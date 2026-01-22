Neskutečný Medveděv! Rus se vyhrabal ze dna a senzaci nedovolil. Alcaraz znovu kraloval
Medveděv – Marozsán 6:7, 4:6, 7:5, 6:0, 6:3
V průběhu loňské sezony pokračoval Medveděv v krizi, ale po rozchodu s dlouholetým trenérem se okamžitě výkonnostně i výsledkově zlepšil a po více než dvou letech získal titul. Další přidal na začátku letošního roku v Brisbane a na probíhajícím Australian Open poprvé od US Open 2024 překročil druhé kolo na grandslamu.
Přesto bývalému lídrovi žebříčku hrozilo, že Melbourne Park druhým rokem po sobě opustí již v úvodním týdnu. Finalista ročníků 2021, 2022 a 2024 totiž prohrával už o dva sety a brejk s outsiderem Marozsánem.
Šampion US Open 2021 však zahájil neuvěřitelný obrat a senzaci nakonec nepřipustil. Od stavu 5:5 ve třetí sadě získal devět her v řadě a momentum se kompletně překlopilo na jeho stranu. Maďar se ale nevzdával a v rozhodujícím dějství téměř čtyřhodinové bitvy nedovolil Rusovi potvrdit brejk. Medveděv se ovšem nenechal rozhodit a dominanci znovu nastolil v posledních dvou gamech.
Medveděv je tak po téměř dvou letech ve druhém týdnu grandslamů. Konkrétně na Australian Open se mezi nejlepší šestnáctku probil popáté, a pokud osmifinálovou fázi překročil, tak se pokaždé podíval až do finále.
V letošním osmifinále bude mít šanci na odvetu. Loni totiž na australském majoru nečekaně vypadl již ve druhém kole s Learnerem Tienem. A právě vycházející americká hvězda bude jeho protivníkem.
Tien se neustále zlepšuje, nedávno slavil premiérový triumf na okruhu ATP a nyní v Melbourne obhájil loňské osmifinále. Medveděv ve vzájemné bilanci prohrává 1:2, avšak poslední střetnutí loni na Masters v Šanghaji urval ve třech setech.
Alcaraz – Moutet 6:2, 6:4, 6:1
Naopak v suverénní jízdě pokračuje na Australian Open světová jednička Alcaraz. Španěl, který v Melbourne Parku útočí na zkompletování kariérního Grand Slamu, neztratil set ani ve třetím zápase. Po Adamovi Waltonovi a Yannickovi Hanfmannovi si bez větších komplikací poradil také s Corentinem Moutetem.
Alcaraz strávil na kurtu jen dvě hodiny a pár minut a francouzskému bouřlivákovi povolil pouhých sedm her. Nejvíc práce měl v prostředním setu, v němž na chvíli vypadl z rytmu a ztratil čtyři gamy po sobě. Velmi rychle se však vzpamatoval a zase měl jasnou převahu.
Pro Alcaraze je Australian Open jasně nejslabším grandslamem. Zatímco na ostatních třech podnicích velké čtyřky už dvakrát kraloval, v Melbourne je jeho maximem pouze čtvrtfinále z posledních dvou ročníků.
O vyrovnání svého nejlepšího výsledku v tomto dějišti bude majitel šesti grandslamových trofejí usilovat proti Tommymu Paulovi. S Američanem vyhrál poslední čtyři střetnutí a ve vzájemné bilanci má navrch 5:2. Na betonech je ovšem stav vyrovnaný 2:2.
Výsledky dvouhry mužů na Australian Open
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
