Nestárnoucí Venus zahodila obrovskou šanci na postup. Legendě nestačil ani luxusní náskok
Danilovičová – Williamsová 6:7, 6:3, 6:4
Co na tom, že v červnu oslaví 46. narozeniny. Starší ze sester Williamsových i přes spíše sporadické starty na okruhu neustále ukazuje, že dokáže potrápit i o více než dvacet let mladší soupeřky. Přesvědčit se o tom mohla právě Danilovičová.
Williamsová vstoupila do utkání výborně, když se ujala vedení 2:0. Stejně rychle, jak náskok získala, tak o něj ale přišla. V dalším průběhu setu už ani jedna z tenistek o servis nepřišla, utkání tak musela rozhodnout zkrácená hra. V ní měla jistější ruku americká legenda, získala ji 7:5 a po necelé hodině hry šla do vedení.
Do druhé sady ale vstoupila jednoznačně lépe její soupeřka. V úvodních třech gamech povolila Williamsové tři míčky a náskok 3:0 už nepustila. Set brala poměrem 6:3 a poslala utkání do rozhodující třetí sady.
Pokud o více než dvě dekády mladší Danilovičová čekala, že její slavnější soupeřka odpadne, musela být hodně zaskočená. Agresivně a stále výborně se pohybující Venus v úvodních čtyřech hrách dominovala a vypracovala si luxusní náskok 4:0.
Fantasticky rozehranou koncovku ale do senzačního vítězství nedotáhla. Byla to naopak ona, kdo poměrně snadno přišel o následující čtyři gamy, a bylo vyrovnáno.
Rozhodující game přišel následně. Za stavu 4:4 se odehrála velmi dlouhá hra, ve které svůj třetí brejkbol proměnila Srbka a potřetí v řadě prolomila soupeřce podání.
A to jí stačilo. Následně při svém servisu vše završila a po dvou hodinách a devatenácti minutách boje se mohla radovat z vydřeného postupu 6:7, 6:3 a 6:4.
Další soupeřkou Danilovičové bude lepší z duelu Coco Gauffová – Kamilla Rachimovová.
