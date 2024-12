Skalp antukového krále, první titul a promarněná šance na další triumf. Letošní vizitka Lehečky

14:26

Next Gen ATP Finals začal výhrou Van Assche

V saúdskoarabské Džiddě odstartoval Next Gen ATP Finals a vítězstvím do něj vstoupil Luca Van Assche. Francouzský mladík na úvod Turnaje mistrů pro hráče do 20 let udolal po dvou hodinách boje 4:3, 2:4, 4:1, 4:3 žebříčkově lépe postaveného Číňana Juncheng Shanga.