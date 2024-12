V singlu se trápila, v deblu je královna. Dva grandslamy a zlato z OH. Letošní vizitka Siniakové

Dá se říct, že Kateřina Siniaková (28) letos prožila svou docela tradiční sezonu. Rodačka z Hradce Králové nezaznamenala výraznější úspěch v singlových soutěžích, nicméně ve čtyřhře opět excelovala a je zaslouženě královnou světového pořadí. Zatímco ve dvouhře nezapsala ani jedno finále na hlavní tour, v deblu ovládla dva grandslamy. Jako bonus získala zlatou medaili v mixu na olympiádě v Paříži.

Další vizitky: Jakub Menšík | Tomáš Macháč | Jiří Lehečka | Karolína Muchová | Barbora Krejčíková | Markéta Vondroušová | Marie Bouzková | Karolína Plíšková | Linda Nosková

Osm z devíti turnajů zakončila nejpozději ve druhém kole

Před antukovým jarem vyrazila Siniaková v úvodních měsících sezony na devět turnajů a pouze na dvou z nich dokázala zaznamenat vítěznou sérii, přičemž v jednom případě pouze v kvalifikačních bojích.

Nejlepšího výsledku se dočkala tisícovce v Dauhá. V katarské metropoli porazila Donnu Vekičovou a zaskočila členku TOP 10 Coco Gauffovou, než jí vystavila stopku v té době skvěle hrající Danielle Collinsová.

Ve čtyřhře byla nepřekvapivě mnohem úspěšnější. Kromě triumfu na dalším podniku WTA 1000 v Dubaji, kde slavila už 24. kariérní titul, zapsala se Storm Hunterovou semifinále na Australian Open a finále v Indian Wells.

Třetí triumf na French Open i ve Wimbledonu

Siniaková sice během antukového jara ovládla menší podnik série 125k ve Španělsku a radovala se ze svého jediného letošního singlového titulu, nicméně na dalších čtyřech turnajích vypadla ve dvouhře nejpozději ve druhém kole.

Na French Open si poprvé v kariéře vyzkoušela roli nasazené v singlové disciplíně na grandslamech. V areálu Rolanda Garrose zdolala Dalmu Gálfiovou, ale v dalším kole překvapivě neuspěla proti domácí outsiderce Chloé Paquetové.

Chuť si tradičně spravila ve čtyřhře, v níž pomohla Coco Gauffové k prvnímu grandslamovému titulu ve čtyřhře žen. Pro Siniakovou se jednalo o již osmý vavřín z majorů a třetí z Paříže.

Na travnatých dvorcích zaznamenala svá první letošní čtvrtfinále na hlavním okruhu. Mezi nejlepší osmičku se probila v Berlíně i Bad Homburgu, kde obhajovala titul. Zatímco v hlavním městě podlehla v třísetové bitvě Jessice Pegulaové, v Bad Homburgu ke čtvrtfinále kvůli zranění kyčle vůbec nenastoupila.

Ve Wimbledonu ale byla zase dostatečně fit a také v All England Clubu zaznamenala třetí deblový triumf. Po dvou titulech s krajankou Barborou Krejčíkovou kralovala po boku Taylor Townsendové a získala devátý vavřín z podniků velké čtyřky.

Na posvátném londýnském pažitu si vedla solidně i ve dvouhře. Nejprve hladce přehrála Marinu Stakusicovou a pak vzdorovala rozjeté Julii Putincevové, která o kolo později senzačně vyřadila Igu Šwiatekovou.

Zlato z olympiády a první singlové semifinále

Po Wimbledonu se stejně jako většina kolegyň vrátila na antukové dvorce. Na jeden z vrcholů letošní sezony, olympijské hry, se připravovala na domácím Livesport Prague Open. Ve Stromovce i vinou zdravotních potíží dohrála už ve druhém kole na raketě nezkušené krajanky Laury Samson. Ve čtyřhře se ale dočkala triumfu s krajankou Barborou Krejčíkovou.

České duo se tak skvěle naladilo na olympijské hry. Siniaková s Krejčíkovou patřily mezi hlavní favoritky na zisk zlatých medailí. Z Paříže ale odjížděly bez cenného kovu, jelikož ztroskotaly už ve čtvrtfinále po prohře s ruskou dvojicí Mirra Andrejevová, Diana Šnajderová. V singlu skončila Siniaková hned na úvod.

Letošní boje pod pěti kruhy přesto mohla hodnotit jako povedené. V mixu totiž dokráčela se svým bývalým životním partnerem Tomášem Macháčem až na vrchol a přece jen si zlatou medaili z francouzské metropole odvezla.

Zatímco v deblových soutěžích excelovala, ve dvouhře zaregistrovala své první letošní semifinále na nejvyšším okruhu až v srpnu v Clevelandu. Žádný další turnaj se jí během US Open Series nepovedl.

Podobně dopadla asijská tour, v níž uspěla až na poslední zastávce v Guangzhou. Ani v čínském městě se ale do finále nedostala, před jeho branami musela vzdát Olze Danilovičové. Malou náplastí byl deblový triumf po boku domácí Shuai Zhang.

Další nezdar ve finále Turnaje mistryň

Siniaková se kvalifikovala s Taylor Townsendovou na prestižní Turnaj mistryň, který se poprvé uskutečnil v Rijádu. Česká naděje si zahrála finále závěrečného vrcholu sezony už počtvrté, ale stále čeká na druhý triumf.

V letošním finálovém souboji česko-americký tandem podlehl Gabriele Dabrowské a Erin Routliffeové. Jednalo se o reprízu wimbledonského finále a tentokrát měly navrch Kanaďanka a Novozélanďanka. Navzdory tomuto nezdaru bude s Townsendovou pokračovat i v další sezoně.

Letošní tenisový rok uzavřela na finálovém turnaji Poháru Billie Jean Kingové. Ve čtvrtfinále proti Polsku dostala důvěru do rozhodující čtyřhry, v níž neuspěla po boku Marie Bouzkové proti Ize Šwiatekové a Katarzyně Kawaové.

"Co rozhodlo? Asi spousta chyb," řekla Siniaková po utkání. "Je to samozřejmě smutný konec. Den začal dobře. Pak je strašná škoda Lindy, která zahrála super zápas a je velká smůla, že to nevyšlo. Nám to poté nesedlo. Byl to takový den blbec," dodala Bouzková.

Všechny články o Kateřině Siniakové

Siniakové sezona 2024

Počet odehraných individuálních turnajů: 27

Počet titulů: 1 (125k Lleida)

Finále: 0

Semifinále: 2 (Guangzhou, Cleveland)

Čtvrtfinále: 0

Bilance (nepočítaje exhibice): 35:25

Ranking na začátku sezony: 50

Momentální ranking: 45

Australian Open: 2. kolo

French Open: 2. kolo

Wimbledon: 2. kolo

US Open: 1. kolo