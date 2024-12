Průlom mezi elitu, letenka na Turnaj mistrů a ocenění Nováček roku. Letošní vizitka Menšíka

Jakub Menšík (19) odstartoval letošní tenisový rok na challengeru v Canbeře a coby až 167. hráč světového pořadí. Progres jednoho z nejtalentovanějších teenagerů se dal očekávat, ale takto raketový vzestup asi předvídal málokdo. Sezonu 2024 zakončil na 48. místě žebříčku, s letenkou na Turnaj mistrů do Saúdské Arábie a oceněním Nováček roku.

Finále v Dauhá a premiérový posun do TOP 100

Menšík zahájil sezonu na challengeru v Canbeře a došel do finále. Na nejvyšší úrovni na sebe podobně jako na loňském US Open upozornil už na úvodním grandslamu sezony, když v Melbourne prošel kvalifikací, porazil Denise Shapovalova a dostal do rozhodující sady světovou devítku Huberta Hurkacze.

Ten opravdový průlom na hlavní tour ale přišel až na konci února v Dauhá. V katarské metropoli využil divokou kartu z programu ATP Next Gen Accelerator a dokráčel k zatím nejlepšímu výsledku kariéry. Po výhře nad Alejandrem Davidovichem si připsal premiérový postup v hlavních soutěžích na turnajích ATP a následně skolil i Andyho Murrayho, Andreje Rubljova a Gaëla Monfilse.

Proti Rubljovovi si připsal svůj první skalp TOP 20, ovšem dalšího ruského soupeře neporazil. Ve finále byl nad jeho síly Karen Chačanov. Vystoupení v Dauhá znamenalo nejen průlom na nejvyšší úrovni, ale také premiérový posun do elitní stovky žebříčku.

Zdravotní komplikace a absence výraznějšího výsledku

Po náročných úvodních dvou měsících se ukázalo, že Menšík není na takový zápřah zvyklý. Zápasy na nejvyšším okruhu určitě vyžadují vzhledem k silnější konkurenci lepší fyzickou kondici a talentovaný teenager začal už na konci února bojovat se zdravotními problémy.

Konkrétně ho trápilo pravé předloktí, což vedlo ke slabším výsledkům. Na pěti ze šesti turnajů od března do poloviny června vyhrál maximálně jeden zápas. Navíc musel vynechat premiérový start na grandslamovém French Open a vzdát třetí kolo na Masters v Madridu.

Menšík odložil premiéru na French Open, před duelem s Ruudem se z pařížského grandslamu odhlásil

V červnu absolvoval své první profesionální zápasy na travnatých kurtech. V Hertogenboschi se loučil hned v prvním kole po porážce s domácím Gijsem Brouwerem a v Halle ztroskotal na úvod kvalifikačních bojů.

Průlom na trávě i antuce a nepříjemná prohra ve Wimbledonu

Prvního vítězství na nejrychlejším povrchu se dočkal až na třetí pokus na Mallorce. Na největším z Baleárských ostrovů zdolal obhájce titulu Christophera Eubankse a veterána Fabia Fogniniho a poprvé se na trávě podíval do závěrečných kol. Ve čtvrtfinále padl s pozdějším šampionem Alejandrem Tabilem.

Následovala nepříjemná porážka v úvodním kole Wimbledonu s Alexanderem Bublikem, a to z vedení 2:0 na sety. Poté zvolil zvláštní program, když se vydal do amerického Newportu, kde nezaznamenal ani jednu výhru, a už o pár dní později hrál v Evropě na antuce v Umagu.

V chorvatském městě přišlo zlepšení a premiérový postup do závěrečných kol na antukových dvorcích. Na nejpomalejším povrchu se letos naposledy představil na olympiádě v Paříži. Pod pěti kruhy účinkoval poprvé a výsledkem bylo druhé kolo.

Menšík potěšil české fandy v Umagu, před olympiádou zkompletoval čtvrtfinále na všech površích

Nepříliš povedená americká tour

Letní sezona amerických betonů nezastihla Menšíka v nejlepší formě. Na tisícovkách v Montrealu a Cincinnati vypadl už v kvalifikaci a z US Open musel odjíždět pořádně zklamaný.

Na závěrečném grandslamu roku začal suverénním vítězstvím nad favoritem Félixem Augerem-Aliassimem. Jenže potíže měl už ve druhém kole s naopak výrazným outsiderem Tristanem Schoolkatem a v dalším zápase už mu slabší výkonnost nestačila.

Menšík měl na dosah svůj premiérový postup do druhého týdne majorů. Dokonce mu třikrát chyběl jediný míček, ovšem proti Nunovi Borgesovi ani jeden mečbol neproměnil a musel se smířit s koncem ve třetím kole.

"Bude těžké tuhle porážku vstřebat. Jsem smutný a zklamaný. Bylo to extrémně blízko, ale to k tenisu patří," řekl novinářům. "S odstupem času to určitě budu hodnotit jinak než teď. Ale teď to hodně bolí a bolet to bude. Určitě se z téhle prohry poučím. Vezmu si z toho to pozitivní a pokusím se další boje dotáhnout do vítězného konce," doplnil.

Splněný sen a silný závěr sezony

Po nepovedeném vystoupení českého daviscupového týmu přišly na řadu poslední letošní turnaje. Zatímco v hlavním městě Pekingu vypadl Menšík po zvládnuté kvalifikaci hned na úvod hlavní soutěže, debut v další čínské metropoli se mu povedl náramně.

Na Masters v Šanghaji zapsal rovnou dva skalpy TOP 10, když vyřadil Andreje Rubljova a Grigora Dimitrova. Stopku mu vystavil až Novak Djokovič ve čtvrtfinále. Se srbským rekordmanem a svým vzorem sehrál tři sety, a dokonce šel po skončení toho úvodního do vedení.

Mezi nejlepší osmičku se probojoval také na pětistovce ve Vídni, kde musel začínat už v kvalifikaci. I tentokrát byl nad jeho síly člen elitní desítky, v tomto případě Alex de Minaur. Po náročném programu startoval ještě na posledním Masters sezony v Paříži a vzdal finále kvalifikace. Poslední naplánovaný podnik v Bělehradu se nakonec rozhodl vynechat.

Letenka na Turnaj mistrů a ocenění ATP

Menšík si svými letošními výkony a výsledky zajistil start na prestižním Next Gen ATP Finals. Turnaj mistrů do 20 let je na programu od 18. do 22. prosince v saúdskoarabské Džiddě a český teenager bude jedním z největších favoritů.

To ale není všechno. Díky letošnímu průlomu totiž vyhrál anketu Nováček roku. V ní porazil čínského vrstevníka Juncheng Shanga, který se na domácí půdě v Chengdu dočkal prvního triumfu na nejvyšší úrovni.

Novou sezonu oficiálně zahájí v australském Brisbane, kde bude hrát také jeho krajan Jiří Lehečka. Hlavní soutěž začíná 29. prosince, do akce by tak mohl jít zhruba týden po působení na Turnaji mistrů pro mladíky.

Menšíkova sezona 2024

Počet odehraných individuálních turnajů: 23

Počet titulů: 0

Finále: 2 (Dauhá, Canberra challenger)

Semifinále: 2 (Umag, Manáma challenger)

Čtvrtfinále: 3 (Šanghaj, Vídeň, Mallorca)

Bilance (nepočítaje exhibice): 41:24

Ranking na začátku sezony: 167

Momentální ranking: 48

Australian Open: 2. kolo

French Open: nehrál

Wimbledon: 1. kolo

US Open: 3. kolo