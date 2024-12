Další slabý rok, ale tentokrát s titulem. Po operaci stále nemůže hrát. Letošní vizitka Plíškové

Karolína Plíšková (32) už pár let nepatří mezi užší špičku a ve slabších výkonech i výsledcích pokračovala také v sezoně 2024. Pouze na čtyřech turnajích porazila více než jednu soupeřku, a přesto si zahrála dvakrát finále a v únoru získala premiérový titul po čtyřech letech. Sezonu nakonec musela uzavřít už v srpnu a na kurty se kvůli operaci kotníku vrátí nejdříve v březnu. Na grandslamech zapsala dohromady jen jedno vítězství.

Triumf po čtyřech letech a nečekaná únorová jízda

Australské léto se Plíškové vůbec nepovedlo. U protinožců vyhrála jen jeden zápas, obhajobu čtvrtfinále na Australian Open zakončila v úvodním kole a vypadla z TOP 70 žebříčku. Poté se vydala na menší halovou akci v Kluži.

V rumunském městě se rozehrála do velmi dobré formy a bez ztráty setu si došla pro svůj první titul od ledna 2020 a celkově sedmnáctý. Ve svém premiérovém finále od léta 2021 porazila domácí Anu Bogdanovou.

Vypadalo to na návrat do nejlepší formy. Plíšková totiž navzdory náročnému programu a bleskovému přesunu pokračovala ve zlepšených výkonech i na Blízkém východě. Na tisícovce v Dauhá se probila přes Lindu Noskovou a Naomi Ósakaovou až do semifinále, k němuž ale nenastoupila.

Na dalším takto prestižním podniku v Dubaji padla až v osmifinále po třísetové bitvě s grandslamovou šampionkou a jasnou favoritkou Coco Gauffovou.

Návrat do formy se nekonal

Lepší výkony a výsledky ale dlouho nevydržely. Nejspíše i z toho důvodu, že už v úvodních měsících právě skončené sezony bojovala s problémovým kotníkem.

Během březnového Sunshine Doublu se loučila hned v prvním kole v Indian Wells i Miami. V kalifornské poušti nestačila na Annu Blinkovovou a na Floridě byla nad její síly Donna Vekičová.

V rámci antukového jara si zahrála tři turnaje a dohromady zaznamenala jen jedno vítězství. A to hned v úvodu v rounské hale, kde udolala Polinu Kuděrmetovovou a dočkala se první výhry po dvou měsících. V dalším kole narazila na pozdější šampionku a svou neoblíbenou soupeřku Sloane Stephensovou.

Před French Open se představila ještě ve Štrasburku a po třísetové porážce dohrála v prvním kole také na pařížském grandslamu. V areálu Rolanda Garrose měla smůlu na los a podlehla nasazené patnáctce Elině Svitolinové. Tisícovky v Madridu a Římě musela kvůli zranění kotníku vynechat.

Další finále krizi nezlomilo

Přípravu na Wimbledon zahájila Plíšková výborně. V Nottinghamu v minulosti startovala pouze v roce 2016 a tehdy si došla pro titul. Také druhou účast mohla přetavit v triumf, jenže tentokrát prohrála ve finále s domácí obhájkyní titulu Katie Boulterovou.

Zbytek travnaté části sezony už se nepovedl a bylo jasné, že výsledkovou krizi ani tentokrát nezlomila. V Birminghamu padla v tie-breaku rozhodujícího setu s outsiderkou Caroline Dolehideovou.

Ve Wimbledonu předvedla solidní výkon, ale podobně jako na French Open schytala velmi těžký los do prvního kola. S kometou letošní sezony Dianou Šnajderovou prohrála finalistka ročníku 2021 po setech 6:4, 4:6, 5:7.

Konec už po US Open a operaci kotníku

Na oblíbených severoamerických betonech se nejdál podívala do druhého kola. US Open Series zahájila už ve Washingtonu a v úvodním kole nenašla recept na Yafan Wang, která jí na závěr nadělila potupného kanára.

Ve druhém kole v Torontu se musela sklonit před Jessicou Pegulaovou a ve stejné fázi v Cincinnati nedokázala vzdorovat Miře Andrejevové. Poslední letošní turnaj absolvovala na US Open, kde vydřela postup přes Majar Šarífovou a následně musela po pár fiftýnech vzdát finalistce dvou letošních grandslamů Jasmine Paoliniové.

"Potíže s kotníkem jsem měla už pár posledních měsíců. Dávali jsme tam nějaké injekce, které ale moc nezabraly, i když to nebylo tak špatné. Ve třetím bodu utkání jsem si kotník trochu vyvrkla. Nemáme teď k tomu ale žádné informace. Jedeme na vyšetření, na rezonanci a potom se snad dozvíme víc. Snad to nebude nic hrozného, kosti jsou v pořádku," uvedla Plíšková.

Už na začátku září podstoupila operaci kotníku. Plíšková si původně myslela, že stihne začátek sezony 2025. Rekonvalescence však neprobíhá podle plánu.

"Nechci nic uspěchat. Už jsem udělala chybu s rukou - měsíc a půl jsem hrála v bolestech, a stejně jsem nic nevyhrála. Nemá to smysl. Takže si vezmu chráněný žebříček a vrátím se snad v březnu na Indian Wells a Miami. Samozřejmě pokud se neobjeví další zádrhel."

Plíškové sezona 2024

Počet odehraných individuálních turnajů: 18

Počet titulů: 1 (Kluž)

Finále: 1 (Nottingham)

Semifinále: 1 (Dauhá)

Čtvrtfinále: 0

Bilance (nepočítaje exhibice): 20:16

Ranking na začátku sezony: 39

Momentální ranking: 41

Australian Open: 1. kolo

French Open: 1. kolo

Wimbledon: 1. kolo

US Open: 2. kolo