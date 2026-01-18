Nestárnoucí Venus zahodila obrovskou šanci na postup. Legendě nestačil ani luxusní náskok

DNES, 13:05
Aktuality 7
AUSTRALIAN OPEN - Soupeřku měla na lopatě. Nakonec to Venus Williamsové (45) nevyšlo. V prvním kole Australian Open podlehla srbské vyzyvatelce Olze Danilovičové (24) po třísetovém boji 7:6, 6:3, 4:6. Ve třetí sadě vedla americká legenda už 4:0, nakonec jí však ani to na postup nestačilo.
Venus Williamsová gratuluje k postupu Olze Danilovičové (@ Martin KEEP / AFP / AFP / Profimedia)

Danilovičová – Williamsová 6:7, 6:3, 6:4

Co na tom, že v červnu oslaví 46. narozeniny. Starší ze sester Williamsových i přes spíše sporadické starty na okruhu neustále ukazuje, že dokáže potrápit i o více než dvacet let mladší soupeřky. Přesvědčit se o tom mohla právě Danilovičová.

Williamsová vstoupila do utkání výborně, když se ujala vedení 2:0. Stejně rychle, jak náskok získala, tak o něj ale přišla. V dalším průběhu setu už ani jedna z tenistek o servis nepřišla, utkání tak musela rozhodnout zkrácená hra. V ní měla jistější ruku americká legenda, získala ji 7:5 a po necelé hodině hry šla do vedení.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Do druhé sady ale vstoupila jednoznačně lépe její soupeřka. V úvodních třech gamech povolila Williamsové tři míčky a náskok 3:0 už nepustila. Set brala poměrem 6:3 a poslala utkání do rozhodující třetí sady.

Pokud o více než dvě dekády mladší Danilovičová čekala, že její slavnější soupeřka odpadne, musela být hodně zaskočená. Agresivně a stále výborně se pohybující Venus v úvodních čtyřech hrách dominovala a vypracovala si luxusní náskok 4:0.

Fantasticky rozehranou koncovku ale do senzačního vítězství nedotáhla. Byla to naopak ona, kdo poměrně snadno přišel o následující čtyři gamy, a bylo vyrovnáno.

Rozhodující game přišel následně. Za stavu 4:4 se odehrála velmi dlouhá hra, ve které svůj třetí brejkbol proměnila Srbka a potřetí v řadě prolomila soupeřce podání.

A to jí stačilo. Následně při svém servisu vše završila a po dvou hodinách a devatenácti minutách boje se mohla radovat z vydřeného postupu 6:7, 6:3 a 6:4.

Další soupeřkou Danilovičové bude lepší z duelu Coco Gauffová – Kamilla Rachimovová.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Komentáře

7
Přidat komentář
Tennis_Luke
18.01.2026 13:43
Neuvěřitelné. Danilovic mohla prohrát s ženskou, kterou kdyby rozběhala, tak odpadne fyzicky po 45 minutách hry. Fakt úroveň
Reagovat
Tomas_Smid_fan
18.01.2026 13:54
je to tak
chápal bych, že by jí pustila první set, i když do dalších kol by jí chyběly síly, takže vlastně je to nepochopitelné...
Reagovat
tommr
18.01.2026 13:12
Venus hrála na svůj věk překvapivě dobře. V závěru jí ale nejspíš došly síly ...
Reagovat
Liverpool22
18.01.2026 13:25
Vedla 4:0 ve 3. setu Spíš to nedala v hlavě - projela klíčovou 9. hru a pak už to Dani docvakla.
Reagovat
tommr
18.01.2026 13:31
ono to spolu souvisí. Když začnou odcházet fyzické síly začne jít dolů i psychika ...
Reagovat
Liverpool22
18.01.2026 13:39
Jo, jo souhlas smile
Reagovat
chlebavevaju
18.01.2026 13:12
Tohle je obrovská ostuda Danilovic. Babičku měla vyprovodit ve dvou hladkých setech a ona skoro prohraje zápas. Vizitka momentální úrovně WTA.
Reagovat

