semifinalista grandslamu (Australian Open 2019) třicetiletý Lucas Pouille obdržel od francouzského tenisového svazu divokou kartu na úvodní grandslam sezony v Melbourne. Bývalý 10. hráč světa, kterému se na podzim dařilo na domácích challengerech, ale figuruje jako druhý 'pod čarou' a zřejmě se do hlavní soutěže dostane přímo. Dalším adeptem na divokou kartu je Richard Gasquet, který na Roland Garros plánuje ukončit kariéru a v Melbourne by musel jako aktuálně 129. hráč světa do kvalifikace.