Promarněné šance na titul, prohraná finále a jen pár zdařilých výsledků. Letošní vizitka Bouzkové

Marie Bouzková (26) stále čeká na svůj druhý kariérní triumf na nejvyšším okruhu. Bývalá šampionka Livesport Prague Open odehrála v letošní sezoně dvě finále a obzvláště v Bogotě promarnila solidní šanci získat titul. Další příležitost měla v závěru roku na menším čínském turnaji. V aktuálním roce posbírala jen pár povedených výsledků.

Jediná vítězná série před antukovým jarem

Bouzková měla solidní vstup do sezony. Zatímco v té loňské se dočkala první vítězné série v hlavních soutěžích na nejvyšší tour v květnu a poprvé na této úrovni prošla do čtvrtfinále až v srpnu, letos to zvládla hned na úvodní akci v Aucklandu.

Ve čtvrtfinále však schytala výprask a kanára od Eliny Svitolinové a i kvůli těžkým losům následovala série nepovedených výsledků. V úvodních třech měsících sezony nezaznamenala už ani jednu šňůru dvou vítězství.

Na čtyřech ze sedmi turnajů následujících po návštěvě novozélandského Aucklandu ztroskotala na první soupeřce. Do toho spadá nezdar v úvodním kole Australian Open proti krajance a pozdější čtvrtfinalistce Lindě Noskové.

Po nepovedeném období ukončila teprve čtyřměsíční spolupráci s wimbledonskou šampionkou Conchitou Martinezovou. "Při cestování po turnajích jsme měly jiné názory a přístupy k zápasům a konkrétním situacím, což pro mě bylo rozhodující," řekla Bouzková.

Promarněná šance na triumf v Bogotě

Antukové jaro zahájila Bouzková výborně, přestože se jedná o její nejslabší povrch. Ve vyšší nadmořské výšce v Bogotě se probila se ztrátou jediného setu až do závěrečného kola. Svůj druhý titul ale bývalá šampionka Livesport Prague Open nezískala.

Ve finálovém souboji podlehla domácí Camile Osoriové. Druhý kariérní triumf tak naopak slavila Kolumbijka a opět na domácí cihle v kolumbijské metropoli.

Bouzková se poté trápila se zraněním lokte a musela vynechat obě tisícovky v Madridu a Římě. Před vrcholem antukového jara tak stihla už jen Štrasburk, kde nezvládla projít kvalifikačním sítem.

Navzdory zmíněnému si vylepšila své osobní maximum na French Open. V areálu Rolanda Garrose porazila Veroniku Kuděrmetovovou a outsiderku Janu Fettovou a ve třetím kole solidně vzdorovala pozdější šampionce Ize Šwiatekové, která o pár dní později dokonala hattrick v tomto dějišti.

Na trávě bez povedeného výsledku

Předloňské čtvrtfinále a loňské osmifinále. Takto výborné výsledky zapsala Bouzková ve slavném Wimbledonu. Letos to ale na nejrychlejším povrchu nešlo a výsledkem byly dohromady jen dvě výhry napříč třemi turnaji.

V Birminghamu se loučila ve druhém kole po porážce s letos skvěle hrající kometou Dianou Šnajderovou. V Eastbourne naopak výrazně zaváhala, když v úvodním kole prohrála bitvu s domácí Harriet Dartovou.

Bouzkové pomáhají hezké wimbledonské vzpomínky i nový trenér Novák

Ani v oblíbeném Wimbledonu nepovedené letošní vystoupení na travnatých kurtech nezlomila. Nepomohla ani nová spolupráce s trenérem Jiřím Novákem. Na úvod sice deklasovala outsiderku Juliu Rieraovou, nicméně ve druhém kole jasně prohrála s Annou Kalinskou.

Nečekaný skalp Sabalenkové a další prohrané finále

Na olympijské hry do Paříže se Bouzková nedostala, a proto zahájila US Open Series už na konci července ve Washingtonu. Na pětistovce v hlavním městě Spojených států se nakonec probila až do svého největšího finále v kariéře.

V úvodních třech zápasech využila příznivého losu a v semifinále zaskočila Arynu Sabalenkovou, která v následujících týdnech předvedla parádní jízdu. Druhý titul však neklapl ani tentokrát. Ve finále padla ve třech setech s Paulou Badosaovou.

Další tři turnaje na severoamerických betonech se nevydařily, všechny porážky zaznamenala po těsné třísetové bitvě. V Torontu prohrála s Beatriz Haddadovou Maiaovou, v Cincinnati s Magdalenou Frechovou a ve druhém kole US Open s Ljudmilou Samsonovovou.

Následoval výlet do oblíbeného Mexika. V Guadalajaře, kde posbírala v minulosti několik úspěchů, se dostala do čtvrtfinále. Jenže kvůli nemoci k němu nemohla vůbec nastoupit.

Druhý titul neklapl ani v Číně

Během sezony asijských betonů se Bouzkové vůbec nedařilo, a přesto mohla rok zakončit triumfem. Po krachu nejpozději ve druhém kole ve Wuhanu (Veronika Kuděrmetovová), Ósace (Ana Bogdanová) i Guangzhou (Caroline Dolehideové) přijela do Jiujiangu.

Ve slabší konkurenci se podívala bez ztráty setu do semifinále a byla krok od obhajoby loňského finále z Nanchangu. V semifinále ale schytala výprask od Viktorije Golubicové, která o den později porazila ve finále Slovenku Rebeccu Šramkovou.

Sezonu zakončila na finálovém turnaji Poháru Billie Jean Kingové ve španělské Málaze. Ve čtvrtfinále s Polskem dostala důvěru od kapitána a ve dvouhře porazila Magdalenu Frechovou. Do rozhodující čtyřhry nastoupila s deblovou světovou jedničkou Kateřinou Siniakovou a společně nestačily na Igu Šwiatekovou a Katarzynu Kawaovou.

O den dříve oznámila, že i v následujícím tenisovém roce bude pokračovat s trenérem Jiřím Novákem. Spolupráci zahájili letos v létě.

Bouzkové sezona 2024

Počet odehraných individuálních turnajů: 23

Počet titulů: 0

Finále: 2 (Washington, Bogotá)

Semifinále: 1 (Jiujiang)

Čtvrtfinále: 2 (Guadalajara, Auckland)

Bilance (nepočítaje exhibice): 27:22

Ranking na začátku sezony: 36

Momentální ranking: 44

Australian Open: 1. kolo

French Open: 3. kolo

Wimbledon: 2. kolo

US Open: 2. kolo